Reakcja giełdy gazu na wieści z Niemiec. Ceny w dół, ale tylko chwilowo

W poniedziałek 29 sierpnia z największego, europejskiego hubu gazowego w Holandii (to miejsce hurtowego obrotu gazem) nadeszła wieść o spadku cen gazu. Obniżka nie była mała i wyniosła 17 proc.

REKLAMA

Była to reakcja rynku na informacje płynące z Niemiec — informuje Bankier.pl.

Minister gospodarki Robert Habeck poinformował, że magazyny gazu w Niemczech będą już we wrześniu zapełnione w 85 proc. surowca planowanego na październik. Oznacza to, że nasz zachodni sąsiad dużo sprawniej i szybciej uzupełnia zapasy gazowych magazynów, niż planowano.

Co dodatkowo zaskakuje, poziom zapełnienia niemieckich magazynów na zimę jest dziś większy niż rok temu. A w poprzednim roku, przed inwazją Rosji na Ukrainę, dostępność gazu była zupełnie inna.

Ceny gazu zakontraktowane na jesień. Poniedziałkowy spadek o 17 proc. nie zatrzymuje drożyzny

Informacja z Niemiec doprowadziła do spadku gazu z dostawą na wrzesień o 17 proc. do ceny 280 euro za 1 MWh. Ceny z dostawą na październik także się obniżyły. Tu obniżka wyniosła 15 proc. do kwoty 296 euro za MWh.

Ceny dostaw na listopad stopniały o 12-14 proc. i również utrzymują się na granicy 300 euro.

Wzrosty cen na przestrzeni roku były ogromne. Wg. portalu cenowego stoog.pl ceny gazu na początku września 2021 wynosiły ok. 50 euro za 1 KWh.

Polskie dodatki do zakupu gazu. Dodatek osłonowy i do źródeł ciepła innych niż węgiel

Rząd przygotował dwie formy wsparcia dla osób ogrzewających dom gazem.

Dodatek osłonowy do gazu

Z powodu dużego wzrostu cen, Rządowa Tarcza Antyinflacyjna już w grudniu 2021 wprowadziła dodatek osłonowy (między innymi do gazu). Jego odbiorcami są osoby żyjące w gospodarstwach domowych o niskich dochodach, do których nie wlicza się zasiłków rodzinnych, ani pielęgnacyjnych

osoby w jednoosobowych gospodarstwach domowych, w których wysokość miesięcznych dochodów nie przekracza 2100 zł,

osoby w wieloosobowych gospodarstwach domowych, gdzie wysokość miesięcznych dochodów na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł.

O dodatek osłonowy można występować do końca października 2022. Do wniosku należy dołączyć informację o dochodach uzyskanych w 2021 roku. Można uzyskać — w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, o czym pisaliśmy na TOK FM - 400, 600, 850 lub 1150 zł.

Dodatek do źródeł ciepła innych niż węglowe — dodatek do gazu płynnego

Rząd opracował także projekt kolejnego dodatku, o który tym razem będą mogli wystąpić wszyscy ogrzewający domy gazem LPG, niezależnie od dochodu. Będzie to jednorazowe wsparcie w wysokości 500 zł.

Nad projektem ustawy 2 września rozpocznie pracę Sejm. Zgodnie z zapowiedziami wypłata dodatków powinna się rozpocząć w październiku i potrwać do 30 listopada 2022 roku.