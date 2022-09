Zorza polarna w Polsce 2022. To magiczne zjawisko obserwujemy w naszym kraju coraz częściej

Wielbiciele zorzy polarnej planują zwykle dalekie wyprawy, np. do Norwegii, na Islandię, Alaskę albo na północ Syberii, aby móc w pełni korzystać z uroków magicznego zjawiska, jakim jest zorza polarna.

Dziś zorza polarna coraz częściej pojawia się nad Polską. Dlaczego tak się dzieje? To wynik dużej aktywności słonecznej, z jaką mamy do czynienia od kilku lat. Sprzyja ona pojawianiu się kolorowego, niezwykłej urody zjawiska na niebie na nietypowych dotąd wysokościach geograficznych.

Zorza polarna nad Bałtykiem. Te zdjęcia pokazują, jak pięknie wyglądała

Zdjęcia wczorajszej zorzy polarnej nad Polską zachwycają. Można ją podziwiać na zdjęciach osób, które przebywały właśnie nad Bałtykiem – to tam właśnie coraz częściej pojawiają się idealne warunki do obserwacji kolorowych świateł na nocnym niebie. Aby móc oglądać zorzę polarną, niebo musi być oczywiście bezchmurne.

Kołobrzeg: zorza polarna uchwycona na zdjęciu:

Zorza polarna nad Rewą:

Zorza polarna w Polsce – kolejne zdjęcia z Rewy:

Tak wyglądała minionej nocy zorza polarna uchwycona w Sobieszewie:

Co to jest i jak powstaje zorza polarna? Widać je zwykle w pobliżu biegunów ziemskich

Co to jest zorza polarna? To piękne kolorowe zjawisko świetlne na niebie jest efektem burz słonecznych i wiatru słonecznego docierającego do naszej planety. Pole magnetyczne Ziemi chroni nas przed takim uderzeniem, przekierowując cząstki gazu słonecznego w kierunku bieguna północnego i południowego.

Zorza związana jest więc z przepływem naładowanych cząstek gazu słonecznego w jonosferze (to jedna z warstw atmosfery ziemskiej) na wysokości mniej więcej 100 kilometrów nad powierzchnią Ziemi. Cząstki te wchodzą w interakcję z gazami znajdującymi się w ziemskiej atmosferze. Tak powstaje piękny kolorowy efekt świetlny na niebie.

Zorza najczęściej pojawia się w formie pasów zielonego światła. Jednak zdarza się również w kolorze niebieskim, żółtym, czerwonym i białym. Kolor zorzy zależy m.in. od obecności określonego gazu w atmosferze.

- Na czerwono i na zielono świeci tlen; jeśli jest azot – wówczas świeci w kolorach purpury i bordo natomiast lżejsze gazy – wodór i hel – objawiają się przez tonację niebieską oraz fioletową - informuje Wikipedia.

Z perspektywy ziemskiej zorze polarne można z reguły zaobserwować w pobliżu biegunów magnetycznych planety. Zdarza się – choć niezwykle rzadko – że zorze polarne obserwowane są nawet w krajach śródziemnomorskich.

Na półkuli północnej zorza jest określana łacińską nazwą Aurora borealis, a południowa zorza polarna – Aurora australis. Nazwy te powstały na cześć rzymskiej bogini świtu – Aurory.

Zorza polarna nad Polską? To wciąż nietypowe zjawisko. W tych miejscach na Ziemi widać ją najlepiej

Zorza polarna widoczna na polskim niebie jest wciąż nietypowym zjawiskiem. Czy w naszej szerokości geograficznej będziemy ją oglądać coraz częściej? Ze względu na rosnącą od pewnego czasu aktywność Słońca, jest to bardzo prawdopodobne.

Gdzie zorze polarne są najbardziej spektakularne? Według National Geographic idealne miejsca do obserwacji tego zjawiska to: