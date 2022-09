Podręcznik HiT. Jest pozew przeciwko prof. Wojciechowi Roszkowskiemu oraz MEiN

Rodzice dzieci urodzonych dzięki metodzie in vitro pozwali profesora Wojciecha Roszkowskiego i wydawcę jego podręcznika HiT – Białego Kruka. Chodzi o kontrowersyjny fragment znajdujący się w rozdziale "Kultura i rodzina w oczach Zachodu".

Autor książki prof. Wojciech Roszkowski napisał w nim: "Coraz bardziej wyrafinowane metody odrywania seksu od miłości i płodności prowadzą do traktowania sfery seksu jako rozrywki, a sfery płodności jako produkcji ludzi, można powiedzieć hodowla. Skłania to do postawienia zasadniczego pytania: kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?".

Do warszawskiego sądu wpłynął także drugi pozew Mieszczankowskiego, przeciwko ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi.

Podręcznik do HiT-u. "Presja ma sens". Rodzice oczekują zadośćuczynienia

Pozew przeciwko Roszkowskiemu i wydawnictwu Biały Kruk wpłynął do sądu 9 września 2022 roku, a jego inicjatorem jest Kamil Mieszczankowski, znany na Twitterze jako Bezczelny Lewak.

- Presja ma sens – dzięki naszym dotychczasowym działaniom ze wsparciem wolontariuszy, fundacji, stowarzyszeń oraz prawników, wydawnictwo ugięło się i błyskawicznie opracowało drugą wersję podręcznika do HiT-u, pozbawioną fragmentu stygmatyzującego nasze dzieci i nas. Zaczęto już ją nawet dystrybuować, na poczcie oraz w Internecie, ale bez wskazania, że jest to wersja poprawiona. Dopuszczono również w trybie pilnym kolejny "niepolityczny" podręcznik do tego przedmiotu. Odczytuję to jednoznacznie jako przyznanie się do druzgocącego błędu. I do winy – czytamy w oświadczeniu Mieszczankowskiego opublikowanym na Twitterze.

Jak pisze Mieszczankowski, na tym rodzice dzieci urodzonych metodą in vitro nie zamierzają poprzestawać.

- Wszystkim dzieciom i rodzicom, których dobra zostały naruszone treścią książki prof. Roszkowskiego, należą się publiczne przeprosiny. Pierwsze wydanie książki musi zniknąć z dystrybucji, a pozwani powinni zadośćuczynić za wyrządzone krzywdy. Tego moja rodzina domaga się w pozwach, ale nie jesteśmy sami – jest nas znacznie więcej i nie spoczniemy, dopóki sprawiedliwości nie stanie się zadość! - napisano dalej w oświadczeniu.

Jak powiedział Mieszczankowski w rozmowie z TOK FM, poczuł się on bardzo mocno urażony tym, co przeczytał w tej książce. "To karygodne, by stygmatyzować dzieci, tylko dlatego, że zostały poczęte tą lub inną metodą".

Prof. Wojciech Roszkowski odpowiada. "Taka interpretacja jest fałszywa, bałamutna i służy rozdrażnianiu"

Autor kontrowersyjnego podręcznika, prof. Wojciech Roszkowski w rozmowie z serwisem Interia stwierdził, że gdyby miał rozpocząć jego pisanie dzisiaj, nic by w nim nie zmienił. Zapytany o fragment dotyczący in vitro stwierdził, że "być może wyjaśniłby troszeczkę lepiej, o co tutaj chodzi" i dodał:

- Ten fragment został wycofany tylko dlatego, żeby dalej nie można było ćwiczyć na tym podręczniku zabiegów czysto politycznych. Taka interpretacja, jaka została narzucona, jest fałszywa, bałamutna i służy rozdrażnianiu. To nie ja drażnię te dzieci, to nie autor podręcznika deklaruje brak miłości do tych dzieci, to ci politycy to zrobili – stwierdził prof. Roszkowski.

Przekonywał, że fragment nie dotyczył metody in vitro, bo „to słowo nawet tam nie pada". Uważa też, że doszło do manipulacji opinii publicznej.

In vitro: co to takiego? Zabiegi przeprowadza się w Polsce od 1987 roku

Zapłodnienie metodą in vitro polega na połączeniu plemnika oraz komórki jajowej w warunkach laboratoryjnych, poza organizmem kobiety. Dzięki tej metodzie osoby, które nie mogą mieć dzieci metodami naturalnymi, mają szansę na posiadanie potomstwa. Jak czytamy w serwisie Medonet, problem niepłodności dotyczy w Polsce około miliona par.

W Polsce zabiegów in vitro dokonuje się od 1987 roku, a przepisy dotyczące stosowania tej metody zapłodnienia reguluje ustawa o leczeniu niepłodności. Wskazaniami do zastosowania in vitro są:

endometrioza;

niemożność wywołania owulacji;

niedrożność jajowodów;

zaburzenie funkcjonowania jajników;

zaburzenia hormonalne w cyklu menstruacyjnym;

niska jakość nasienia mężczyzny;

niepłodność idiopatyczna, kiedy inne metody zapłodnienia nie poskutkowały.

Jak podaje Puls Medycyny, do lipca 2020 roku z rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro (program poprzedniego rządu) urodziło się 22 191 dzieci. Dla porównania według danych resortu zdrowia, w wyniku programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego (rządowy program prokreacyjny wprowadzony przez PiS) doszło do 209 poczęć (dane za 2021 i I kw. 2022 r., mogą być niepełne z powodu sposobu zbierania danych). Projekt, który zastąpił rządowy program in vitro, kosztował 40 mln zł.