Do czego uprawnia legitymacja emeryta - rencisty? Ten dokument warto mieć w portfelu

Legitymacja emeryta - rencisty to dokument, który przysługuje każdej osobie, która ma przyznane prawo do emerytury, renty, bądź nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Legitymacja jest potwierdzeniem pobierania świadczenia z ZUS. Posiadanie tego dokumentu nie jest obowiązkowe, jednak warto go mieć, bowiem na jego podstawie udzielanych jest wiele ulg i zniżek.

Seniorzy posiadający taką legitymację mogą:

odliczyć koszt zakupu przepisanych przez lekarza leków od podatku (kwoty powyżej 100 zł można odliczyć od dochodu).

liczyć na atrakcyjne zniżki na leki w wielu aptekach,

być zwolnieni z części opłat ponoszonych przy rehabilitacji,

liczyć na zniżki i ulgi w niektórych ośrodkach uzdrowiskowych,

liczyć na zniżki w niektórych teatrach, kinach, muzeach, galeriach,

korzystać ze zniżek w komunikacji miejskiej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina jednak, że legitymacja z zasady nie stanowi tytułu do jakichkolwiek ulg np. w transporcie publicznym. O tym decydują odrębne przepisy dotyczące przewozów w transporcie krajowym oraz lokalnym.

Zmiana od nowego roku. Legitymacja emeryta w nowej formie

Dotychczas legitymacje emeryta-rencisty były wydawane w formie plastikowej karty przypominającej dowód osobisty bądź prawo jazdy. Od 1 stycznia 2023 roku będą wydawane także w formie elektronicznej.

Dokument elektroniczny będzie można okazywać przy użyciu publicznej aplikacji mobilnej mObywatel.

Aby skorzystać z mLegitymacji emeryt lub rencista uruchomi w telefonie usługę mObywatel i doda do wirtualnego portfela dokument mLegitymacja.

Elektroniczne legitymacje, podobnie jak te tradycyjne, będą wydawane przez ZUS.

Zmiana z pewnością ucieszy tych emerytów i rencistów, którzy chętnie korzystają z elektronicznych rozwiązań. Jak zapewnia Ministerstwo rodziny i polityki społecznej, dzięki elektronicznym dokumentom łatwo i szybko można: "okazać swoją tożsamość, przekazać w bezpieczny sposób swoje dane zweryfikowanym podmiotom publicznym lub prywatnym w celu skorzystania z oferowanych przez nie usług, potwierdzić status ucznia lub studenta, skorzystać z ulg i zwolnień bądź okazać uprawnienia do prowadzenia pojazdu"

Na tym rozwiązaniu z pewnością jednak nie skorzystają wszyscy seniorzy. Nie będzie ono żadnym ułatwieniem dla osób, które z różnych względów niechętnie korzystają z nośników elektronicznych.

Jak zdobyć elektroniczną legitymację emeryta? Potrzebny będzie wniosek

Aby móc skorzystać z mLegitymacji, seniorzy będą musieli udać się do ZUS-u i złożyć wniosek o wydanie tego e-dokumentu. W imieniu osoby zainteresowanej wniosek będzie mógł złożyć również jej przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik. Elektroniczny dokument przyznawany będzie bezpłatnie.

Zgodnie z rozporządzeniem mLegitymacje dla emerytów i rencistów będą wydawane od 1 stycznia 2023 roku. Nie oznacza to jednak, że konieczna będzie wymiana dokumentów. Dotychczas wydawane dokumenty zachowają swoją ważność.