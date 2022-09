- Co do zasady nie funkcjonuje coś takiego jak „skracanie kadencji" – poinformował Gazetę Wyborczą Michał Szweycer z urzędu dzielnicy Praga-Południe. - Ale zdarza się, że dyrektorzy z różnych przyczyn składają rezygnację z pełnionej funkcji, przeważnie w połączeniu z wypowiedzeniem umowy o pracę. Niektórzy korzystają z przysługującego prawa do emerytury, inni zmieniają miejsce pracy.

Dyrektorzy placówek oświaty mają dość. Dlaczego rezygnują?

- Takiej sytuacji jeszcze nie mieliśmy – mówi Wyborczej dyrektorka miejskiego Biura Edukacji w Warszawie Joanna Gospodarczyk. - Zwykle co roku wpływało do nas 4-5 wniosków od dyrektorów szkół czy przedszkoli o skrócenie kadencji. W tym roku jest ich mniej więcej dziesięć razy więcej, ok. 40. I o ile wcześniej dyrektorzy rezygnowali z funkcji z powodów losowych, np. zdrowotnych, to teraz po prostu nie chcą być już dłużej dyrektorami. Tak trudna jest sytuacja w oświacie.

Wśród powodów pojawiają się liczne zadania należące do dyrektorów szkół. M.in. tworzenie, pilnowanie i realizowanie planu finansowego, BHP, RODO, kontrole z kuratorium, księgowość budżetowa.

- A jeśli w podstawówce czy liceum wymieniany jest dach albo odnawiana elewacja? Za przetargi, ekipę remontową też odpowiada dyrektor. Powinien on też wiedzieć, jakie są zmiany w prawie, a tych przez ostatnie lata było tak dużo, że trudno było za nimi nadążyć – czytamy na radiozet.pl

Przy tak dużym natłoku zadań, dyrektorzy są przeciążeni. W trakcie pandemii zostali sami z ciężarem organizowania zdalnych lekcji. Również to oni musieli z dnia na dzień zorganizować naukę dzieciom z Ukrainy, które resort edukacji po prostu włączył w polski system oświaty.

Nie tylko nauczyciele. Dyrektorzy szkół też odchodzą. MEiN i Czarnek zniechęcają

Dyrektorzy są zniechęceni nadmiarem obowiązków, ale nie tylko.

- Są tak ogromne oczekiwania, że nikt nie umie spełnić ich wszystkich naraz. Na co dzień mają do czynienia z bardzo dużą presją ze strony nadzoru pedagogicznego, czyli kuratoriów, i ze strony organów prowadzących, czyli samorządów. A w dużych miastach dochodzą do tego bardzo często ogromne roszczenia ze strony rodziców – mówi Marek Pleśniar z zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Marek Pleśniar w rozmowie z Gazetą Wyborczą mówi też, że dyrektorzy nie zostają na stanowiskach następne kadencje, nie przystępują do kolejnych konkursów, ponieważ wiedzą, że nie dojdzie do porozumienia samorządu z kuratorium.

Poza tym w poprzednim roku szkolnym doszły również obawy pedagogów, przed wprowadzeniem tzw. Lex Czarnek, czyli nowelizacji prawa oświatowego, która zakładała m.in. możliwość łatwego i szybkiego odwołania dyrektora przez kuratorium. Ustawa co prawda została zawetowana przez prezydenta, ale minister edukacji Przemysław Czarnek nie ukrywa, że chce do tego projektu wrócić.

- Z drugiej strony rządzący, a konkretnie minister Michał Wójcik, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, chciał wprowadzić karę do pięciu lat więzienia dla dyrektorów za „przekroczenie swoich uprawnień lub niedopełnienie obowiązków." Projekt jednak utknął w komisji sejmowej – czytamy na radiozet.pl.

Nie tylko nadmiar obowiązków. Na decyzję wpływa też wiek dyrektorów

Marek Pleśniar mówi Gazecie Wyborczej, że kiedy zaczynał pracę jako dyrektor szkoły, statystycznym dyrektorem była 40-letnia kobieta.

- Dziesięć lat później była to kobieta 45 plus, a teraz 50 z dwoma plusami. Starzejemy się. Młodzi często nie chcą się angażować, uciekają na wewnętrzną emigrację. Mają swoje pomysły, ale nie chcą przejmować sterów – dodaje Pleśniar.

Podwyżki dla nauczycieli 2022.Ile zarabia dyrektor szkoły?

Nadmiar obowiązków nie idzie w parze z wynagrodzeniem. W wypadku pensji dyrektorów placówek oświaty często dochodzi do płacowych absurdów, a dyrektorzy często zarabiają mniej niż „zwykli" nauczyciele.

Jak czytamy na stronach radiozet.pl, „nauczyciele mogą brać nadgodziny i godziny doraźne, które są dodatkowo płatne. Potrafią zarobić wtedy więcej niż dyrektor, któremu nadgodzin brać nie wolno".

- W wyjątkowych sytuacjach samorząd może wyrazić zgodę na jedną, dwie nadgodziny, ale listę dyrektorskich zadań kiedyś trzeba wykonać, więc zazwyczaj i tak nie ma na nie czasu. Nauczyciele mają też dodatki motywacyjne, 500, 600, wyjątkowo nawet 1000 zł, dyrektor w Łodzi najwięcej może dostać 3500 zł na rękę - czytamy.

Strajk nauczycieli. ZNP: Chodzi m.in o podwyżki

Jak 15 września poinformował PAP, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych powołały wspólny komitet protestacyjny. Związkowcy nie doczekali się odpowiedzi premiera na propozycję rozmów płacowych. Dlatego zapowiadają, że będą stopniowo zaostrzać działania.

W oświacie od dawna mamy kryzys, a działania rządu tylko go pogłębiają - twierdzą związkowcy.

Ich zdaniem receptą na coraz większe braki kadrowe i dziurawe plany lekcji powinny być podwyżki i rzeczywisty dialog ze stroną społeczną.

We wspólnym komitecie związkowcom ma być łatwiej prowadzić działania w całym kraju. Ich dokładny plan poznamy w przyszłym tygodniu zapowiedział w czwartek 15 września w rozmowie z PAP, szef ZNP Sławomir Broniarz.

Związkowcy domagają się natychmiastowych podwyżek na poziomie 20 proc. Rząd obiecuje kilka procent od stycznia.

Ile zarabiają nauczyciele? Podajemy minimalne pensje od 1 września 2022

Minimalne wynagrodzenie brutto dla nauczycieli z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym:

3424 zł brutto dla nauczyciela początkującego, to 2663,66 zł netto

3597 zł brutto dla nauczyciela mianowanego (2 782,49 zł netto),

4224 zł dla nauczyciela dyplomowanego (3 209,85 zł netto).

Minimalne wynagrodzenie dla pozostałych nauczycieli (w tym z tytułem licencjata i kolegium nauczycielskiego oraz bez przygotowania pedagogicznego)