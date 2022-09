- Niemcy ponoszą polityczną i moralną odpowiedzialność za drugą wojnę światową, ale sprawa reparacji została zamknięta. Tak na raport polskich władz już w ubiegłym tygodniu odpowiedziało niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych.

Potem niemal identyczną odpowiedź na pytanie o reparacje miał rzecznik niemieckiego rządu:

- Na płaszczyźnie prawnej jest tak, że te kwestie są zamknięte – powiedział.

Reparacje wojenne dla Polski. Jest reakcja kanclerza Niemiec

Ostatnio głos zabrał szef rządu Niemiec - kanclerz Olaf Scholz. Zapytany o reparacje przez dziennikarza Frankfurter Allgemeine Zeitung mówił: - mogę zaznaczyć, podobnie jak wszystkie poprzednie rządy federalne, że ta kwestia została ostatecznie rozstrzygnięta w prawie międzynarodowym.

O tę wypowiedź Polska Agencja Prasowa zapytała firmującego polski raport Arkadiusza Mularczyka. Poseł PiS stwierdził jest przekonany że Scholz zmieni zdanie po wpłynięciu noty dyplomatycznej z oficjalnymi żądaniami wobec Berlina.

Reparacje wojenne dla Polski od Niemiec. Kaczyński: Taki jest nasz cel

Na Zamku Królewskim w Warszawie 1 września zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Podano, że ogólna kwota strat Polski to 6 bilionów 220 miliardów 609 milionów zł.

- Chodzi o to, by być może w długim i trudnym procesie uzyskać odszkodowania za wszystko, co Niemcy, państwo niemieckie, naród niemiecki uczynił Polsce w latach 1939-1945. Taki jest nasz cel, wpisujący się w całą koncepcję odbudowy normalności jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa polskiego - mówił Jarosław Kaczyński.

Reparacje wojenne od Niemiec. Dlaczego temat powrócił teraz?

PiS wraca do tematu reparacji wojennych od Niemiec, jednak zdaniem prof. Ireneusza Pawła Karolewskiego jest to temat zastępczy.

- Nic z tego nie wyniknie – mówił w TOK FM prof. Ireneusz Paweł Karolewski, politolog z Uniwersytetu Lipskiego. - Rząd PiS-u nie złożył nawet tzw. noty reparacyjnej, czyli oficjalnego stanowiska, w którym oczekiwane jest podjęcie negocjacji na temat reparacji. Ale nawet gdyby ją złożył, wątpię, żeby coś z tego wynikło. To pokazuje przykład Grecji, która złożyła taką notę w 2015 roku i wyliczyła swoje straty z powodu okupacji niemieckiej na jakieś 290 mld euro. Niemcy skwitowały to, że ponoszą odpowiedzialność polityczną i moralną. I tyle. Natomiast sprawy finansowe zostały zakończone do 1990 roku z traktatem o zjednoczeniu Niemiec. Podobnie będzie w przypadku Polski – prognozował ekspert.

Prof. Karolewski zwrócił uwagę, że PiS-owi chodzi w tej sprawie bardziej o konsolidowanie własnego elektoratu niż o próbę pozyskania pieniędzy od Niemiec.

Zdaniem eksperta reparacje wojenne mają odciągnąć uwagę wyborców od takich tematów, jak galopująca inflacja, stan polskiej gospodarki i brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Reparacje wojenne od Niemiec - Polska zrzekała się ich kilkakrotnie

Sprawa uzyskania reparacji od Niemiec za zniszczenia dokonane przez Niemcy w Polsce podczas II wojny światowej jest w ocenie części historyków i prawników niejednoznaczna. Mimo że 23 sierpnia 1953 r. ówczesna PRL zrzekła się formalnie roszczeń od Niemiec, to kwestionowana jest przez niektórych politologów i prawników skuteczność tego aktu. Kwestią sporną jest, czy deklaracja podległego Moskwie rządu w Warszawie dotyczyła nie tylko ówczesnej NRD, ale całych Niemiec.

Jednak, jak zauważa prof. Nałęcz w rozmowie z TOK FM - w Poczdamie zastosowano rozwiązanie, że Polska będzie rozliczała się ze Związkiem Sowieckim, bo to on zagrabił znaczną część jej ziem. A rekompensatą miały być ziemie zachodnie. Nabyte kosztem Niemiec. Stąd w wyniku II wojny światowej otrzymaliśmy solidny kawał terytorium niemieckiego. I to nie jest sytuacja jak ta dotycząca Alzacji czy Lotaryngii w latach 1918-19. Wówczas na konferencji w Paryżu, Francja odzyskiwała terytorium wcześniej jej zagrabione. W poprzedniej wojnie Polska otrzymała tereny, które były w posiadaniu Niemiec - w różnej formule - przez co najmniej 700 lat.

Co więcej, Polska zrzekła się reparacji czterokrotnie, ostatni raz w 2004 roku, choć i na ten temat zdania są wciąż podzielone.

Ostatni raz głośno było na temat odszkodowania od Niemiec za czasu rządów Ewy Kopacz. Wówczas w sierpniu 2015 r. rząd odpowiadał na interpelację posła Kazimierza Moskala: "Oświadczenie Rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się przez Polskę reparacji wojennych, Rząd RP uznaje za obowiązujące (…) Oświadczenie z 23 sierpnia 1953 r. było podjęte zgodnie z ówczesnym porządkiem konstytucyjnym, a ewentualne naciski ze strony ZSRR nie mogą być uznane za groźbę użycia siły z pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego, wyrażonych w Karcie Narodów Zjednoczonych"- przypomina PAP.

Reparacje wojenne. Dotychczasowe wypłaty dla Polaków

Dotychczas na rzecz poszkodowanych w trakcie II wojny światowej Polaków w uzgodnionych przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" (FPNP) transzach - wypłacono:

W latach 1992-2004 Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" wypłaciła ofiarom nazizmu mieszkającym w Polsce świadczenia o charakterze pomocy humanitarnej w ramach tzw. wypłat podstawowych i dodatkowych na ogólną sumę przeszło 732 mln PLN.

W latach 2001 – 2006 Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przekazała świadczenia ze środków niemieckiej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" dla blisko 484 tys. osób uprawnionych na kwotę ponad 3,5 mld PLN (975,5 mln EUR).

W latach 2001-2005 wypłatami z funduszu austriackiego objęto łącznie 22.689 osób, którym FPNP wypłaciła ponad 155 mln PLN (42,7 mln EUR)

Z połączonych środków własnych FPNP oraz Funduszu na Rzecz Ofiar Prześladowań Hitlerowskich Fundacja wypłaciła w latach 2001-2005 ok. 93 mln zł.

Z Funduszu Szwajcarskiego za pośrednictwem FPNP świadczenia otrzymało ponad 23 tys. osób na łączną kwotę 9 mln USD.

Reparacje wojenne od Niemiec dla Polski. Czym są reparacje wojenne?

Jak informuje Wikipedia reparacje wojenne to rekompensaty finansowe za straty i szkody spowodowane przez działania wojenne, wynikające z łamania przez napastników postanowień Konwencji haskiej z 1907 roku lub innych aktów prawa międzynarodowego. Reparacje wypłacane są zaatakowanej stronie konfliktu w przypadku jej zwycięstwa lub korzystnego dla niej rozejmu. - Prawo do uzyskania reparacji nie wygasa nawet przez wiele lat od zakończenia wojny - czytamy.