Szefowa resortu w rozmowie z PAP podkreśliła, że łączna kwota wypłaconych do tej pory świadczeń sięgnie 7,1 mld zł dla blisko 6 mln seniorów.

14 emerytura 2022. Kolejne wypłaty świadczenia dla seniorów

- Czternaste świadczenia to ważne wsparcie finansowe dla tej grupy obywateli, która w sposób szczególny na takie wsparcie zasługuje. To wyraz naszego uznania i wdzięczności dla tych, którzy ciężko pracowali. To również element kompleksowej polityki senioralnej rządu Zjednoczonej Prawicy – zaznaczyła.

Łącznie z 14 emerytury skorzysta ok. 9 mln emerytów i rencistów.

- Na ten cel z budżetu państwa przeznaczono w tym roku około 11,4 mld zł - dodała minister.

Przypomniała, że "zdecydowana większość seniorów otrzyma świadczenie w pełnej wysokości, a więc 1338,44 zł brutto".

- Czternastkę w tej kwocie otrzyma około 7,7 mln seniorów. Emeryci i renciści, którzy miesięcznie otrzymują powyżej 2,9 tys. zł brutto, świadczenie będą mieli pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę - podsumowała minister Maląg.

Czternasta emerytura 2022. Czy będzie wypłacana co roku?

- Chcielibyśmy, aby 14 emerytura była wypłacona też w przyszłym roku. Chcemy zachować to, że jest to świadczenie jednorazowe, czyli podejmowana jest decyzja, czy i w którym momencie świadczenie będzie wypłacone – powiedziała w czwartek 8 września, minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Kilka tygodni temu minister Maląg zapewniała, że trwają prace nad ustawą, o czternastej emeryturze, która miałaby być świadczeniem stałym.

- Ostateczny model i kształt pokażemy opinii publicznej i przedstawimy do prac rządu na początku 2023 r. (...) Będziemy szli w tym kierunku, że może czternasta emerytura będzie na stałe – powiedziała wówczas minister.

Przypomnijmy, 9 czerwca Senat przyjął ustawę o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Czternasta emerytura to dodatek wypłacany raz do roku, a jej maksymalna wysokość równa się emeryturze minimalnej obowiązującej w danym roku kalendarzowym.

Jak przypomina gov.pl, tak zwana "czternastka" została po raz pierwszy wypłacona w 2021 roku i miała być świadczeniem jednorazowym dla seniorów. Jednak wobec błyskawicznie rosnącej inflacji i horrendalnej drożyzny rząd zdecydował się powrócić do wypłacenia czternastki.

Czternastka 2022. Ile wynosi 14 emerytura w tym roku i kto ją dostaje?

Dodatkowe świadczenie w wysokości najniższej emerytury (1338,44 zł brutto) otrzymują w tym roku emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł. W przypadku osób, które pobierają emerytury lub renty wyższe niż 2,9 tys. zł, jest stosowana zasada „złotówka za złotówkę". Oznacza to, że dodatkowe świadczenie jest wypłacone w kwocie najniższej emerytury, ale pomniejszonej o różnicę między wysokością emerytury lub renty a kwotą 2,9 tys. zł. Świadczenie nie jest przyznawane, jeżeli jego wysokość byłaby niższa niż 50 zł.

Do świadczenia są uprawnione osoby, które nabędą prawa do świadczeń do 24 sierpnia 2022 r.