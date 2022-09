Rzecznik ministerstwa klimatu Aleksander Brzózka w rozmowie z TOK FM mówił, że pierwsze transfery środków przewidzianych w ustawie na dodatek węglowy do samorządów już się rozpoczęły.

Dodatek węglowy. Kiedy wypłaty wpłyną na konta ludzi? Obietnice a realia

Również Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska zapowiedziała, że wypłata pieniędzy rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu. Środki mają zostać przekazane do wojewodów, którzy rozdysponują pieniądze do wszystkich gmin.

Jednak samorządowcy z całej Polski alarmują, że pieniędzy na dodatek węglowy nie dostali, więc wypłacić go nie mogą. Urzędnicy również podkreślają, że nawet jeśli pieniądze trafią do gmin w tym tygodniu, to potrzeba czasu na procedurę ich wypłaty.

Ludzie pytają kiedy wypłata dodatku węglowego, a samorządowcy załamani: „Pieniądze trafiają do nas na ostatni moment"

- Zawsze wygląda to podobnie, czyli pieniądze trafiają do nas na ostatni moment. Złożyliśmy do wojewody zapotrzebowanie na pieniądze i czekamy. Ale to też nie działa tak, że one pojawiają się i można je wypłacać - mówi cytowana przez portal samorządowy Anna Łapicka z gdyńskiego urzędu.

W podobnym tonie wypowiada się wiceprezydent Gdyni.

- Nie tylko Gdynia, ale i wszystkie samorządy w Polsce borykają się z tym problemem. Pomimo tego, że ustawa została przyjęta, rząd nie przekazał nam jeszcze żadnych pieniędzy na realizację tego zadania. Dlatego wszyscy mieszkańcy, którzy zdążyli już złożyć stosowne wnioski na uzyskanie dotacji na zakup węgla, nie mogą jeszcze otrzymać tych pieniędzy. Nie możemy przekazać środków, których nie dostaliśmy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji, cytowany przez "Dziennik Bałtycki".

Dodatek węglowy a problemy z formalnościami i rozpatrywaniem wniosków

Okazuje się jednak, że brak pieniędzy na wypłaty to nie jedyny problem. Dodatek węglowy cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Polacy masowo składają wnioski o to świadczenie. Jak informuje gazeta.pl większość samorządów nie ma jednak wystarczająco dużo pracowników, aby szybko obsługiwać petentów i rzeczowo weryfikować zasadność składanych wniosków o dopłatę do węgla.

- Nie jesteśmy w stanie realizować tego zadania w godzinach pracy, bo zwyczajnie nie ma kim tego robić. Przeznaczono na to spore środki i to jest pewnego rodzaju motywacja, bo część urzędników decyduje się na pracę w soboty i w niedziele, dzięki czemu ten proces jakoś postępuje - mówiła cytowana przez portalsmorzadowy.pl Anna Łapicka z gdyńskiego urzędu.

Dodatek węglowy – nowelizacja ustawy jest potrzebna, ale wydłuża proces. Kto dostanie świadczenie najszybciej?

Pierwsi na dodatek węglowy mogą liczyć ci, których wnioski nie budzą wątpliwości formalnych.

Rząd w ubiegłym tygodniu znowelizował ustawę o dodatku węglowym, bo jego pierwotne zapisy prowadziły do nadużyć np. składania kilku wniosków na jedno źródło ciepła, czyli w tym wypadku piec lub kocioł węglowy.

- Po to jest nowelizacja przepisów, aby ukrócić składanie wniosków przez osoby nieuprawnione, przez „rozmnażanie się" gospodarstw domowych. Były przypadki 40-50 metrowych mieszkań, gdzie nagle było tam 4-6 gospodarstw domowych - mówił w rozmowie z TOK FM, rzecznik ministerstwa klimatu Aleksander Brzózka.

Największą zmianą jest zmiana reguły wypłacania świadczeń. Doprecyzowano zapis w ustawie. Dotychczasowy wpis o jednym świadczeniu na jedno gospodarstwo, zmieniono na jedno świadczenie przypadające na jeden adres zamieszkania. Wydłużono też termin na rozpatrzenie wniosku z 30 dni do 60.

Wniosek o dodatek węglowy online. Do kiedy można złożyć wniosek?

Dodatek węglowy, to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł. Przysługuje gospodarstwu domowemu, w którym główne źródło ogrzewania zasilane jest węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

Wnioski o dodatek węglowy można składać elektronicznie lub na piśmie do urzędu gminy najpóźniej do 30 listopada 2022 roku. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przypomina, że z dodatku mogą skorzystać także gospodarstwa domowe, które już zakupiły węgiel. Warunkiem jego otrzymania jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek miał być wypłacany w ciągu miesiąca od dnia jego złożenia, jednak już widać, że to nierealne. Nieprecyzyjne przepisy otworzyły bowiem furtkę do nadużyć, a urzędnicy mają przez to znacznie więcej pracy z weryfikacją wniosków. Formularz jest jednolity dla całej Polski.

Czy dodatek węglowy na pewno będzie wynosił 3 tys. złotych? Pojawiają się w tej kwestii liczne wątpliwości.