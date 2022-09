"Żegnaj, szkoło". Jak zabić w nauczycielu pasję [REPORTAŻ TOK FM]

Na początku nowego roku szkolnego brakuje blisko 20 tys. nauczycieli, a liczba wakatów wciąż rośnie. Minister edukacji twierdzi, że to normalny ruch kadrowy. Dyrektorzy alarmują jednak, że tak źle jeszcze nie było. Młodzi do pracy w szkole czy przedszkolu się nie garną, a doświadczeni coraz częściej decydują się odejść. O to, dlaczego tak się dzieje, pyta w reportażu TOK FM "Żegnaj, szkoło" Krzysztof Horwat.

Fot. Piotr Skórnicki / Agencja Wyborcza.pl