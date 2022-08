Początek nowego roku szkolnego w Europie. Daty są różne

1 września to tradycyjna data rozpoczęcia roku szkolnego w Polsce, Belgii, Anglii i Grecji. W gorącej Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech, dzieci idą do szkół 2 tygodnie później. Z kolei w Niemczech uczniowie są w szkołach — w zależności od landu — już nawet od połowy sierpnia.

Wszyscy europejscy uczniowie kończą jednak wakacje i zaczynają nowy rok szkolny z końcem lata.

Kiedy wolne w roku szkolnym 2022/23? Będzie aż 5 długich weekendów

Rok szkolny rozpocznie się dokładnie 1 września (w czwartek), a zakończy 23 czerwca 2023 roku.

Oto dokładna lista dni wolnych w całym roku uwzględniająca oficjalne święta kalendarzowe i przerwy szkolne:

14 października (piątek) - Dzień Nauczyciela,

1 listopada (wtorek) - Wszystkich świętych,

11 listopada (piątek) - Święto Niepodległości

od 23 grudnia (piątek) do 1 stycznia (niedziela) - zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie),

6 stycznia (piątek) - święto Trzech Króli,

od 16 stycznia do 26 lutego — ferie zimowe. Terminy ustalone dla regionów

od 6 kwietnia (czwartek) do 11 kwietnia — wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc),

1-3 maja (poniedziałek-środa) - majówka,

8 czerwca (czwartek) - Boże Ciało.

Ferie zimowe nadal podzielone. Zaczyna 5 województw, w tym łódzkie

Ferie zimowe jak co roku będą ruchome i zaplanowane na inne terminy dla poszczególnych regionów Polski. W tym roku Ministerstwo Edukacji i Nauki podało następujące terminy zimowego odpoczynku uczniów od szkoły.

16-29 stycznia 2023 r. - w województwach pomorskim, łódzkim, lubelskim, śląskim i podkarpackim,

23 stycznia 2023 r. - 5 lutego 2023 r. - w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim,

30 stycznia 2023 r. - 12 lutego 2023 r. - w województwach świętokrzyskim, małopolskim, lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim,

13-26 lutego 2023 r. - w województwach opolskim, dolnośląskim i zachodniopomorskim.

Dlaczego rok szkolny zaczyna się właśnie we wrześniu? Wpływ miał kalendarz robót rolnych

We wszystkich europejskich krajach dzieci mają przerwę od szkoły latem. Lipiec i sierpień to czas najważniejszych robót rolnych. W tym czasie odbywają się żniwa, a także zbiór owoców i warzyw. Prace polowe to historyczna przyczyna wakacji organizowanych właśnie o tej porze roku.

Wakacje zostały bowiem ogłoszone po raz pierwszy przez papieża Grzegorza IX. Hierarcha wydał w tym celu dokument, tzw. bullę, ustanawiający zwyczaj miesięcznej przerwy w nauce, która miała mieć miejsce latem "by zapobiec powtarzającym się nieobecnościom wielu studentów, którzy opuszczali sale wykładowe, aby pomóc rodzicom w polu" - wyjaśnia Gazetka.be