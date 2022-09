Jak kupić węgiel? Porady internautów - to duża grupa. Sprawdzamy miejsca i ceny

Gdzie znaleźć orzech czy ekogroszek workowany? Grupy pomocowe na Facebooku

Ludzie jak potrafią, pomagają sobie w tropieniu taniego węgla.

Powstają grupy pomocowe na Facebooku, jedna z nich liczy już ponad 50 tys. członków. Część z nich już kupiła i podpowiada innym, gdzie szukać tańszych możliwości zaopatrzenia się w opał. Niektórzy pomagają, bo wiedzą, jak kupić w e-sklepie PGG czy Tauronu. Są też osoby, które chcą kupić węgiel w odległych kopalniach i szukają w swojej okolicy innych, z którymi wspólnie zapełnią samochód i sfinansują transport.

- Mogę komuś dziś spróbować kupić orzech i kostkę — proponuje internautka.

- Szukam osób do kompletu transportu — ogłasza się inny chętny do zakupu i przetransportowania węgla.

- Zna ktoś składy na Czechach, które sprzedają tani ekogroszek? Obdzwoniłam wszystkie i ceny po 3300 zł i 3800 zł za tonę — dopytuje ktoś, kto słyszał, że tani węgiel można kupić przy czeskiej granicy

Sytuacja na rynku węgla w Polsce spowodowała, że ludzie chętnie gromadzą się i wymieniają informacjami na temat źródeł i sposobów zakupu. Na prowincji wystarczy wejść do lokalnego sklepiku, żeby przekonać się, że znajomi i nieznajomi rozmawiają przede wszystkim o węglu.

Jak kupić węgiel w Tauronie czy PGG? Jastrzębska Spółka Węglowa sprzedaje na 2 zmiany

Polska Grupa Górnicza to spółka, zrzeszająca kilkanaście kopalń. Wprowadziła sprzedaż w e-sklepie oraz dystrybucję przez Kwalifikowanych Dostawców, których obecnie (w piątek 9 września) jest w Polsce 25. Węgiel jest sprzedawany we wtorki i czwartki, od godziny 16:00, ale już kilka minut później surowca brakuje. Do tego w momencie rozpoczęcia sprzedaży, do sklepu loguje się tak dużo osób, że strona się zawiesza. Surowiec w PGG kosztuje 1400 - 1700 zł za tonę Obowiązuje limit 3 ton na osobę

Tauron Wydobycie to holding kontrolujący wydobycie 20 proc. węgla kamiennego w Polsce. Prowadzi 3 formy sprzedaży surowca: bezpośrednio w zakładach górniczych i przez internet. Strona e-sklepu Tauronu zawiesza się podobnie jak strona PGG. Węgiel sprzedawany jest także 2 razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, od godziny 17:00. Można tu kupić do 2 palet ekogroszku z dostawą kurierską i do 4 palet z odbiorem własnym w Jaworznie. Węgiel w Tauronie kosztuje podobnie jak w PGG 1300-1700 zł za tonę

Jastrzębska Spółka Węglowa sprzedaje z kolei wyłącznie na miejscu w kopalni Budryk w Ornontowicach. Od 5 września spółka sprzedaje węgiel na 2 zmiany od godz. 6.30 do 21.30. Do kopalni trzeba przyjechać własnym transportem i ustawić się w kolejce. Pracownicy rejestrują klientów i wydają im numerki. Można tu kupić wyłącznie węgiel orzech w cenie 1 208,91 zł za tonę.

Węgiel w kopalni Bogdanka na osobiste zapisy, a w Węglokoksie na telefon. Warto też sprawdzić swój dawny skład węglowy

O kopalni Bogdanka niedawno było głośno z racji ogromnych kolejek i awantur, które w tych kolejkach zaczęły wybuchać. Pisaliśmy też o tym na TOK FM.

Zamiast kolejek został zorganizowany skomplikowany system zapisów. Klient musi wydrukować formularz, wypełnić go i zawieźć do kopalni. Tam zostawia i o dacie odbioru węgla zostaje powiadomiony telefonicznie lub mailowo. Wtedy musi ponownie przyjechać, żeby odebrać swoje "czarne złoto". Surowiec kosztuje tam od 1300 do 1600 zł za tonę.

Grupa Węglokoks z kolei zbiera zamówienia telefonicznie. Klienci mają do dyspozycji specjalny numer telefonu, a następnie w wyznaczonym terminie przyjeżdżają po odbiór. W Węglokoksie Ekogroszek luzem kosztuje 1600 zł/t, w workach 1845 zł za tonę, a w węgiel orzech 1450 zł za tonę.

Pozostają jeszcze lokalne składy węglowe, które zawsze były wygodnym miejscem zaopatrywania się w węgiel na zimę. Dziś, gdy grupy węglowe zrzeszające kopalnie sprzedają węgiel bezpośrednio finalnym odbiorcom, wiele składów świeci pustymi placami. Tam, gdzie węgiel jest, często jest droższy, bo sprowadzany z zagranicy. Jednak szukając węgla, zanim zacznie się planować wyprawę na drugi koniec Polski, warto sprawdzić dostępność i ceny u swojego dawnego dostawcy.