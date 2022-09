Niech żyje król Karol! Był pierwszy w kolejce do korony, ale jego wstąpienie na tron nie było oczywiste

Wielka Brytania jest monarchią konstytucyjną, w której głową państwa od 1952 roku była królowa Elżbieta II. Brytyjska monarchini władała nie tylko Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale także 15 innymi państwami należącymi do Wspólnoty Narodów.

Królowa Elżbieta II miała 26 lat, gdy w 1952 roku wstąpiła na tron brytyjski. Była najdłużej panującą monarchinią w historii Wielkiej Brytanii. Pełniła głównie funkcje reprezentacyjne i dyplomatyczne, ale do jej zadań należało także składanie wizyt zagranicznych czy podejmowanie szefów państw.

Ponieważ monarchia brytyjska jest dziedziczna, więc pierwszy w kolejce do objęcia tronu po Elżbiecie II jest jej najstarszy syn - książę Karol. I to on będzie nowym królem Wielkiej Brytanii

Książę Karol. Kim jest nowy król Wielkiej Brytanii?

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, Jego Królewska Wysokość książę Walii, książę Kornwalii, książę Rothesay, książę Edynburga, hrabia Merioneth, baron Greenwich jest księciem Zjednoczonego Królestwa z dynastii Windsorów i następcą brytyjskiego tronu od 1952 roku.

Urodził się 14 listopada 1948 o godz. 9:14 w Pałacu Buckingham w Londynie jako syn Elżbiety II, wówczas księżnej Edynburga (zasiadła na brytyjskim tronie w 1952 roku) i Filipa, księcia Edynburga.

Ma troje młodszego rodzeństwa: Annę, księżniczkę królewską, Andrzeja, księcia Yorku i Edwarda, hrabiego Wesseksu.

- Od urodzenia nosił tytuł Jego Królewskiej Wysokości Księcia Karola z Edynburga. Po śmierci dziadka w 1952 jego matka została królową Zjednoczonego Królestwa, a Karol następcą tronu. Otrzymał wówczas tytuł księcia Kornwalii. W 1958, w wieku dziesięciu lat, uroczyście nadano mu tytuł księcia Walii. Od 1952 zajmuje pierwsze miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu. W 2021 został księciem Edynburga, przejmując tytuł po swoim ojcu który zmarł 9 kwietnia - czytamy w Wikipedii.

Książę Karol nowym królem. Wykształcenie i działalność księcia

W 1970 książę Karol ukończył Kolegium Trójcy Świętej University of Cambridge na kierunku sztuka. Tym samym został pierwszym brytyjskim następcą tronu w historii, który uzyskał tytuł naukowy. Służył w siłach powietrznych Wielkiej Brytanii Royal Air Force i Royal Navy - marynarce wojennej królestwa.

Książę Karol od lat jest zaangażowany w działalność publiczną, charytatywną i patronuje ponad 400 organizacjom. W ostatnich latach często również reprezentuje królową Elżbietę w oficjalnych wystąpieniach. Mieszka w Clarence House w Londynie.

Książę Karol - życie prywatne

Jego Królewska Wysokość książę Karol od 1981 do 1996 roku był żonaty z Dianą Spencer, z którą ma dwóch synów, księcia Wilhelma (ur. 1982) i księcia Henryka (ur. 1984), którzy zajmują kolejno drugie i szóste miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu.

Natomiast w 2005 roku wziął ślub z Kamilą Shand, znaną także pod nazwiskiem Parker Bowles.

Kto po Elżbiecie II? Kolejka do brytyjskiego tronu

Sukcesja to linia, po której członkowie rodziny królewskiej przejmują władzę jako monarcha, gdy aktualny król lub królowa umierają lub abdykują.

BBC zauważa, że brytyjska sukcesja królewska rządzi się regułami sprzed setek lat. Jednak w 2013 zasadniczą zmianę wprowadził dokument - Succession to the Crown Act.

- Dotychczas tron przechodził z pokolenia na pokolenie w linii męskiej, chyba że w rodzinie królewskiej były jedynie kobiety. Wówczas, tak jak w rodzinie Jerzego VI - ojca obecnej królowej Elżbiety II - monarchinią zostawała najstarsza z sióstr - za BBC informuje TVN24.

Tym samym aktualnie pierwszym w kolejce do tronu jest książę Karol, który jest nowym królem Wielkiej Brytanii. Następnie władzę przejmie jego najstarszy syn William. Trzeci jest książę Jerzy, urodzony w 2013 roku syn Williama.

W momencie śmierci królowej następca natychmiast wstępuje na tron. Sama koronacja odbędzie się później, po okresie żałoby.

W ostatnich latach w mediach brytyjskich często pojawiały się doniesienia, że ze względu na mocno zaawansowany wiek książę Karol może się zrzec tronu na rzecz starszego syna Williama. Jednak gdy nadeszła wiadomość o śmierci Elżbiety II ogłoszono, że nowym królem jest właśnie Karol.

Linia sukcesji. Kto w kolejce do tronu?

Następny w kolejce do brytyjskiego tronu, tuż po Karolu, jest jego starszy syn, książę Wilhelm, nazywany Williamem. Gdyby to on przejął w Anglii władzę, zostałby królem Wilhelmem V.

Jego oficjalnym tytułem jest "Jego Królewska Wysokość Książę Wilhelm z Walii".

Zgodnie z protokołem brytyjskiej sukcesji tronu, po Williamie to jego dzieci mają pierwszeństwo przed księciem Harrym. To sprawia, że 9-letni dziś książę George jest trzeci w kolejce do tronu.