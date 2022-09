W dobie kryzysu ekonomicznego najlepiej przyjrzeć się wydatkom i zrezygnować, ze wszystkich niepotrzebnych opłat, które narażają domowy budżet na dodatkowe i często niemałe koszty. Poniżej kilka propozycji.

Ubezpieczenie kredytu podbija koszty. Jeśli możesz, zrezygnuj z polisy

Kredyt z ubezpieczeniem zawsze wychodzi drożej, dlatego często nie warto kupować polisy od razu przy zaciąganiu kredytu. Nie oznacza to, żeby całkowicie rezygnować z ubezpieczenia. Jednak okazuje się, że "lepiej nie mieszać kredytu z polisą i obie rzeczy kupować oddzielnie". - Wtedy i kredyt będzie tańszy i polisa. A co najważniejsze, zakres ochrony ubezpieczeniowej będziemy mogli dostosować do własnych wymagań i ewentualnych potrzeb w razie wypadku – informuje wyborcza.biz.

Jeśli zdecydujesz się na rezygnację z ubezpieczenia posiadanego już kredytu, a bank nie wyrazi na to zgody, zawsze możesz spróbować przenieść kredyt do innego banku.

Przeniesienie kredytu do innego banku

Przy każdym posiadanym kredycie, możesz rozważyć przeniesienie go do innego banku, który w danym momencie proponuje korzystniejsze warunki spłaty.

Zanim jednak zdecydujesz się na ten krok, przeanalizuj wszystkie za i przeciw. Dowiedz się, czy zamknięcie starego kredytu przed terminem nie będzie wiązać z dodatkowymi opłatami, które zniwelują korzyści z przeniesienia zobowiązania do innej instytucji.

Problemy ze spłatą zobowiązań finansowych? Weź pożyczkę konsolidacyjną

Jeśli masz dwie albo więcej pożyczek i za każdą bank pobrał prowizje lub nie wyrabiasz ze spłatami rat kilku różnych kredytów - w takiej sytuacji warto pomyśleć o konsolidacji.

- Kredyt konsolidacyjny pozwoli ci zamienić wszystkie dotychczasowe raty w jedną, która dzięki wydłużonemu okresowi kredytowania będzie niska i łatwa do regulowania. Skonsolidować możesz m.in. kredyt hipoteczny, pożyczki gotówkowe, czy limity na karcie kredytowej - czytamy na totalmoney.pl.

Problemy ze spłatą zadłużenia? Sprawdź warunki swojej karty kredytowej

Kolejną rzeczą jaką możesz zrobić, aby poprawić swoją sytuację finansową, to zniwelowanie wysokich kosztów posiadanych kart kredytowych. Tu nie chodzi o oprocentowanie, bo ono zazwyczaj przy kartach kredytowych jest maksymalne, ale o tzw. opłatę roczną i dodatkowe koszty za "gotówkowe" korzystanie z karty kredytowej.

- Jeżeli chodzi o opłatę roczną, to często banki pozwalają jej uniknąć pod warunkiem częstego korzystania z karty kredytowej. Czasem chodzi o liczbę transakcji, ale częściej o jej wartość. Nie są to małe kwoty – przypomina wyborcza.biz.

Poza tym, zwróć uwagę na opłaty za wyjmowanie gotówki z bankomatu lub robienie z jej rachunku przelewów. Jeżeli często wykorzystujesz te funkcje, miej świadomość, że płacisz za nie ekstra. Ile dokładnie? Sprawdź aktualne warunki w swoim banku.

Jeśli dojdziesz do wniosku, że karta kredytowa kosztuje cię za dużo, może warto pomyśleć o niekorzystaniu z niej zbyt często, zamknięciu rachunku lub zmianie banku, na taki, które daje korzystniejsze warunki?

Spłać swój dług wakacjami kredytowymi

Kolejnym pomysłem na redukcję kosztów zaciągniętych zobowiązań, ale przeznaczonym wyłącznie dla beneficjentów wakacji kredytowych, jest spłata zaoszczędzonymi ratami np. kredytu gotówkowego lub karty kredytowej.

Dlaczego? - Mimo że kredyty hipoteczne są teraz oprocentowane nawet na 10 proc., to oprocentowanie kredytów gotówkowych może nawet dwukrotnie przekraczać tę stawkę. Obecnie maksymalne może wynosić 20,5 proc. w skali roku i na tyle najczęściej są oprocentowane np. karty kredytowe. Najpierw więc powinniśmy pozbyć się długów najwyżej oprocentowanych, żeby ograniczyć swoje koszty – czytamy na stronach wyborcza.biz.

Ograniczenie wydatków. Jak jeszcze możesz zaoszczędzić pieniądze?

Chcąc uniknąć konsekwencji braku spłaty kredytu lub innych zobowiązań finansowych, warto przeanalizować wszystkie wydatki, głównie pod kątem tych, które regularnie obciążają domowy budżet. Następnie warto na jakiś czas zacisnąć pasa, rezygnując ze zbędnych opłat.

- Zastanów się, czy nie warto zrezygnować z niektórych usług np. z telewizji satelitarnej i platform streamingowych. W najtrudniejszym okresie staraj się ograniczyć także wydatki na rozrywki, a zamiast wydawać krocie na drogie paliwo, korzystaj jak najczęściej z transportu publicznego lub przesiądź się na rower – podpowiada totalmoney.pl.

Często dzięki wprowadzeniu niewielkich zmian, w portfelu zostanie więcej pieniędzy, które będzie można przeznaczyć na spłaty zaciągniętych przed kryzysem zobowiązań.