Prawie 738 500 tysiące ton węgla po cenie producenta – tyle internetowy sklep należący do Polskiej Grupy Górniczej sprzedał od początku 2022 roku. Surowiec trafił do niemal 150 tys. klientów, a to i tak, jak się okazuje jest "kroplą w morzu potrzeb" Polaków.

Węgiel nadal jest w Polsce jedną z bardziej popularnych metod ogrzewania budynków. Jak wynika z danych Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, aż 27 proc. gospodarstw domowych w naszym kraju stosowało tę metodę w 2021/22 roku.

Jak kupić węgiel online? Polowanie na węgiel co wtorek i czwartek w sklepie PGG

Polska Grupa Górnicza z końcem lipca wypowiedziała wszystkie umowy z dotychczasowymi autoryzowanymi składami węglowymi. Od sierpnia 2022 PGG cały węgiel opałowy sprzedaje przez własny sklep internetowy. Dostępność węgla można też sprawdzić na stronie sprawdź węgiel (sparwdzwegiel.pl).

Na stronie sklepu (sklep.pgg.pl) widnieje informacja o tym, że sprzedaż węgla odbywa się we wtorki i czwartki od godz. 16.00. Gdy wiadomość o dostępności surowca pojawia się na stronie, węgiel online rozchodzi się błyskawicznie, a zakupy przypominają "polowanie".

Jak kupić węgiel online? Sklep PGG wprowadził nowe limity i wyższe ceny

Polska Grupa Górnicza, której sklep internetowy jest jednym z nielicznych źródeł względnie taniego opału, tuż przed sezonem grzewczym podniosła ceny. Jak informuje Wirtualna Polska, "przed wakacjami PGG sprzedawała ekogroszek po 800-900 zł za tonę. Teraz już za 1180-1420 zł w zależności od gatunku węgla"

Ponadto kilka dni temu sklep internetowy PGG zmniejszył limity zakupów. Aktualnie na jednego kupującego przypada tylko jedna tona ekogroszku albo 3 tony węgla luzem.

- Limity mają na celu zapewnienie jak największej liczbie gospodarstw domowych w Polsce dostępu do towaru sprzedawanego za pośrednictwem sklepu PGG - wyjaśniał Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy spółki.

Jak się okazuje, niestety zakupy w sklepie nie są łatwe, gdyż serwery zatykają się od nadmiaru kupujących.

- Według kupujących, trzeba mieć szczęście, aby zdołać się zalogować i dodać węgiel do koszyka. Po 15 minutach węgiel jest wykupiony, ale to nie koniec "operacji zakupu". Po tym, jak serwery PGG ostygną, do północy klient ma czas, aby zapłacić za transakcję. Inaczej zamówienie przepada i zabawa zaczyna się na nowo w kolejny czwartek lub wtorek – czytamy na stronach wp.pl.

We wtorek 30 sierpnia PGG poinformowała o nowej usłudze związanej z transportem i odbiorem zakupionego węgla u tzw. Kwalifikowanych Dostawców Węgla. W pierwszym dniu działania usługa aktywna była tylko w czterech punktach w kraju. Jak informuje PGG wkrótce ma być ich ponad 20 w całej Polsce.

Jak kupić węgiel w sklepie PGG? Doradzamy, krok po kroku

1. Zarejestruj się i załóż profil użytkownika przynajmniej kilka godzin przed rozpoczęciem sprzedaży w sklepie PGG.

2. Przejrzyj produkty które znajdują się na stronie i wybierz co dokładnie, który rodzaj opału chcesz kupić.

3. Około godziny 16.00 we wtorek lub czwartek otwórz stronę sklepu PGG. Jeśli się nie otwiera, odśwież stronę, zrób to nawet kilka razy, aż zadziała.

4. Gdy zadziała wybrany ekogroszek lub węgiel, dodaj do koszyka.

- Pod żadnym pozorem nie usuwaj towaru z „Koszyka". (…) nawet jeśli w tej sesji zakupowej nie uda ci się sfinalizować transakcji, towar pozostanie w koszyku, jeżeli będziesz korzystać z tego samego urządzenia i przeglądarki. Wówczas następną sesję zakupową będziesz mógł zacząć od strony www.sklep.pgg.pl/koszyk i tam tylko próbować sfinalizować transakcję - czytamy na spidersweb.pl.

5 . Zaznacz, że kupujesz węgiel na użytek własny, aby być zwolnionym z akcyzy.

6 . Wybierz sposób dostawy.

7. Przejdź do kasy i sfinalizuj transakcję.

Jak kupić węgiel przez Internet? Wielki problem dla seniorów

Przy zakupach węgla online pojawia się jeszcze jeden ogromnie istotny problem: odcięcie od zakupu węgla seniorów, którzy nie posiadają komputerów i internetu, nie potrafią założyć konta na stronie PGG, oraz nie mają jak zapłacić za węgiel elektronicznie.

Polska Grupa Górnicza zapowiada modyfikację systemu zakupu węgla dla osób, które nie korzystają z internetu.