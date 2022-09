Spięcie w RMF FM. Przemysław Czarnek "Nie pański interes, co ja robię ze swoją żoną w swoim domu"

"Stop nieprawdziwej retoryce PiSu. W zarządzanym przeze mnie LO MS w Ustrzykach Dolnych wprowadzam zakaz korzystania z podręcznika Historia i teraźniejszość. — poinformował Bartosz Romowicz burmistrz Ustrzyk Dolnych na swoim Twitterze, czym wywołał komentarz ministra edukacji.

Szef resortu edukacji odpowiedział burmistrzowi, że zakazywać książek może żonie w domu, a nie w szkole.

Dyskusja przeniosła się z mediów społecznościowych, na antenę radia RMF FM.

Odpowiedź ministra dotycząca zakazywania czytania książek żonie przez męża wywołała zainteresowanie internautów. "Ależ to obnaża jego (Czarnka — przyp. redakcji) stosunek do kobiet, do relacji małżeńskiej" - zauważyła jedna z użytkowniczek Twittera.

Także prowadzący poranną audycję w RMF FM, Robert Mazurek chciał wiedzieć, czy minister zakazuje żonie czytania i o to zapytał.

"Nie pański interes, co ja robię ze swoją żoną w swoim domu" i "Czy pan mógłby zostawić moją żonę w spokoju?" - usłyszał od ministra w odpowiedzi.

Katarzyna Czarnek. Czym zajmuje się żona ministra edukacji

Kim jest żona Przemysława Czarnka? Katarzyna Czarnek, jest doktorem biologii i wykładowczynią na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Na co dzień pracuje jako asystentka w Katedrze Ochrony Środowiska Instytutu Inżynierii Środowiska. Ma dwoje dzieci: córkę Julię i syna Mateusza.

Żona ministra edukacji nie udziela się publicznie i niewiele o niej wiadomo.

Nie miała też okazji wypowiedzieć się samodzielnie w ważnej społecznie sprawie, bo w 2021 roku zrobił to za nią mąż. Chodziło o zmianę nazwy ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet, o co walczyła Rada Warszawy i fundacja Strajk Kobiet.

Super Express zapytał Ministra Czarnka, jakie w tej sprawie jest zdanie jego żony.

"Moja żona nigdy nie strajkowała" - odpowiedział minister. "Cieszy się pełnią praw jak wszyscy w Polsce. Nigdy nie zachowywała się w sposób chamski i wulgarny, więc w ogóle nie należy do tego grona tych niektórych kobiet, w przytłaczającej mniejszości, które zachowywały się w sposób chamski i wulgarny m.in. przy rondzie Dmowskiego" - miał powiedzieć Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek nie chce rozmawiać o żonie, ale wcześniej sam o niej opowiadał

Dziennikarz RMF FM nie dowiedział się w końcu, czy minister edukacji narzuca żonie lektury. Jednak wyraźnie jest dumny z osiągnięć naukowych małżonki.

Także z okazji tegorocznych Walentynek zdecydował się w wywiadzie dla Super Expressu, opowiedzieć więcej o tym jak poznał obecną żonę.

Młodzi spotkali się we Włoszech, gdzie 22 lata temu oboje pracowali latem. Minister zdradził, że zakochał się od pierwszego wejrzenia, a gdy pani Katarzyna wróciła do kraju, on porzucił pracę i pojechał za nią, tracąc przy tym milion lirów włoskich pensji.

"Ha, ha! To nie jest nadal mało, a w latach 90. to było bardzo dużo" — wyjaśnił w wywiadzie dla Super Expressu. - "Poświęciłem to, żeby dotrzeć do Polski i kontynuować naszą znajomość" — dodał minister.