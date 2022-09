Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Z deszczu pod rynnę

Ustawa o dodatku węglowym miała luki. Jedną z nich było nieprecyzyjne określenie definicji gospodarstwa domowego. W urzędach powstało zamieszanie, bo ludzie zaczęli zmieniać wcześniej złożone deklaracje CEEB wskazujące główne źródło ogrzewania w domu, a także składać po kilka wniosków na rodzinę.

Rząd postanowił znowelizować ustawę i wprowadził zapisy, które powodują, że część rodzin w ogóle nie dostanie dodatku węglowego.

"Poszkodowane będą te rodziny, które mają oddzielne piece, ale ten sam adres, np. na wsiach, gdzie na podwórku są dwa domy bez odrębnej numeracji budynków" — można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Dopłaty do węgla i innych dodatków obsługują urzędy gmin. 30 dni to problem

Dziennik Gazeta Prawna poruszył też problem powstający w sytuacji, gdy wnioski złoży więcej niż jedno gospodarstwo domowe mające ten sam adres. Co prawda przepisy wskazują, że dodatek powinien być wtedy wypłacony na wniosek, który został złożony jako pierwszy. Jednak jak wskazują urzędnicy, nie zawsze są w stanie to stwierdzić

Urzędnicy sygnalizują też, że mają problem z obsługą dużej liczby wniosków o dodatki węglowe. Do tego w przygotowaniu są kolejne dodatki, których obsługą zajmą się ci sami urzędnicy. Wprowadzone mają też być dodatkowe weryfikacje samych wniosków. Z tego powodu 30-dniowy termin akceptacji wniosków i skierowania ich do wypłaty urzędy uznały za zbyt krótki i postulowały wydłużenie go do 60 dni.

Ta grupa też nie dostanie dopłat do węgla Deklaracja CEEB kluczowa

Dopłaty do zakupu węgla nie dostaną też te gospodarstwa domowe, które po 11 sierpnia zgłosiły korektę deklaracji CEEB.

"Zainteresowani dodatkiem węglowym nie tylko mnożyli liczbę gospodarstw domowych pod jednym adresem, czytamy na portalu Infor.pl. "Drugim obejściem prawa było korygowanie wpisów w CEEB. Celem było wykazanie, że w danym domu głównym źródłem ciepła jest piec węglowy". - wyjaśnia portal.

Opisuje też dwie różne sytuacje:

rodzinę, która zgłosiła deklaracje CEEB 19 sierpnia. Ale tydzień wcześniej zamieszkała w nowym, dopiero oddanym do użytku domu,

rodzinę, która mieszka w budynku od 10 lat, zgłosiła deklarację w terminie tj. do 30 czerwca 2022, a po 12 sierpnia zgłosiła korektę deklaracji, zmieniając źródło ciepła na węglowe.

W tym drugim przypadku ustawodawca założył, że zmiana mogła wynikać z chęci otrzymania dodatku węglowego. Taka rodzina, nawet jeśli piec węglowy jest jednym ze źródeł ciepła, obok np. gazowego, nie otrzyma dodatku węglowego.