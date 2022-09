Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem, które w czwartek mogą występować na terenie sześciu województw w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju.

IMGW: Silne opady, burze i grad. Dla tych regionów wydano ostrzeżenia trzeciego stopnia

Ostrzeżenia najwyższego - trzeciego stopnia wydano w części województwa lubuskiego dla powiatów: gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego, międzyrzeckiego i dla Gorzowa Wlkp. Jak podało IMGW, obserwowane i nadal prognozowane są tam burze, którym miejscami towarzyszą ulewne opady deszczu.

- Zanotowana suma opadu trzygodzinnego to 80 mm. Możliwe są jeszcze opady około 30-40 mm. Porywy wiatru możliwe są do 70 km/h. Miejscami grad - podano w komunikacie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W pozostałej części województwa lubuskiego, a także w województwach dolnośląskim, opolskim, w części województwa zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i śląskiego obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Jak przekazuje PAP, na wskazanym obszarze prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 35 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami grad.

IMGW wydało ostrzeżenia. Co oznaczają alerty?

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności.

IMGW. Gwałtowne ulewy w Gorzowie Wielkopolskim. "Doszło do powodzi błyskawicznej"

Niebezpieczne burze przeszły w czwartek 8 września nad Gorzowem Wielkopolskim (woj. lubuskie). Od godziny 7 intensywne deszcz zalewał kolejne ulice i posesje.

- Opady deszczu wynoszą nawet od 40 do 50 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru osiągają nawet 70 km/h. Jak informują Lubuscy Łowcy Burz "nad Gorzowem Wielkopolskim przechodzi komórka burzowa w formie stacjonarnej, która generuje nawalne opady deszczu oraz gradu. Sumy opadowe są tak duże, że doprowadziło to do powstania powodzi błyskawicznej" – czytamy na stronach gazeta.pl.