"Wybory polityczne Polaków są dyktowane traumą wojenną". Rigamonti: Jesteśmy w zapiekłej złości

- Wojna to najgłupsza rzecz na świecie! - mówiła w TOK FM Magdalena Rigamonti, autorka książki "Niewygodni. Mówią prawdę o wojnie" i twórczyni podcastu w TOK FM pt. "Rzeczpospolita kościelna". Jak oceniła, rządzący Polską o tym zapominają, próbując zawłaszczać opowieść o wojnie i ją gloryfikować.

- Zdają się mówić: "Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą chłopcy malowani". Podają statystyki, analizują przegrane bitwy, ale gdzieś w tym wszystkim zapominają o kobietach, cywilach, dzieciach, także o nas. Bo nasze pokolenia wciąż odczuwają skutki II wojny światowej i zaczynają odczuwać skutki inwazji na Ukrainę, choć pewnie nie wszyscy jeszcze zdajemy sobie z tego sprawę. Przecież obie te wojny tak naprawdę niezbyt się różnią. To są prawie dokładnie te same historie. Co prawda, nie ma jeszcze obozów zagłady w Ukrainie, ale są łagry w Rosji, do których zostają wywożeni Ukraińcy – tłumaczyła w rozmowie z Martą Perchuć-Burzyńską.

Rigamonti podkreśliła, że nie chce wchodzić przy temacie wojny w politykę, ale jej rozmówcy robili to często. - Mówią do polityków: "Nie zagarniajcie historii dla siebie! Nie manipulujcie nią". Jeden z moich bohaterów stwierdza wprost: "Odczepcie się od nas! Odczepcie się od naszej historii i nie bierzcie jej do uprawiania polityki". Jedna z moich rozmówczyń z Armii Krajowej, powiedziała, że nie jest żadną "żołnierką wyklętą". Nie chce, żeby politycy ją tak nazywali. Myślę, że ci starzy wyjadacze, którzy nami rządzą, powinni słuchać takich słów - oceniła.

Jak dodała, jej rozmówcy zabraniają politykom i młodszym pokoleniom gloryfikować wojny. - Nie chcą, by dawać do zrozumienia, że to jest coś wspaniałego i wyjątkowego. Mówią: "Zakaz!". Powinni to usłyszeć też wszyscy, którzy się do polityków przyklejają. Wystarczy wspomnieć o organizatorach i uczestnikach skandalicznych marszy na 11 listopada albo z okazji wybuchu Powstania Warszawskiego. To są ludzie, którzy w ogóle nie powinni składać hołdu bohaterom, a już na pewno nie w taki sposób - uważa rozmówczyni Marty Perchuć-Burzyńskiej.

"Nawet wybory polityczne Polaków są dyktowane traumą wojenną"

Magdalena Rigamonti przyznała, że choć urodziła się w 1975 roku, czyli 30 lat po II wojnie światowej, to nosi ją w sobie. Bo wojnę dziedziczy się jeszcze przez wiele pokoleń po jej zakończeniu. Chcąc więc zrozumieć to, co w sobie nosi, zaczęła rozmawiać z tymi, którzy doświadczyli wojny na własnej skórze. - Pomyślałam, że dopóki żyją i mają siłę, to ja ich będę pytać. Bo chcę, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się, jak II wojna światowa wyglądała – stwierdziła.

Jedną z bohaterek jej książki jest prof. Maja Lis-Turlejska, która powiedziała Rigamonti, że nawet wybory polityczne Polaków z początku obecnego wieku są dyktowane traumą wojenną. - To wiele tłumaczy. Mówiła mi o zapiekłej złości, która jest w nas Polakach. Jesteśmy obrażeni za to, że nasze krzywdy nie zostały wysłuchane. Że w różnych sytuacjach historycznych zostaliśmy źle potraktowani. To w niektórych grupach społecznych się odłożyło i ma wpływ na to, jak głosujemy. Bo jeśli ktoś nam obiecuje, że wszystkie nasze krzywdy zostaną wyrównane, że nam da i dosypie kasy, to wchodzimy w to, bo jesteśmy w zapiekłej złości – mówiła, nawiązując do zapowiedzi PiS-u dot. wystąpienia do Niemiec o reparacje wojenne.

Przypomnijmy, 1 września Jarosław Kaczyński ogłosił, że Polska będzie się domagała wypłaty odszkodowania od Niemiec, za szkody wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Prezes PiS wskazał, że straty Polski to ponad 6 bilionów 200 mld zł.