Premier podjął decyzję o przedłużeniu dwóch stopni alarmowych: BRAVO i CHARLIE-CRP dotyczących bezpieczeństwa Polski. Wyjaśniamy, co to oznacza dla służb, administracji publicznej, a co dla zwykłego obywatela.

Fot. Fot . Krzysztof Cwik / Agencja Wyborcza.pl