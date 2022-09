Dodatek węglowy, to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Dodatek węglowy będzie niższy? Wszystko na to wskazuje

W przepisach o dodatku węglowym, który miał wynosić 3 tys. zł na gospodarstwo domowe, zawarto zapis, że gdy wykorzystanie zaplanowanych środków (11,5 mld zł) na dodatek węglowy wyniesie więcej niż 95 procent (10,9 mld zł), wysokość wypłacanych dodatków węglowych będzie podlegać proporcjonalnemu obniżeniu.

Okazuje się, że już w tym momencie ten próg został prawie przekroczony.

Jak podaje TVN24 wnioski tylko z 11 województw opiewają na kwotę 10,7 mld złotych:

województwo małopolskie - 1,9 mld zł,

województwo dolnośląskie - 1,633 mld zł,

województwo wielkopolskie - 1,628 mld zł,

województwo mazowieckie - 1,4 mld zł,

województwo świętokrzyskie - 917 mln zł,

województwo lubelskie - 715 mln zł,

województwo kujawsko-pomorskie - 689 mln zł,

województwo podlaskie - 583 mln zł,

województwo lubuskie - 544 mln zł,

województwo zachodniopomorskie - 423 mln zł,

województwo warmińsko-mazurskie - 322 mln zł.

Aby dodatek węglowy pozostał w kwocie 3 tys. złotych na gospodarstwo, pozostałe pięć województw, które powyżej nie są wymienione musiałoby łącznie wnioskować o mniej niż 200 mln zł dofinansowania. Patrząc na powyższe zestawienie, jest to mało prawdopodobne.

Serwis SmogLab.pl szacuje, że rząd pomylił się nawet o 40 proc., a budżet na wypłaty powinien wynosić około 16 mld zł. Jeśli więc wszyscy uprawnieni złożą wnioski, kwota dodatku może spaść nawet o 40 proc., czyli z 3 do 1,8 tys. zł.

Jak informuje Gazeta.pl, gdy zapytano rzecznika ministerstwa klimatu Aleksandra Brzózkę: Czy w związku ze zmianami legislacyjnymi wnioskodawcy otrzymają pieniądze w tym terminie? W odpowiedzi dziennikarze usłyszeli, że "na tak zadane pytanie nie da się odpowiedzieć".

Dodatek węglowy. Zmiany w ustawie. Kiedy ruszą wypłaty?

Równolegle Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracowało nad poprawkami do ustawy o dodatku węglowym, aby zapobiec nadużyciom przy składaniu wniosków. Najważniejsza z nich dotyczy zasady - jeden adres, jeden dodatek węglowy 3 tys. zł. Nowelizacja zakłada też wydłużenie czasu na wypłatę pieniędzy z 30 do 60 dni. Zmiany te wciąż nie zostały jednak przyjęte, a termin wypłat dla osób które złożyły wniosek 17 sierpnia – wkrótce mija.

Jak czytamy w portalu gazeta.pl o tym komu przyznać dodatek będą decydowały gminy.

- Mogą one więc podjąć teraz decyzję o przyznaniu dodatku według starych przepisów, które wciąż obowiązują, albo zaczekać aż w życie wejdą nowe przepisy - czytamy.

- Wszystko jest zależne od gminy. Jeżeli gmina stwierdzi, że nie ma pewności co do tego, czy wnioskujący jest do tego uprawniony, będzie mogła ubiegać się o nowe dokumenty. A do tego czasu wejdą nowe przepisy - powiedział w rozmowie z TVN 24 BiS rzecznik Aleksander Brzózka.

Jak tłumaczył Brzózka, wypłata następuje dopiero wtedy, kiedy wniosek jest zatwierdzony. Z tego wynika, że wnioski, które będą jeszcze na etapie weryfikacji w gminie, gdy w życie wejdą nowe przepisy, mogą być dłużej weryfikowane. Będą bowiem podlegać nowemu prawu, które prawdopodobnie ograniczy świadczenia do jednego na adres zamieszkania.

Sejm będzie pracował nad poprawkami w dniach 14-16 września. Następnie ustawa o dodatku węglowym trafi do prezydenta, który prawdopodobnie podpisze nowe prawo i dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw, wejdzie ona w życie. Powinno to być ok. 20 września.

Dodatek węglowy. Do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski o dodatek węglowy można składać elektronicznie lub na piśmie do urzędu gminy najpóźniej do 30 listopada 2022 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że z dodatku mogą skorzystać także gospodarstwa domowe, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jego otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek miał być wypłacany w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia, jednak już widać, że to nierealne. Nieprecyzyjne przepisy otworzyły bowiem furtkę do nadużyć, a urzędnicy mają przez to znacznie więcej pracy z weryfikacją wniosków. Formularz jest jednolity dla całej Polski.