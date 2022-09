Przejście dla pieszych. Przepisy dotyczące przechodzenia przez ścieżki rowerowe na nowo

Każdy rowerzysta dobrze to zna – jadąc po ścieżce rowerowej w mieście, szczególnie przy przystankach autobusowych i tramwajowych, trzeba mieć "oczy dookoła głowy". Piesi bardzo często nie patrzą, czy po ścieżce poruszają się akurat jednoślady i wchodzą na drogę rowerową. Wielu traktuje ją po prostu jako część chodnika. Nie raz doprowadzało to do wypadków – w najlepszym wypadku do kłótni na drodze.

Dojść swoich praw w takich sytuacjach było trudno, ponieważ żadne przepisy nie określały jednoznacznie sposobu przekraczania tras rowerowych przez pieszych. Teraz się to zmieni.

Z drugiej strony, na pustych ścieżkach rowerowych piesi mogli poruszać się zwykle dość swobodnie i przekraczać je w dowolnych miejscach – niekoniecznie tam, gdzie wyznaczone były pasy – bez jakichkolwiek prawnych czy finansowych konsekwencji.

Nowe przepisy drogowe 2022. Dla pieszych to duża zmiana

Nowe przepisy dla rowerzystów i pieszych jasno określają, że droga rowerowa ma taki status, jak jezdnia, po której poruszają się samochody, czy torowisko.

Według nowych przepisów Kodeksu drogowego (a dokładnie art. 13) "pieszy wchodzący na jezdnię, drogę dla rowerów lub torowisko albo przechodzący przez te części drogi jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych". We wcześniejszych zapisach Kodeksu nie było wzmianki o pieszym wchodzącym na drogę dla rowerów.

Nałożone zostaną na pieszego określone zasady dotyczące sposobu poruszania się po trasach rowerowych:

Przechodzić pieszo przez ścieżkę rowerową będzie można jedynie w wyznaczonych miejscach.

Każdy pieszy będzie zobowiązany do tego, aby przekroczyć ścieżkę jak najsprawniej.

Podczas przechodzenia przez ścieżkę zakazane będzie używanie telefonu.

Nie będzie można biegać ani zwalniać kroku przy przekraczaniu ścieżki rowerowej.

Przejście dla pieszych na ścieżce rowerowej. Jaka czeka nas kara za nieprzestrzeganie nowych przepisów?

Każdy pieszy, który zdecyduje się przekroczyć ścieżkę rowerową w niedozwolonym miejscu, albo będzie przechodził przez wyznaczone przejście, nie stosując się do powyższych zasad, może dostać mandat w wysokości 50 złotych.

Od kiedy nowe przepisy drogowe? Wchodzą w życie już za chwilę

Nowe przepisy drogowe 2022 dotyczące przechodzenia pieszych przez ścieżki rowerowe zaczną obowiązywać już w środę 21 września 2022 roku.

Przejście dla pieszych. Przepisy dot. ścieżek rowerowych zostawiają tę jedną ewentualność

Czy to oznacza, że pieszy znajdujący się przy ścieżce rowerowej, na której nie widzi przejścia, musi jej szukać do skutku? Na szczęście – nie.

Trasę rowerową będzie można przekroczyć poza wyznaczonym miejscem bez konsekwencji, jeśli odległość od najbliższego wyznaczonego przejścia dla pieszych będzie wynosiła więcej niż 100 m.

Trzeba jednak pamiętać, że "przechodzenie przez jezdnię lub drogę dla rowerów poza przejściem dla pieszych (...) jest dozwolone tylko pod warunkiem, że nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub utrudnienia ruchu pojazdów. Pieszy jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom i do przeciwległej krawędzi jezdni lub drogi dla rowerów iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni lub drogi dla rowerów".

Piesi to nie wszystko. Nowe przepisy drogowe dotykają rowerzystów

Rowerzyści też powinni zwrócić uwagę na wprowadzane zmiany w Kodeksie ruchu drogowego. Według nowych zasad obowiązujących na drogach od listopada 2021 roku fani jednośladów stracili pierwszeństwo przed wjazdem na przejazd. Zasady te zostały wprowadzone po cichu i niewiele osób wie, że prawo zostało w ten sposób zmienione.

Jak poinformował nieoficjalnie Łukasz Zboralski z portalu brd24.pl, usunięcie zapisu "po cichu" to nie błąd czy niedopatrzenie resortu infrastruktury, a przygotowania do większych zmian. Ministerstwo pracuje ponoć nad dopisaniem do obowiązującego prawa również "zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd".