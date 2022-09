Węgiel nadal jest w Polsce jedną z bardziej popularnych metod ogrzewania budynków. Jak wynika z danych Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, aż 27 proc. gospodarstw domowych w naszym kraju stosowało tę metodę w 2021/22 roku. Tym samym z węgla do ogrzewania domów korzysta ponad 3 mln Polaków.

Wojna na Ukrainie i embargo na rosyjski surowiec spowodowały rekordowy wzrost cen węgla. Od ubiegłego roku paliwo podrożało nawet 300 proc., z poziomu ok. 800 zł za tonę do 2000-3000 zł. Coraz częściej pojawiają się głosy, że w najbliższym sezonie grzewczym węgla może zabraknąć.

– Na składach nie ma węgla krajowego. Dlatego, że producenci krajowi – w tym PGG – jakiś czas temu rozwiązali umowy ze wszystkimi pośrednikami, a obecnie są na etapie tworzenia nowej sieci dystrybucji. Jeśli chodzi o węgiel importowany – jest, ale w bardzo ograniczonych ilościach. Ceny są również dużo wyższe - 3-3,5 tys. zł brutto za tonę dla klienta detalicznego – mówił w rozmowie z money.pl Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla.

W związku z problemami jakie przysparza zdobycie surowca, zebraliśmy informacje gdzie aktualnie i w jakich cenach można kupić węgiel? Do wyboru jest kilka możliwości, wszędzie jednak na realizację zamówienia zazwyczaj trzeba poczekać.

Węgiel w sklepie PGG. Jak kupić węgiel na PGG? Ile kosztuje tona węgla?

W sklepie internetowym PGG dla klientów indywidualnych Polskiej Grupy Górniczej - oferowane są różne odmiany ekogroszku workowanego, także węgiel opałowy luzem. Mimo, że sklep ma dość atrakcyjne ceny to jednak w krótkim czasie zanotowano kolejną podwyżkę cen węgla. Na dzień 12 września ceny węgla w PGG:

np.

Pieklorz, Karlik Ekogroszek workowany - 1770 zł, tona

Pieklorz, Karlik Ekogroszek luz - 1520,00 zł/ tona

Greenpal Ekomiał - 1355 zł/tona

W e-sklepie PGG, węgiel można kupić tylko we wtorki i czwartki od godziny 16.00 i dostępny jest do wyczerpania zapasu. Ale w rzeczywistości jego kupno graniczy z cudem. Chętnych do zakupu węgla jest obecnie wielokrotnie więcej niż dostępnego węgla opałowego dla gospodarstw domowych. Serwery spółki nie wytrzymują obciążenia i w dni sesji zakupowych zawiesza się już na kilka godzin przed rozpoczęciem sprzedaży. Żeby kupić węgiel w e-sklepie PGG trzeba mieć dużo czasu i cierpliwości, nie wszystkim się to udaje, a największe problemy z zakupem węgla przez internet mają seniorzy.

Pod koniec sierpnia PGG zapowiedziało, że pracuje nad nowym systemem sprzedaży węgla klientom indywidualnym z pominięciem sklepu internetowego. Taka droga zakupów ma być dostępna dla osób starszych i osób wykluczonych cyfrowo. Na razie jednak jedyną możliwością zakupu węgla od PGG – jest droga internetowa.

Jednocześnie warto pamiętać, że spółka wprowadziła ostatnio limit, który wynosi 3 tony na osobę.

Sklep PGG – dystrybucja węgla. Kwalifikowani Dostawcy Węgla PGG

Od sierpnia PGG, zmieniła model dystrybucji surowca. Zrezygnowała z dotychczasowych składów budowlanych, a sprzedany węgiel dostarczają nabywcom Kwalifikowani Dostawcy Węgla, których jak na razie wciąż jest za mało.

Kwalifikowani Dostawcy Węgla to składy, które podpisały umowy z Polską Grupą Górniczą. KWD dowożą i wydają klientom indywidualnym węgiel z kopalń kupiony za pośrednictwem e-sklepu PGG. Teoretycznie ma to usprawnić dystrybucję i odbiór opału, oraz obniżyć koszty transportu do nabywców. Sieć Kwalifikowanych Dostawców Węgla na dzień 15.09 liczy 33 składy w całej Polski. Docelowo PGG zapowiada ich 100.

Lista Kwalifikowanych Dostawców Węgla - dane ze strony PGG

Najaktualniejsze informacje dotyczące aktywnych KDW znajdziecie pod linkiem Kwalifikowani Dostawcy Węgla.

Poniżej lista aktualna na dzień 15 września – godz.8.00.

"PANMAR" Czekańska Szmyd Sp. J. podkarpackie 38-623 Uherce Mineralne ul. Stacja PKP 1. Kontakt: 134618383, so@panmar.pl

Agro-Bud Gajda Spółka Jawna łódzkie 99-400 Łowicz ul. Dąbkowice Górne. Kontakt: 44 609444906, martagajda@op.pl

AGROSKŁAD Nowakowski Spółka Jawna zachodniopomorskie 72-130 Maszewo ul. Jedności Narodowej 22C. Kontakt: 506950697, wegiel@agrosklad.pl

ANT-POL Andrzej Spica pomorskie 89-650 Czersk ul. Starogardzka 112. Kontakt: 518568938, ant-pol.spica@wp.pl

BIMAR Marta Bicz mazowieckie 26-700 Zwoleń ul. Batalionów Chłopskich 5. Kontakt: 505387714, sprzedaz@bimar.net.pl

BOSTAR Sp. z o.o. małopolskie 32-067 Tenczynek ul. Wcisły 1. Kontakt: 536760730, sklad.tenczynek@bostar.com.pl

CHEMPAK Marek Więckowski małopolskie 32-800 Brzesko ul. Kopernika 18 C. Kontakt 146863881, biuro@chempak.com.pl

DIAMANDS Ilona Ruchomska świętokrzyskie 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Samsonowicza 19/A. Kontakt 603630172, diamands@wp.pl

F.H. Glifada Tarnów Robert Bieda małopolskie 32-240 Żabno ul. Piłsudskiego 69. Kontakt 668618094, lukasz.glifada@interia.pl

Firma Handlowo Usługowa "ADMET" Adam i Teresa Czekaj małopolskie 32-100 Proszowice ul. Kościelec 19 A. Kontakt 501594849, admet2@wp.pl

Firma Handlowo- Usługowa Wiesław Hajder podkarpackie 36-050 Wólka Sokołowska ul. Wólka Sokołowska 237. Kontakt 177728081, hajder@wp.pl

Firma Handlowo-Usługowa "Węglobud" Tadeusz Nieroda podkarpackie 39-120 Sędziszów Małopolski ul. Węglowskiego 6. Kontakt 602173957, fhu.weglobud.t.n@wp.pl

Firma Handlowo-Usługowa Liradjag Rafał Gajda opolskie 46-320 Praszka, Wierzbie 31A. Kontakt 696596555, biuroliradjag@proton.com

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna SANDRA II podkarpackie 38-207 Przysieki ul. Przysieki 59A. Kontakt 698597813, sandra2wegiel@op.pl

Firma Usługowo-Handlowa „DOMBUD" Pryczkowski Spółka Jawna pomorskie 83-300 Łapalice, ul. Kartuska 10. Kontakt 691191783, wegiel@dombudlapalice.pl

Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Gardei warmińsko-mazurskie 14-220 Kisielice ul. Kolejowa 3 A. Kontakt 552751490, gsgardeja@post.pl

Handel Artykułami Przemysłowymi Krzysztof Kołakowski podlaskie 18-300 Wola Zambrowska ul. Spokojna 4. Kontakt 862713490, kolakowski.k@op.pl

KARBONEX sp. z o.o. świętokrzyskie 28-300 Jędrzejów ul. Partyzantów 73. Kontakt 663770509, karbonexmj@gmail.com

Katarzyna Kempczyńska Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa "KASIA" warmińsko-mazurskie 13-230 Lidzbark ul. Działdowska 26/7. Kontakt 604120805, wegiel.lidzbark@wp.pl

KGM WĘGIEL Nikodem Klimowski małopolskie 32-433 Lubień ul. Lubień 1123. Kontakt 572020080, kontakt@skladkdwpgg.pl

KUMA Magda & Magda Spółka Jawna wielkopolskie 63-600 Kępno ul. Olszowa; ul. Granitowa 9. Kontakt 627826000, biuro@kuma.com.pl

NEW VISION Ruchomski Rafał świętokrzyskie 26-006 Nowa Słupia ul. Staszica 1118. Kontakt 667201020, rafal.ruchomski@wp.pl

PAL-BUD łódzkie 99-122 Nowy Gaj ul. Nowy Gaj 37. Kontakt 242544522, palbud@bitserwis.pl

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Anna i Janusz Bugajewscy mazowieckie 09-100 Płońsk ul. Wyszogrodzka 60. Kontakt 236625522, phubugajewscy@gmail.com

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Grzegorz Sarna świętokrzyskie 28-100 Busko-Zdrój ul. Batalionów Chłopskich 3. Kontakt 697573702, biurosarna@gmail.com

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HEOPS Henryk Orłowski warmińsko-mazurskie 14-400 Pasłęk ul. Dworcowa 1. Kontakt 505552610, tomasz@heops.pl

Przedsiębiorstwo Usługowe Agmar warmińsko-mazurskie 10-900 Olsztyn ul. Lubelska 1A. Kontakt 507530779, olsztynagmar@wp.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługi- Handel "FURT-POL" Piotr Furtak lubelskie 24-310 Karczmiska ul. Opolska 16. Kontakt 532770800, furt-pol@wp.pl

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AMSON" Rapczewski Marcin Bartosz mazowieckie 05-402 Otwock ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 3. Kontakt 798268435, biuro@amson.pl

Sobmar Mariusz Sobczak wielkopolskie 62-700 Turek - Żuki ul. --- 38c. Kontakt 667630377, biurosobmar@o2.pl

STU Płock Sp. z o.o. mazowieckie 09-451 Radzanowo ul. Spółdzielcza 7. Kontakt 606628861, br.stu@op.pl

WĘGLOMET sp. z o.o. wielkopolskie 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Rejtana 54. Kontakt 627381550, biuro@weglomet.pl

„MAR – KOKS" Krasowski, Szewczyk Sp. J. mazowieckie 05-220 Zielonka ul. Krzywa 22. Kontakt 601689704, mar-koks@wp.pl

Kupno węgla w JSW. Jak kupić jastrzębski węgiel?

Możliwy jest również zakup węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Jednak tu kupno węgla jest możliwe wyłącznie bezpośrednio w kopalni z płatnością na miejscu.

JSW nie przyjmuje zamówień. Sprzedaż prowadzona jest wyłącznie dla klientów indywidualnych, którzy zużywają węgiel na potrzeby własne. Limit dla jednego kupującego wynosi 3 tony i przysługuje do końca 2022 roku.

- W momencie zakupu kupujący zobowiązany jest posiadać dokument potwierdzający, że pod podanym adresem znajduje się odpowiednie źródło spalania na węgiel - czytamy na stronie sklepu JSW.

JSW umożliwia kupno tego opału w kopalni Budryk w Ornotowicach. Sprzedaż odbywa się od 6.30 do 14.30.

Według danych ze strony sklepu tona węgla z JSW kosztuje aktualnie 1 516,41 zł.

Cena węgla 2022. Jak kupić węgiel przez internet i na miejscu w Tauron?

Tauron w sklepie internetowym oferuje węgiel od 1450 zł za tonę. Podobnie jak w sklepie PGG również w Tauronie sprzedaż możliwa jest przez internet.

- Sprzedaż w sklepie internetowym odbywa się we wtorki i czwartki, w ograniczonej ilości (do 2 palet z dostawą kurierem i do 4 palet odbiorem własnym) od godz. 17:00 do wyczerpania zapasu.

Nie przyjmujemy do realizacji zamówień złożonych telefonicznie ani drogą mailową – czytamy na stronie sklepu Tauron.

Jak kupić węgiel? Węglokoks na telefon

W spółce Węglokoks Kraj można ustalić termin zakupu i odbioru węgla przez specjalną infolinię nr tel.: +48/32 717 11 00.

Ustalenie terminu zakupu i odbioru węgla jest możliwe od godziny 8:00 do 11:00:

wtorki – możliwość ustalenia terminu zakupu i odbioru Ekogroszku Skarbek luzem i w workach

środy – możliwość ustalenia terminu zakupu i odbioru Kostki i Orzecha.

Informacje, które należy podać przy zamawianiu węgla:

Imię i Nazwisko,

Numer PESEL,

Numer telefonu,

Sortyment,

Tonaż,

Adres e-mail.

Spółka w informacji na stronie internetowej podkreśla, że infolinia służy jedynie możliwości ustalenia terminu zakupu i odbioru węgla w kopalni i tym samym nie są zawierane umowy sprzedaży węgla na odległość. Spółka informuje też, że przy zakupie obowiązuje cena węgla ustalona na dzień odbioru. https://www.weglokokskraj.pl/zakup-wegla-klient-indywidualny/

Zakup węgla. Lubelski węgiel „ Bogdanka"

Do niedawna węgiel sprzedawała również spółka Lubelski Węgiel "Bogdanka". Jednak na początku września poinformowano, że ukończono sesję zapisów na zakup węgla dla gospodarstw domowych na wrzesień 2022 roku. Spółka ma wkrótce poinformować o dniu rozpoczęcia nowej sesji na kolejne miesiące.

Cena węgla za tonę 2022. Węgiel na składach

Kolejnym sposobem, aby kupić węgiel, jest udanie się do jednego ze składów tego surowca. Tak jednak można się spodziewać dużo wyższych cen niż w przypadku wyżej wymienionych sklepów, ponieważ w składach dostępny jest wyłącznie węgiel importowany, którego cena zbliża się do 4 tys. zł za tonę.