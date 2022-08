Nowy rozkład jazdy pociągów PKP od 4 września 2022. To już czwarta korekta w tym roku

Już w najbliższą niedzielę PKP wprowadzi nowy rozkład jazdy pociągów PKP. Będzie on obowiązywał od niedzieli 4 września 2022, aż do soboty 5 listopada 2022. Jak zauważa "Dziennik Gazeta Prawna" cytowany przez PAP, będzie to już czwarta zmiana w kursowaniu pociągów w tym roku.

Zapowiadane zmiany w kursowaniu pociągów związane są z ważnymi remontami torów na kilku kluczowych trasach w całej Polsce. Te remonty są kolejnym etapem modernizacji krajowej sieci kolejowej. W związku z pracami modernizacyjnymi spodziewane są opóźnienia pociągów.

- Kolejne remonty torów powodują nie tylko wydłużenie czasu przejazdu, lecz także coraz gorszą punktualność pociągów. Eksperci przyznają, że wielu kłopotów można by uniknąć, gdyby prace były lepiej zorganizowane. Problemem jest kumulacja różnych inwestycji i duże opóźnienia większości z nich jak na trasie Warszawa-Wrocław – donosi serwis "DGP".

Opóźnienia pociągów z powodu remontów. Do Wrocławia pojedziemy dużo wolniej

Z powodu zapowiadanych prac modernizacyjnych wydłuży się m.in. podróż z Warszawy do Wrocławia. Jak informuje "DGP", na tej trasie pojedziemy najwolniej od prawie dekady:

- Jedyny skład pendolino, który tam pozostał, pokona tę trasę w 4 godziny 15 minut (wyruszy ze stolicy o 17.10). Będą jeszcze dwa tańsze składy kategorii Intercity i jeden ekspres, które dotrą z Warszawy na Dolny Śląsk w ok. 4 godziny 30 minut. Pozostałym pociągom przejazd zajmie ok. 5 godzin. To oznacza, że oferta kolejowa na trasie Warszawa-Wrocław będzie najgorsza od lat.

W 2015 roku pociągi pendolino pokonywały tę samą trasę w niecałe 3,5 godziny. Skąd taka drastyczna zmiana i opóźnienia pociągów na trasie z Warszawy do Wrocławia?

Jak tłumaczą przedstawiciele PKP Intercity, wszystko przez kumulację remontów na kolei:

przedłużenie zamknięcia jednego z torów na bardzo obciążonych ruchem odcinkach Centralnej Magistrali Kolejowej,

opóźnienia w przebudowie przystanku Wrocław Brochów,

modernizacja odcinka linii w Opolu

przebudowa Dworca Zachodniego w Warszawie.

Jak zauważa "DGP", obecnie dużo bardziej opłaca się pokonać trasę Warszawa-Wrocław autobusem. Dojedziemy w podobnym czasie, a zapłacimy za podróż dużo mniej.

Opóźnienia pociągów: wolniej pojedziemy też do Krakowa

Z powodu prac związanych z trwającą już prawie 30 lat przebudową Centralnej Magistrali Kolejowej, a także z powodu remontu na odcinku w pobliżu stolicy Małopolski, dłużej będziemy jechać także z Warszawy do Krakowa. Jeszcze do niedawna podróż na tej trasie wynosiła 2 godziny 15 minut. Teraz podróż pociągiem pendolino zajmie prawie 3 godziny.

Przedstawiciele spółki PKP obiecywali jakiś czas temu, że dzięki modernizacji CMK, na trasie do Krakowa pociągi będą mogły jechać z prędkością 250 km/h, co skróciłoby podróż z Warszawy do 2 godzin. Obiecywano, że będzie to możliwe do końca 2023 roku. Dziś jednak mówi się, że w tym terminie będzie możliwa dopiero certyfikacja całego procesu zmian. Jak pisze "DGP", nie wiadomo, ile ona potrwa.

Rozkład jazdy pociągów PKP od 4 września 2022 – trudnienia na północy Polski

W północnych rejonach kraju także możemy spodziewać się utrudnień w podróży koleją.:

do 23 września 2022 r. z powodu przebudowy zamknięty będzie jednotorowy fragment trasy między Piłą a Szczecinkiem. Zapewnione zostaną autobusy zastępcze na tej trasie.

od 24 września do 7 października 2022 r. zamknięty zostanie również odcinek trasy między Białogardem a Szczecinkiem. Pasażerowie, którzy dojadą pociągiem do Białogardu, będą musieli się przesiąść do autobusów zastępczych.

od 24 do 28 października z powodu remontu zamknięta będzie także trasa z Koszalina do Sławna. Również na tym odcinku PKP zapewni podróż autobusami.

Duże zmiany również na trasach Kolei Mazowieckich

Prace modernizacyjne w okresie od 4 września do 5 listopada 2022 roku będą też dotyczyły rozkładu jazdy Kolei Mazowieckich. Jak informuje przewoźnik, zmiany są spowodowane pracami, takimi jak:

prace modernizacyjne na linii R7, która łączy stolicę z Dęblinem,

budowa tunelu drogowego w Sulejówku Miłośnie,

budowa wiaduktu drogowego w stacji Pruszków,

budowa tunelu w Legionowie,

przebudowa stacji w Ożarowie Mazowieckim.

Z powodu tych prac część pociągów będzie czasowo zlikwidowana. Koleje Mazowieckie zapewnią podróżującym autobusy zastępcze.

Polregio ogłasza opóźnienia pociągów i utrudnienia w Podlaskiem

Zmiany w okresie od 4 września do 5 listopada 2022 roku ogłasza również Polregio. Z powodu prac torowych linii kolejowej, w dni robocze na trasie Białystok – Suwałki nie będą jeździły pociągi tego przewoźnika. Polregio zapewni podróżującym zastępczą komunikację autobusową.

Polregio ostrzega jednak, że ze względu na prace modernizacyjne autobusy zastępcze nie będą się zatrzymywały na wszystkich przystankach kolejowych.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów dotkną również podróżujących na Śląsku

Remonty tras kolejowych zapowiadają również Koleje Śląskie na swoich lokalnych trasach. Utrudnienia spotkają podróżujących na trasach:

Gliwice - Chorzów Batory,

Katowice - Tarnowskie Góry,

Bytom - Gliwice,

Oświęcim - Mysłowice - Katowice,

Katowice - Cieszyn,

Katowice - Wisła Głębce.

Dokładne informacje o zmianach, utrudnieniach oraz komunikacji zastępczej można znaleźć na stronie Kolei Śląskich.