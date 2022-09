Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Ze względu na galopującą inflację, wskaźnik waloryzacji może znacząco wzrosnąć.

Waloryzacja rent i emerytur 2023. Co wpłynie na wysokość emerytury?

Średnioroczny wskaźnik inflacji za 2022 r. GUS poda w lutym przyszłego roku.

– Jego wysokość jest dla seniorów istotna, bo od inflacji będzie zależeć marcowa waloryzacja świadczeń z ZUS. Rząd zapisał w budżecie na przyszły rok, że emerytury wzrosną o 13,8 proc. – Ten wskaźnik nie zrekompensuje seniorom inflacji. Liczę, że jeszcze zostanie podwyższony – mówi w rozmowie z Super Expressem dr Elżbieta Ostrowska, szefowa Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Waloryzacja rent i emerytur 2023. Eksperci szacują o ile wzrosną świadczenia

Jak podaje portal naszemiasto.pl, Rada Ministrów przyjęła już propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r., w której strona rządowa proponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku na poziomie ustawowego minimum wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 roku. Prognozuje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. wyniesie nie mniej niż 109,6 proc

Potwierdził to także Stanisław Szwed, wiceszef resortu pracy. - Nie można wykluczyć, że waloryzacja sięgnie 13-14 procent – mówił.

Ekonomiści o waloryzacji rent i emerytur: 14-15 procent. Tak prognozują eksperci

– Średnioroczna inflacja może wynieść ok. 14 proc. – twierdzi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Z kolei ekonomista Marek Zuber uważa, że inflacja będzie zależała od działań Rosji, ale szacuje jej poziom na 14–15 proc. Taki sam poziom zakłada Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego. – Wskaźnik waloryzacji może wynieść do 15 proc., choć wiele zależy od tego, co się jeszcze wydarzy – szacuje ekspert – czytamy w Super Expressie.

Waloryzacja rent i emerytur 2023. Tyle wyniosą świadczenia?

Jeśli emerytury w 2023 roku wzrosłyby o 15 proc to wówczas osiągnęłyby wartość:

Emerytura minimalna z 1338,44 zł do 1539,20 zł brutto, czyli na rękę wyniesie 1400,67 zł

Przeciętna emerytura z 2690,98 zł do 3094,62 zł brutto, czyli na rękę wyniesie 2816,92 zł.