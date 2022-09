Jak wyliczyło Włoskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej, pozostawienie czasu letniego na stałe ograniczy emisję CO2 o 200 tysięcy ton i przyniesie 500 milionów euro oszczędności. Natomiast w niemieckim raporcie z 2016 roku stwierdzono, że Niemcy oszczędzają ok. 0,2 proc. energii elektrycznej dzięki zmianie czasu na letni.

REKLAMA

Jak informuje portal wnp.pl bardzo wysokie ceny energii elektrycznej sprawiają, że ponownie na agendę wraca dyskusja dotycząca zmiany czasu w październiku z letniego na zimowy. W 2018 roku Parlament Europejski przegłosował uchwałę, że od 2021 roku rządy państw członkowskich mają podjąć suwerenne decyzje dotyczące przejścia na czas zimowy, letni lub utrzymania dotychczasowe status quo.

Pojawiają się pogłoski, że największe partie polityczne we Włoszech opowiadają się za rezygnacją ze zmiany czasu na zimowy, która w tym roku powinna nastąpić 30 października. Jeśli Włosi podjęliby taką decyzję, to niewykluczone, że inne kraje UE pójdą w ich ślady.

Zmiana czasu letniego na zimowy 2022. Po takiej zmianie 27 proc. osób ma problemy psychiczne lub fizyczne

Ponieważ rozważania na ten temat w całej Europie trwają od lat, to przeprowadzono nawet odpowiednie badania.

W Polsce z sondażu zleconego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wynika, że przeważająca większość dorosłych Polaków przy przejściu na jeden czas preferowałaby czas letni środkowoeuropejski zwany "czasem letnim".

Badania sondażowe w marcu 2022 roku przeprowadziło też niemieckie towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych DAK. Wyniki pokazały, że ponad jedna czwarta społeczeństwa (27 proc.) po zmianie czasu ma problemy psychiczne lub fizyczne.

79 procent ankietowanych czuje się zmęczonych lub apatycznych z powodu zmiany czasu

62 procent ma problemy z zasypianiem i bezsennością

39 procent miało problemy z koncentracją

9 procent ma nastroje depresyjne – czytamy w badaniach DAK.

Zmiana czasu na zimowy. Czy jest korzystna dla naszego zdrowia?

W 2019 roku w krajach Unii Europejskiej przeprowadzono referendum w którym większość Europejczyków opowiedziała się za zlikwidowaniem zmian czasu.

Ideę zniesienia poparli też lekarze i biolodzy, którzy przedstawili wyniki badań pokazujące iż zmiana czasu ma negatywny wpływ na zdrowie człowieka.

Badania wykonane w 2019 roku pokazały, że przestawianie zegarów o godzinę do przodu w marcu wiąże się ze zwiększonym o 10 proc. ryzykiem wystąpienia zawałów serca w poniedziałek oraz wtorek po niej następujących. Badacze podejrzewają, że przyczynami są m.in.: krótszy czas przeznaczony na sen oraz czasową rozbieżność z naszym zegarem biologicznym. Okazuje się jednak, że zmiana październikowa ma efekt odwrotny, tzn. dłuższy sen wynikający z dodatkowej godziny zmniejsza nieco ryzyko wystąpienia zawałów serca.

Mimo, iż Parlament Europejski dał zielone światło na rozpoczęcie prac legislacyjnych, to europosłowie wciąż nie doszli do porozumienia w tym zakresie. Niektóre kraje deklarowały, że wolałyby pozostać na zawsze przy czasie letnim, inne przy zimowym.

Kiedy się przestawia czas na zimowy? Włosi pozostaną przy czasie letnim?

Z powodu pandemii koronawirusa zaprzestano dalszych dyskusji na ten temat, a Komisja Europejska wydała zalecenie, aby wszystkie kraje członkowskie utrzymały dotychczasowe regulacje w latach 2022-2026.

Jednak z powodu kryzysu energetycznego niewykluczone jest, że Włochy oraz być może inne kraje UE pozostaną przy czasie letnim. Decyzja powinna zostać podjęta w ciągu najbliższych tygodni.

Jeśli chodzi o zmianę czasu w Polsce to na stronie rządowej gum.gov.pl widnieje cytat komunikatu wiceminister Olgi Semeniuk:

"W październiku 2021 r. Komisja Europejska wydała komunikat ws. zmian czasu w latach 2022–2026. Zgodnie z tym dokumentem wszystkie kraje członkowskie EU 'muszą przygotować przepisy prawne, na podstawie których będą kontynuowane dotychczasowe ustalenia ze zmianami czasu'. Oznacza to, że najbliższe zmiany czasu z zimowego na letni oraz z letniego na zimowy odbędą się".

W związku z tym w ostatnią niedzielę października, a dokładnie w nocy z 29 na 30.10, Polska - jak co roku - przejdzie na czas zimowy. Wskazówki zegarów zostaną przesunięte o godzinę do tyłu - z 3:00 na 2:00 w nocy, dzięki czemu będzie można w jedną noc w roku pospać godzinę dłużej.

Zmiana czasu na zimowy. Dlaczego to rozwiązanie zaczęto stosować?

Jednymi z pionierskich krajów we wprowadzeniu czasu letniego były Niemcy, którzy zaczęli go stosować podczas I wojny światowej, a dokładnie 30 kwietnia 1916 roku. Podyktowane to było chęcią zaoszczędzenia węgla używanego do produkcji energii elektrycznej, który był na wagę złota podczas trwającej wówczas wojny. Następnie zmiany czasu zostały wprowadzone w Wielkiej Brytanii i większości krajów europejskich. W Rosji przejście na czas letni wprowadzono w 1917 r. a w Stanach Zjednoczonych w 1918 r.

W Polsce przejścia z czasu zimowego na letni i z powrotem stosowane było okresowo: w latach 1916-1919, 1940-1949, 1957-1964 oraz od 1977 aż do chwili obecnej.

Współcześnie zmiana czasu stosowana jest w ponad 70 krajach świata i dotyczy ponad miliarda ludzi.