- Mówi się, że w mroku światło jaśnieje najmocniej. Mogą tak niewątpliwie powiedzieć kobiety i dzieci uciekające przed rosyjskimi bombami – mówiła w Parlamencie Europejskim Ursula Von der Leyen, nieprzypadkowo ubrana w ukraińskie barwy.

Ursula Von der Leyen: W ciągu kilku dni zebrały wokół siebie 3000 wolontariuszy

- Uciekały one z kraju pochłoniętego wojną, przepełnione smutkiem z powodu tego, co musiały pozostawić, i strachem przed tym, co je jeszcze może czekać. Ale zostały przyjęte z otwartymi ramionami. Przez wielu ludzi, takich jak Magdalena i Agnieszka.

Następnie szefowa KE wyraziła uznanie dla bezinteresownej pomocy jaką te i inne Polki i Polacy, wykazali się względem uchodźców z Ukrainy.

- Dwie bezinteresowne młode kobiety z Polski. Gdy tylko usłyszały o pociągach pełnych uchodźców, pospieszyły na Dworzec Centralny w Warszawie. Zaczęły się organizować. Rozstawiły namiot, by pomóc jak największej liczbie osób. Zorganizowały żywność z supermarketów, zwróciły się do władz lokalnych o zapewnienie autobusów do punktów recepcyjnych. W ciągu kilku dni zebrały wokół siebie 3000 wolontariuszy, którzy pomagali przyjmować uchodźców 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu - powiedziała szefowa KE podczas debaty o stanie UE.

Jak informuje PAP, obie Polki zostały powitane gromkimi oklaskami europosłów w budynku PE.

- To jest duch Europy. Unia, która razem jest silna. Unia, która razem zwycięża. Niech żyje Europa - wskazała szefowa KE.

Debata w Parlamencie Europejskim. "Unia Europejska stanęła na wysokości zadania"

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas debaty o stanie Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w środę 14 września, powiedziała, że w obliczu wojny na Ukrainie, Unia Europejska "stanęła na wysokości zadania".

- Europejczycy wykazali się odwagą, by zrobić to co należało zrobić. Nasza Unia Europejska jako całość stanęła na wysokości zadania. Gdy tylko wojska rosyjskie przekroczyły grancie Ukrainy, nasza reakcja było solidarna. Z tego możemy być dumni. (...) Jeśli wykażemy się niezbędną odwaga i solidarnością, Putin poniesie porażkę i Ukraina i Europa wygrają - powiedziała Ursula von der Leyen.

Debata w Parlamencie Europejskim. "Mamy nauczkę"

- Mamy nauczkę z tej wojny; trzeba było wsłuchać się w głosy wewnątrz UE, w Polsce, krajach bałtyckich, w całej Europie Środkowo-Wschodniej; oni od lat nam mówili, że Putin się nie zatrzyma – mówiła von der Leyen podczas debaty o stanie Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w środę.

Szefowa KE wyjawiła też, że w środę udaje się do Kijowa na rozmowy z prezydentem Ukrainy.

Von der Leyen powiedziała, że będzie pracować, aby Ukraina uzyskała dostęp do jednolitego rynku UE. Gościem specjalnym szefowej KE podczas debaty jest żona prezydenta Ukrainy Ołena Zełenska.