Cyklon nadciąga nad Polskę. Czy czeka nas załamanie pogody?

Przez ostatnie tygodnie nad całą Europą, a także Polską, dominowały wyże, dzięki którym panowała słoneczna i sucha pogoda z coraz chłodniejszymi porankami i nocami. Jednak nadciągający cyklon zmieni aurę już w najbliższych dniach.

REKLAMA

Nad Irlandią oraz Wielką Brytanią cyklon Peggy już szaleje, powodując ulewy i wichury, a także sztorm na morzu. Teraz zmierza w stronę Europy kontynentalnej i wkrótce dotrze do Polski.

Kiedy zmiana pogody w Polsce? Pogoda zmieni się już w czwartek 8 września 2022. Pod wpływem cyklonu w Polsce najpierw na kilka godzin pojawi się cieplejsze powietrze z południa. Termometry w niektórych częściach kraju wskażą od 22 do 26 stopni Celsjusza – w Małopolsce może to być nawet 30 stopni.

Jednak już po południu na zachodnich i południowych krańcach naszego kraju, a później także do centrum zaczną napływać burzowe chmury. Zacznie padać deszcz. W niektórych miejscach prawdopodobnie wystąpią burze z gradem (ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim województw: lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego) oraz bardzo silnym wiatrem, który osiągnie nawet 100 km/h. Takie niebezpieczne zjawiska pogodowe mogą mieć miejsce w różnych rejonach Polski przez kolejne dni.

Czy w ten weekend będzie padać deszcz? Na szczęście tylko w niektórych regionach

W piątek mocno się ochłodzi. Najzimniej będzie na północy i wschodzie – tam temperatura w ciągu dnia spadnie nawet do 10-11 stopni Celsjusza. Spodziewane są również deszcze i lokalne burze: głównie na terenie województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Za to w weekend pogoda w kraju będzie bardzo różna:

na wschodzie można się spodziewać deszczu i niskich temperatur (poniżej 15 stopni);

temperatura spadnie również na północy kraju; w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 12-13 stopni;

w pozostałych regionach będzie całkiem ciepło – termometry pokażą ok. 20 stopni Celsjusza.

Warto na bieżąco śledzić mapę pogodową dostępną na stronie Meteo.imgw.pl.

Kiedy spadnie pierwszy śnieg? Prognoza na zimę 2022/2023 już gotowa

Do zimy zostało co prawda jeszcze trochę czasu, ale dzięki prognozowaniu Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW już dziś wiemy, kiedy spadnie pierwszy śnieg.

Powstałe w IMGW modele pogodowe zgodnie pokazują, że w listopadzie - szczególnie w północno-zachodniej części kraju - wystąpi średnia miesięczna temperatura powietrza zbliżona do wartości temperaturowych, jakie obserwowano w latach 1990-2020. W tym właśnie miesiącu możemy się też spodziewać pierwszego śniegu.

Za to zima ma być łagodniejsza niż zwykle. Najprawdopodobniej wystąpi wtedy dodatnia anomalia średniej miesięcznej temperatury powietrza. Najwyższa wartość tej anomalii prognozowana jest dla grudnia 2022 roku. Ma być cieplej o 1,5 stopnia Celsjusza w porównaniu do średniej wartości temperatury zaobserwowanej w tym samym miesiącu na przestrzeni ostatnich 30 lat. To bardzo pocieszająca wiadomość – szczególnie że w tym roku, z powodu ogromnych podwyżek energii i braków w surowcach, wszyscy boimy się dużych mrozów jeszcze bardziej, niż zwykle.