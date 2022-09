Jak poinformował Gazeta Wyborcza, na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa w województwie kujawsko-pomorskim obowiązuje czasowy zakaz wstępu do lasów. Powodem są larwy borecznika, które zjadają sosny. W najbliższym czasie będą prowadzone tam agrolotnicze opryski w celu zwalczenia owada. I w związku z tym, grzybiarze do końca miesiąca nie będą mogli w tym rejonie zbierać grzybów.

Szkodniki opanowały lasy. Zagrożone duże ilości sosen

W opublikowanym na Facebooku oświadczeniu Nadleśnictwo Dąbrowa informuje:

- Wprowadzamy okresowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz obowiązuje od 05 do 30 września.

Jak dalej tłumaczą przedstawiciele nadleśnictwa decyzja jest spowodowana koniecznością przeprowadzenia oprysków.

- Decyzja ta spowodowana jest koniecznością przeprowadzenia agrolotniczych oprysków w celu zwalczenia masowego występowania borecznika sosnowca – owada, którego larwy żywią się igłami sosen, doprowadzając w skrajnych przypadkach do całkowitego ogołocenia drzew z aparatu asymilacyjnego i w konsekwencji do śmierci całych połaci lasu - czytamy w oświadczeniu nadleśnictwa.

Borecznik w Polskich lasach jest gatunkiem występującym naturalnie. Zazwyczaj jego liczebność nie zagraża ekosystemowi, Jednak czasami bywa inaczej.

- W pewnych odstępach czasu/co kilka lat występuje zjawisko gradacji, czyli bardzo dynamicznego rozwoju i rozrostu populacji danego gatunku. Namnożona populacja, aby się rozwijać, potrzebuje dużo pokarmu, co prowadzi do poważnego uszczuplenia ilości igieł sosen. Drzewa pozbawione nagle aparatu asymilacyjnego, w trakcie okresu wegetacyjnego, umierają bądź poważnie chorują – tłumaczą leśnicy.

Borecznik sosonowiec. Sytuacja wymknęła się spod kontroli

W dalszej części wpisu leśnicy zapewniają, że "czuwają nad lasami i prowadzą stały nadzór nad organizmami, które mogą im zagrozić". Zapewniają również, że najczęściej wprowadzają procedury bardziej bezpieczne - ekologiczne.

- Przychodzi jednak taki moment, że musimy zastosować środek chemiczny. Na tym polu również stosujemy nowoczesne technologie, które zmniejszają negatywny wpływ danego środka na ekosystem leśny. Podstawowym aspektem jest dawka środka chemicznego. Na jeden hektar lasu używa się go tylko 0,25 kg! Preparat zostaje rozcieńczony w wodzie z dodatkiem adiuwantu- substancji, która ułatwia wytworzenie mgły i przede wszystkim potęguje przyczepność cieczy roboczej do igieł. Tak przygotowaną ciecz rozpylamy samolotami w ilości 3 (trzech) litrów/1 ha! Jest to bardzo mała ilość, ale umożliwia sprawne zwalczanie gradacji na znacznej powierzchni- informują i dodają: - W praktyce leśnej stosowanie środków chemicznych jest ostatecznością. Stosujemy tę metodę tylko w sytuacji zagrożenia trwałości lasu.

Jak informuje Interia w Nadleśnictwie Dąbrowa larwy borecznika znajdują się na 2,2 tys. ha lasów. Na opryski czekają m.in. leśnictwa Bursztynowo, Kwiatki czy Kotówka.

Borecznik w Polskich lasach. Nawet 50 tysięcy larw na jednym drzewie

Okazuje się jednak, że Nadleśnictwo Dąbrowa nie jest jedynym, które zmaga się z plagą szkodników. Jak informowała Gazeta Wyborcza w Nadleśnictwie Osie borecznik zajął już 6,7 tys. ha lasów.

- W najbardziej zagrożonych drzewostanach stwierdziliśmy ponad 50 tys. larw borecznika na jednym drzewie – informowała Joanna Bock z Nadleśnictwa Osie. Tutaj również występują obostrzenia, jeśli chodzi o wejście do lasu, jednak tylko w dniach, których będą robione opryski.

- Leśnicy apelują, aby przez dobę od zastosowania środków chemicznych nie zbierać grzybów i innych owoców runa leśnego - czytamy w Gazecie Wyborczej.

Z problemem borecznika boryka się też Nadleśnictwo Tuchola, które również na Facebooku wydało specjalny komunikat.

- W związku z masowym pojawieniem się owada szkodliwego dla sosen jakim jest borecznik sosnowiec, w Nadleśnictwie Tuchola zostanie przeprowadzony zabieg lotniczego oprysku drzewostanów.(...)W związku z przeprowadzanym zabiegiem od dnia 5.09 do 30.09 obowiązuje okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw: Jeziorno, Kielpinski Most, Szczuczanek, Wrzosowisko oraz Wypalanki – czytamy.

Borecznik zwyczajny - larwy. Co to za owad?

Borecznik zwyczajny – larwy to gatunek owada. Jeden z ważniejszych szkodników sosny pospolitej. Na jego pojawienie się mają wpływ długotrwałe upały i łagodne zimy. Jak informuje Wikipedia, owad ma dwie rójki w ciągu roku. Pierwsza przypada na okres kwietnia i maja. Druga odbywa się od połowy lipca do połowy sierpnia. Okresy te mogą się nieco przesuwać w zależności od warunków atmosferycznych (przede wszystkim temperatury).

Jaja szkodnika są żółtawobiałe o średnicy ok. 1,7 mm. Dorosła larwa ma 20-26 mm długości. Larwy owada mają żółto-zieloną barwę, rdzawo-brunatną głowę i czarne plamki. Zdenerwowane larwy wyginają się w kształt litery S i wykonują dynamiczne ruchy. Owady żerują najczęściej na sośnie pospolitej, a rzadziej na innych gatunkach sosny.

Borecznik zwyczajny występuje w całej Europie, Północnej Afryce na Kaukazie i Syberii.