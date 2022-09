W związku ze wzrostem zachorowań minister Niedzielski ogłosił, że od 16 września więcej osób niż dotychczas będzie się mogło zaszczepić czwartą dawką szczepionki przeciwko COVID-19.

Szczepienie przeciwko COVID-19. Nowa szczepionka dla wszystkich powyżej 12 roku życia

- Od 16 września wprowadzamy szczepienie drugą dawką przypominającą dla osób powyżej 12 lat, które przyjęły podstawowy schemat szczepienia i pierwszy booster. W ten sposób uzupełniamy te dotychczasowe zalecenia, które dotyczyły osób z upośledzoną odpornością i osób 60 plus, poszerzając grupę osób uprawnionych do szczepienia – dodał minister.

- Szczepienie drugą dawką przypominającą będziemy robili już nowym preparatem, który jest ukierunkowany w wariant Omikron BA.1 (...). - Na wrzesień mamy zagwarantowane 4 miliony takich preparatów od Pfizera i Moderny - zapewniał.

Jak informuje PAP, minister na konferencji dodał, że do dyspozycji będzie ok. 2 mln szczepionek Pfizera i 2 mln Moderny, z czego do weekendu będzie dostępnych blisko połowa z nich

Przypomniał też, że w ostatnich dniach Europejska Agencja Leków dopuściła szczepionkę przeciwko podwariantom omikronu BA.4 i BA.5.

- Obie firmy deklarują, że finalizują już w zasadzie procesy produkcji pod kątem tego wariantu, ale bardzo ważne jest to, że szczepienia zarówno te pod kątem wariantu BA.1 i te drugie, które jest pod kątem wariantu BA.4 i BA.5, są oceniane w badaniach jako równie skuteczne przeciwko omikronowi, bo skuteczność jest powyżej 90 proc. – powiedział Niedzielski.

I dodał:

Nadal szczepienie podstawowe jest wykonywane wersją podstawową szczepienia, natomiast dawka pierwsza przypominająca w miarę dostępności już nowym preparatem, a drugą dawką przypominającą będziemy szczepić tylko i wyłącznie w wersji BA.1, a jak dojdzie wersja preparatu w kierunku BA.4 i BA.5, to wtedy będziemy wykorzystywali tę wersję.

4 dawka szczepionki przeciwko COVID-19. Nie będzie wyboru preparatu

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował jednak, że pacjent nie będzie miał możliwości wyboru preparatu podczas rejestracji. O wyborze szczepionki, decydować będzie jej dostępność w przychodni.

- Udając się na czwarte szczepienie, drugim boosterem, pacjent nie wybiera między szczepionką BA.1. a BA.4./BA.5. Obie szczepionki są równie bezpieczne i równie skuteczne. Decyduje o tym dostępność dawki w punkcie szczepień – powiedział Andrusiewicz.

- Prosiłbym, żebyśmy nie traktowali tego szczepienia jak nowej wersji telefonu. Obie szczepionki są tak samo skuteczne. Nie wybieramy spośród tych dwóch – powtórzył rzecznik.

Podał, że w najbliższych dniach ruszy kampania społeczna "skierowana do wątpiących, czy szczepienie nam pomaga". I zaznaczył, że "od jutra mogą się wszyscy zapisywać na szczepienie".

Czym nowa szczepionka na COVID różni się od wcześniejszych szczepionek?

Jak informuje tvn24.pl obecnie przeciwko nowemu wariantowi omikron "uaktualnione zostały dwie szczepionki - Comirnaty firmy Pfizer/BioNTech oraz Spikevax firmy Moderna".

Obydwie zostały zarejestrowane przez Europejską Agencję Leków i dopuszczone do obrotu na rynku europejskim - mówił w tvn24.pl doktor habilitowany Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do Polski jako pierwsza trafiła dostawa 450 tysięcy dawek szczepionki Moderny. Wkrótce również spodziewane są dostawy Pfizera.

Na czym polega uaktualnienie szczepionki?

- Zamiast jednej wersji mRNA typowej dla wirusa z 2020 roku będą dwie wersje - mRNA wirusa z Wuhan oraz mRNA wariantu omikron. W uaktualnionej szczepionce pozostawiono mRNA starej odmiany wirusa, ponieważ generuje ona silniejszą odporność względem wariantu delta SARS-CoV-2, który nadal krąży w populacji - wyjaśnia Dzieciątkowski.

Nowa szczepionka Moderna Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 od 16 września będzie podawana jako tzw. drugi booster, który będą mogły przyjąć osoby zaszczepione wcześniej trzema dawkami innych szczepionek.

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, nowa szczepionka zapewnia większą skuteczność i łagodniejsze skutki uboczne. Jednocześnie jest preparatem biwalentnym czyli działa zarówno na podstawowy wariant wirusa, jak i na mutację Omikron. Jednak ponieważ nie posiada wszystkich składników, które mają szczepionki wcześniej używane to należy się zaszczepić najpierw szczepionką podstawową a dopiero później nowoczesnym boosterem.

- Warunkiem jej przyjęcia jest zaszczepienie się szczepionką podstawową, a potem przyjęcie szczepionki dedykowanej wariantowi Omikron. Jest między nimi współzależność, trzeba przyjąć szczepionkę podstawową, a potem się doszczepić przeciw nowej mutacji - informował w rozmowie z Medonet, wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska.

Szczepionki przeciwko COVID-19. Jakie szczepionki dopuszczone są w Polsce?

Szczepienia przeciwko COVID-19 trwają w Polsce od 27 grudnia 2020 roku Dotychczas dopuszczonych do użycia było pięć szczepionek.

Szczepionka mRNA o nazwie Comirnaty firm Pfizer i BioNTech. Może być podawana osobom w wieku ≥5 lat.

Szczepionka mRNA o nazwie Spikevax firmy Moderna. Może być podawana osobom w wieku ≥6 lat.

Szczepionka wektorowa AstraZeneca o nazwie Vaxzevria. Może być podawana osobom w wieku ≥18 lat, w postaci dwóch dawek.

Szczepionka wektorowa Jcovden (Janssen) . Może być podawana osobom w wieku ≥18 lat.

Szczepionka białkowa Novavax o nazwie Nuvaxovid. .Może być podawana osobom w wieku ≥18 lat.

Czwarta dawka szczepionki przeciwko COVID-19. Jak zarejestrować się na szczepienie?

Jak informuje pacjent.gov.pl na szczepienie można się umówić: