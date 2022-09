Od 17 września mandaty będą liczone podwójnie. Wejdą w życie nowe przepisy, które jak podkreśla policja, mają pomóc w skutecznej walce z piratami drogowymi. W kodeksie pojawi się m.in. definicja "recydywy", a dotyczyć będzie osób, które w ciągu dwóch lat popełniły więcej niż raz to samo przewinienie. Kierowca recydywista, już wkrótce, "z automatu" dostanie mandat dwa razy wyższy.

Podwójne mandaty dla recydywistów. Za przekroczenie prędkości nawet 5 tys. zł kary

Podwójny mandat będzie grozić przede wszystkim za wykroczenia związane z przekraczaniem dozwolonej prędkości:

o 31-40 km/h - 800 zł i 10 punktów karnych, recydywa: 1 600 zł i 10 punktów karnych,

o 41-50 km/h - 1 000 zł i 13 punktów karnych, recydywa: 2 000 zł i 13 punktów karnych,

o 51-60 km/h - 1 500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 3 000 zł i 15 punktów karnych,

o 61-70 km/h - 2 000 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 4 000 zł i 15 punktów karnych,

o 71 km/h i więcej - 2 500 zł i 15 punktów karnych, recydywa: 5 000 zł i 15 punktów karnych.

Jakie będą nowe stawki mandatów? Duże zmiany w taryfikatorze

Również za inne przewinienia kierowcom recydywistom będzie grozić większa kara:

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł.

Złamanie zakazu wyprzedzania - 1 000 zł, recydywa: 2 000 zł.

Wyprzedzanie na przejściu lub przed nim - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł.

Niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł.

Omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu - 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł.

Wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie - 2 000 zł, recydywa: 4 000 zł.

Podwójny mandat dla recydywistów. Więcej punktów karnych za wykroczenia

Od 17 września kierowcy dostaną też więcej punktów karnych za swoje przewinienia:

za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na pasach od września będzie można dostać 15 pkt karnych (wcześniej 10),

za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41–50 km/h będzie to 13 pkt karnych (wcześniej 8),

w przypadku zwiększenia prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym – 6 pkt (wcześniej 3).

Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji w rozmowie z PAP podkreślił, że zmiany w przepisach ruchu drogowego, które wchodzą w życie w sobotę są kolejnym etapem nowelizacji przepisów przyjętych w ubiegłym roku. - To drugi etap wdrażania regulacji, których część obowiązuje już od 1 stycznia 2022 roku. Ich celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - zaznaczył policjant.

Podwójny mandat dla recydywistów. Zmiany w taryfikatorze mandatów

- Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym to priorytet działania policjantów ruchu drogowego (...). Wprowadzony od stycznia wyższy taryfikator, czyli rozporządzenie dotyczący wysokości grzywien nakładanych m.in. przez policjantów ruchu drogowego przynosi już pozytywne efekty - stwierdził.

Wskazał, że w stosunku do ubiegłych lat policjanci odnotowują mniejszą ilość zdarzeń z najtragiczniejszym skutkiem. - To w tej chwili około 200 ofiar śmiertelnych mniej niż w ubiegłym roku, a przypomnę, że był to rok pandemiczny. Natomiast w tym roku ruch jest zdecydowanie większy z powodu sytuacji międzynarodowej i kierowców ze wschodu, którzy poruszają się po naszych drogach – dodał.

Jak sprawdzić liczbę punktów karnych?

Jeśli chodzi o sprawdzanie punktów karnych to istnieją dwie możliwości:

przez Internet, za pomocą strony obywatel.gov.pl.

bezpośrednio od policjanta, podczas osobistej wizyty na komisariacie.