Do dziś w kilku sieciach stacji benzynowych trwa promocja na paliwo. I gdy wydawało się, że kierowcy od 1 września zapłacą drożej, Orlen poinformował, że przedłuża promocję. Do kiedy w sieci można tankować taniej i czy będą obowiązywać dodatkowe warunki do otrzymania rabatu?

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl