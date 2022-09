Kwalifikowani Dostawcy Węgla. Dziś działa 25 autoryzowanych punktów w Polsce. Z wyjątkiem Śląska

W środku sezonu zakupu węgla składy węglowe, w których dotychczas zaopatrywali się ludzie, zostały bez surowca. Polska Grupa Węglowa, z dużym udziałem w rynku węgla, przeniosła całą swoją sprzedaż od pośredników (składów węglowych) do własnego e-sklepu.

Spółka tłumaczy, że zmiana, którą zainicjowała na rynku, ma przynieść niższe ceny i wystandaryzowaną jakość dostaw do odbiorców finalnych.

Mimo to od czerwca, gdy zaczęła wypowiadać kontrakty autoryzowanym składom węglowym, odpiera zarzuty o chęć zmonopolizowania rynku.

"PGG tłumaczy, że swoją produkcją węgla opałowego pokrywa jedynie część zapotrzebowania rynkowego. Pozostała wielkość jest uzupełniana przez innych producentów, jak Tauron Wydobycie czy Bogdanka, a także przez import" - informuje "Rzeczpospolita"

W piątek 9 września w Polsce działało 25 Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Ich, aktualizowaną listę publikuje PGG na swojej stronie internetowej.

Węgiel z PGG nie trafia na Śląsk. Rzecznik wyjaśnia dlaczego

Portal Slazkibiznes.pl zauważył ciekawą strategię przyłączania nowych Kwalifikowanych Dostawców Węgla. Na liście cały czas nie ma Śląska, gdzie węgiel jest wydobywany. Jak zauważa portal, to jednak nie jest przypadek.

"Śląskie składy uruchomione będą na koniec, dlatego, że mieszkańcy mają najbliżej do kopalni. A nam zależy, aby klienci w całej Polsce mogli odbierać węgiel jak najbliżej swojego miejsca zamieszkania – powiedział rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Seniorzy bez węgla? Sprzedaż online jest dla nich koszmarem. PGG wprowadza tymczasowe rozwiązanie

Obecnie cały surowiec sprzedawany przez PGG jest dostępny wyłącznie w e-sklepie.

Problem w tym, że towar pojawia się w sprzedaży tylko dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki o godz. 16:00 i znika w kilka minut. Dlatego największe trudności z zakupem mają osoby, które nie są w stanie kupować online. Do tej grupy należą przede wszystkim seniorzy.

Po pierwszych tygodniach skarg o odcinanie seniorów od węgla PGG zaproponowała tymczasowe rozwiązanie.

"Emeryci, renciści, także członkowie ich rodzin uprawnieni do renty rodzinnej po górnikach, znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji osobistej, mogą zwrócić się z wnioskiem do macierzystej kopalni lub zakładu, które obsługiwały ich w przeszłości w zakresie węgla emeryckiego, o możliwość zakupu jednorazowo do trzech ton węgla" - informuje Slaskibiznes.pl

Do wniosku należy dołączyć wydruk z CEEB potwierdzający, że głównym źródłem ciepła w domu jest piec lub kocioł na węgiel, lub potwierdzenie administratora budynku, że mieszkanie jest ogrzewane indywidualnym piecem węglowym.

Wnioski można składać do 31 października 2022 roku. Węgiel będzie sprzedawany po cenach ze sklepu PGG. Z oferty mogą skorzystać ci, którzy kupili już węgiel w PGG w 2022 roku.

Jak kupić węgiel i dowieźć do domu? Porady internautów

Warto szukać w lokalnych składach węglowych, z których wiele, pomimo braku kontraktów z PGG, działa nadal.

Jak wspomnieliśmy sprzedaje go nadal na dotychczasowych zasadach Tauron Wydobycie, czy Bogdanka.

Internauci zgromadzeni w mediach społecznościowych wymieniają się też podpowiedziami gdzie i za ile można kupić. Organizują także wspólne transporty węgla, zrzeszając się lokalnie. Na jednej z grup Facebookowych pojawiła się informacja o węglu dostępnym w cenie 1400 zł za tonę w składach węglowych przy granicy czeskiej.

Obecnie na rynku ceny węgla i jego pochodnych są bardzo zróżnicowane. Od 1400 zł za tonę do nawet 3500 zł za tonę.