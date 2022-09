Jak ogłoszono kilka dni temu, w przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie aż dwa razy. Pierwsza podwyżka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023, druga wejdzie w życie z dniem 1 lipca.

REKLAMA

Nowe kary dla kierowców. Nawet 72 tys. złotych dla zapominalskich

Tym samym, płaca minimalna w 2023 roku w Polsce wzrośnie do 3,49 tys. zł brutto - 2,7 tys. zł netto, a następnie do 3,6 tys. zł czyli 2,78 tys. zł. netto.

I tu jak zawsze przy zmianie płacy minimalnej, zmieni się wysokość stawek kar dla kierowców, gdyż taryfikator mandatów uzależniony jest właśnie od wysokości wynagrodzenia minimalnego w danym roku.

Jak informuje moto.pl po przyszłorocznych podwyżkach, w najgorszym wypadku kierowcy za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz brak deklaracji PCC-3 będą mogli zapłacić nawet 72 tys. zł kary.

Brak OC - wysokość kary dla kierowców w 2023 r.

Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla zarejestrowanego pojazdu jest uzależniona od płacy minimalnej oraz długości przerwy w ubezpieczeniu.

Jeśli właściciel samochodu przekroczył 14 dni, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może się zgłosić o zapłatę kary w wysokości dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia. Brak ważnego OC od 4 do 14 dni kosztuje jedną „najniższą krajową", a brak ubezpieczenia krótszy niż 3 dni to kara w wysokości 40 proc. płacy minimalnej.

Na podstawie tych danych moto.pl wylicza, ile wyniesie kara za brak polisy OC w 2023 r.

W pierwszej połowie 2023 roku:

1,4 tys. zł (przerwa nie dłuższa niż 3 dni)

3,49 tys. zł (przerwa od 4 do 14 dni)

6,98 tys. zł (przerwa dłuższa niż 14 dni)

Natomiast w drugiej połowie 2023 roku kary dla kierowców będą wyglądać tak:

1,44 tys. zł (przerwa nie dłuższa niż 3 dni)

3,6 tys. zł (przerwa od 4 do 14 dni)

7,2 tys. zł (przerwa dłuższa niż 14 dni)

Brak PCC-3 - wysokość kary w 2023 r.

Podobnie jak w przypadku OC, również w związku z podwyżką wynagrodzenia minimalnego, wzrośnie wysokość kary za niezłożoną deklarację PCC-3 w ciągu 14 dni od zakupu pojazdu.

- Kara za niedopełnienie tego obowiązku wynosi od 10 proc. wysokości płacy minimalnej aż do jej 20-krotności. To oznacza, że brak złożonej deklaracji PCC-3 może kosztować w pierwszym półroczu 2023 r. od 349 do 69,8 tys. zł. Natomiast w drugiej połowie roku od 360 do 72 tys. zł – informuje moto.pl

Nowy taryfikator mandatów 2022. Podwójne mandaty od 17 września

Przypominając o podwyżkach kar dla kierowców, trudno nie wspomnieć o zmianach wysokości mandatów, które zaczną obowiązywać już w sobotę 17 września. Tego dnia wejdą w życie nowe przepisy, które mają pomóc w skutecznej walce z piratami drogowymi.

Od 17 września pojawia się definicja "recydywy", dotycząca osób, które w ciągu dwóch lat popełniły więcej niż raz to samo przewinienie. Kierowca recydywista, już wkrótce, "z automatu" dostanie mandat dwa razy droższy.

Od połowy września, podwójny mandat będzie grozić przede wszystkim za wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości:

o 31-40 km/h - 800 zł i 10 punktów karnych, recydywa: 1 600 zł i 10 punktów karnych,

o 41-50 km/h - 1 000 zł i 13 punktów karnych, recydywa: 2 000 zł i 13 punktów karnych,

o 51-60 km/h - 1 500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 3 000 zł i 15 punktów karnych,

o 61-70 km/h - 2 000 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 4 000 zł i 15 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej - 2 500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 5 000 zł i 15 punktów karnych.

Jakie będą nowe stawki mandatów? Duże zmiany w taryfikatorze

Nie tylko przekroczona prędkość, również za inne przewinienia, kierowcom recydywistom będzie grozić większa kara:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł.

Złamanie zakazu wyprzedzania - 1 000 zł, recydywa: 2 000 zł.

Wyprzedzanie na przejściu lub przed nim - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł.

Niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł.

Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł.

Wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2 000 zł, recydywa: 4 000 zł.

Podwójny mandat dla recydywistów. Więcej punktów karnych za wykroczenia

Od 17 września kierowcy dostaną też więcej punktów karnych za swoje przewinienia. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach od września będzie można dostać 15 pkt karnych (wcześniej 10), za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h będzie to 13 pkt karnych (wcześniej 8), a w przypadku zwiększenia prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 6 pkt (wcześniej 3).