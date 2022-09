Podczas zakończonego już Forum Ekonomicznego w Karpaczu tytuł Człowieka Roku otrzymał prezydent Ukrainy Włodymyr Zełenski. W jego imieniu, nagrodę odebrał ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz.

REKLAMA

- To także jest wyróżnienie dla narodu ukraińskiego, dla dzielnych żołnierzy ukraińskich, którzy w tym (konflikcie - przyp. red.) z bronią polską walczą o to co jest dla nas najważniejsze – mówił odbierający nagrodę Wasyl Zwarycz.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Ambasador Ukrainy: "to będzie też nasze wspólne zwycięstwo"

- Wierzę w to, że zwyciężymy i to będzie nasze wspólne zwycięstwo i zrobimy to tak jak napisane w hymnie narodowym Rzeczypospolitej Polskiej "to co przemoc obca wzięła, szablą odbierzemy". Odbierzemy na pewno i bardzo dziękuję Polsce, za dostarczanie nam tych szabel. Zwyciężymy razem i to będzie też nasze wspólne zwycięstwo, nasza wspólna walka o wolność waszą i naszą – dodał ambasador Ukrainy w Polsce.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu – Tytuł Człowieka Roku nie pierwszy raz dla polityka z Ukrainy

Wołodymyr Zełenski to drugi ukraiński polityk, który otrzymał tytuł Człowieka Roku. 23 lata temu nagrodę Forum Ekonomicznego odebrał Wiktor Juszczenko, który później w latach 2005-2010 był prezydentem Ukrainy.

Tytuł Człowieka Roku przyznaje Rada Programowa Forum Ekonomicznego. W przeszłości nagrodę odbierali między innymi Mateusz Morawiecki, Donald Tusk, Bronisław Komorowski czy Jarosław Kaczyński.

Kim jest Wołodymyr Zełenski? Pochodzenie żydowskie, trudne losy rodziny

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski urodził się w rodzinie ukraińskich Żydów. Jego ojciec Ołeksander był profesorem oraz specjalistą w dziedzinie cybernetyki.

W rodzinnym mieście Zełenskiego – Krzywym Rogu – znajduje się grób jego dziadka Siemiona Iwanowicza Zełenskiego, który podczas II wojny światowej walczył z nazistami w Armii Czerwonej Związku Radzieckiego. Wielu członków rodziny prezydenta Ukrainy poniosło śmierć w Holokauście.

Wołodymyr Zełenski jak Reagan. Od kabaretu i aktorstwa do prezydentury i męża stanu

Wołodymyr Zełenski ukończył studia prawnicze w Krzyworoskim Instytucie Ekonomicznym (filii Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego), lecz nie podjął pracy w zawodzie. Wkrótce zainteresował się aktorstwem i skupił się na swojej pasji. W połowie lat 90. ubiegłego wieku Zełenski komik dołączył do lokalnej grupy kabaretowej. W 2003 został współwłaścicielem przedsiębiorstwa producenckiego Studio "Kwartał 95", które współpracowało z telewizją

W latach 2010–2012 Zełenski wchodził w skład zarządu telewizji Inter, a jako aktor występował w rosyjskojęzycznych komediach dubbingował filmy.

W 2015 został gwiazdą satyrycznego serialu telewizyjnego "Słuha narodu", w którym wcielił się w postać Wasyla Petrowycza Hołoborod´ki, nauczyciela historii, który w wyniku zbiegu okoliczności został prezydentem Ukrainy. Program emitowała telewizja należąca do Ihora Kołomojskiego – oligarchy będącego przeciwnikiem politycznym ówczesnego przywódcy kraju Petra Poroszenki.

W grudniu 2017 r. współpracownicy Wołodymyra Zełenskiego wystąpili o rejestrację partii politycznej o takiej samej nazwie jak serial "Słuha narodu". W 2018 aktor zaczął pojawiać się w sondażach prezydenckich, odnotowując stale rosnące poparcie. 31 grudnia oficjalnie zapowiedział swój start w wyborach prezydenckich w marcu 2019. Wybory wygrał, zdobywając w drugiej turze 73,2% głosów poparcia.

Aktualnie Wołodymyr Zełenski postrzegany jest jako mąż stanu zarówno w Ukrainie, jak i na forum międzynarodowym. Prawdziwą siłę i przywództwo pokazuje w czasie wojny, wspierając ducha walki Ukraińców oraz niezłomnie i skutecznie zabiegając na arenie międzynarodowej o wsparcie dla Ukrainy. Przez wielu porównywany jest do amerykańskiego prezydenta Ronalda Reagana.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu - miejsce spotkań elit polityczno-biznesowych

Forum Ekonomiczne to coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczo-politycznych z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Wydarzenie odbywa się cyklicznie od 1992 roku, zawsze w pierwszej połowie września.

W latach 1992–2019 Forum odbywało się w Krynicy-Zdroju. W 2020 roku z powodu panującej pandemii COVID-19 odbyło się w Karpaczu, który od 2021 stał się stałym miejscem wydarzenia.

Forum jest platformą wymiany poglądów oraz jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Każdego roku padają tu ważne deklaracje dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników omawiane są przez środowiska eksperckie.

Tegoroczna XXXI edycja Forum Ekonomicznego objęła ponad 300 wydarzeń. W programie znalazły się m.in. Forum Ochrony Zdrowia, Forum Regionów, Europa Karpat, Polonijne Forum Ekonomiczne oraz Salon Przemysłu Turystycznego.