Narkotyki w pluszowych zabawkach. Śląska policja zatrzymała dilerkę

Jak poinformowała we wtorek żorska policja, zatrzymanie dilerki poprzedziła kilkutygodniowa obserwacja, prowadzona przez kryminalnych zajmujących się przestępczością narkotykową. Kiedy policjanci wkroczyli do jej mieszkania, kobieta była kompletnie zaskoczona. Znaleźli w sumie ponad 300 gramów substancji psychoaktywnych, tabletki MDMA oraz prawie 24 gramy marihuany. Zabezpieczyli również prawie 10 tys. zł w gotówce.

"Większość narkotyków była już przygotowana do sprzedaży i ukryta w pluszowych zabawkach. Z kolei pieniądze były w dziecięcych portfelach. Zabezpieczona została również elektroniczna waga służąca do porcjowania narkotyków, kruszarki do suszu oraz biżuteria" – opisują policjanci.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków kobiecie grozi do ośmiu lat więzienia. Na wniosek prokuratora została objęta policyjnym dozorem.