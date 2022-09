Nowe objawy COVID-19. Niektórych wcześniej nie obserwowano

Nowe subwarianty omikrona – BA.4 i BA.5 – zdominowały letnią falę koronawirusa i nadal nie odpuszczają. Objawy kliniczne najnowszych odmian COVID-19 są na szczęście dużo lżejsze, niż w przypadku tych wcześniejszych. Jednak warto wiedzieć, iż są one także dość nietypowe w porównaniu z wcześniejszymi wersjami koronawirusa.

Dotychczasowe, najczęściej obserwowane i nadal występujące objawy COVID-19 to:

ból gardła,

ból głowy,

katar,

kaszel,

uczucie zmęczenia,

gorączka.

Do takich typowych symptomów, w przypadku najnowszych odmian omikrona dołączyły zupełnie nowe:

wymioty,

brak apetytu,

ból karku,

szum w uszach,

biegunka,

wrażliwość na światło.

Ból pleców a COVID-19? Wiele osób zarażonych najnowszymi odmianami omikrona skarży się nie tylko na wspomniane wyżej bóle karku, ale również:

bóle pleców,

ramion,

a nawet mięśni nóg.

W przypadku zachorowania na COVID-19, izolacja jest bardzo ważna i powinna wynosić co najmniej 10 dni.

Warto pamiętać, że osłabienie i łatwe męczenie się po przechorowaniu koronawirusa jest bardzo powszechne i może się utrzymywać przez wiele tygodni, a nawet miesięcy.

Ile kosztuje test na COVID w aptece? Lepiej go zrobić, gdy pojawią się objawy choroby

Jeśli pojawią się wyżej wymienione objawy i ktoś podejrzewa u siebie zakażenie koronawirusem, najlepiej jak najszybciej wykonać test na COVID-19. Cena takiego testu może być różna i jest uzależniona od producenta.

W polskich aptekach dostępne są bez recepty testy antygenowe. Mają one wysoką czułość i są dokładne – dlatego nie ma znaczenia, który z nich wybierzemy. Do wykonania takiego testu wystarczy próbka wydzieliny z nosa lub gardła. Wynik testu poznamy bardzo szybko, bo już po kilkunastu minutach.

Ceny testów antygenowych na COVID-19, które kupimy w aptece są do siebie zbliżone i wynoszą obecnie od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Ich jakość jest do siebie zbliżona i zgodna z wytycznymi WHO.

Jeśli ktoś chciałby się dowiedzieć, czy przeszedł już koronawirusa, powinien wybrać z kolei test na przeciwciała. Taki test do oceny przeciwciał umożliwia poznanie dokładnej ilości tych przeciwciał obecnych w danym momencie w organizmie.

Cena testu na przeciwciała jest sporo wyższa od ceny testu antygenowego na COVID-19 i wynosi obecnie kilkadziesiąt złotych.

COVID a grypa. Jak rozróżnić choroby?

COVID-19, grypa, a może przeziębienie? Zarówno typowe objawy, jak i te związane z zachorowaniem na nowe odmiany omikrona, są tak podobne do innych schorzeń, że bez wykonania badania nie możemy mieć pewności, na co zachorowaliśmy. Niektóre z symptomów covidowych do złudzenia przypominają także zapalenie zatok.

Stan zagrożenia epidemicznego. Do kiedy potrwa w Polsce?

Warto pamiętać, że w Polsce stan zagrożenia epidemicznego wciąż trwa. Opublikowany 28 sierpnia 2022 r. w Rządowym Centrum Legislacji projekt na razie przewiduje przedłużenie tego stanu do piątku 30 września 2022 r.