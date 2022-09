Ideą programu nazwanego bezwarunkowym dochodem podstawowym jest "zagwarantowanie ludziom wolności od ubóstwa". Wybrane osoby co miesiąc dostają stałą kwotę za nic, a socjologowie badają jak zmienia się ich poczucie zadowolenia z życia. Takie programy testowane są na całym świecie. Aktualnie do wprowadzenia projektu szykuje się Polska.

REKLAMA

Bezwarunkowy dochód podstawowy czyli comiesięczna wypłaty dla każdego obywatela, ma ograniczyć biurokrację konieczną przy mnogości zasiłków, a ludziom dać pewność posiadania comiesięcznych, choćby minimalnych środków na utrzymanie.

Bezwarunkowy dochód podstawowy. Na czym polega program?

W rozmowie ze Strefą Biznesu dr Maciej Szlinder, prezes Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, wyjaśniał, że bezwarunkowy dochód podstawowy to świadczenie, które charakteryzuje kilka cech.

- Jest to świadczenie bezwarunkowe, co oznacza, że powinno przysługiwać bez warunków związanych np. ze składkami, podejmowaną pracą. (…) Powszechne, czyli ma przysługiwać wszystkim obywatelom albo mieszkańcom danego terytorium, a nie wybranej grupie.

- Jest to świadczenie indywidualne, skierowane do jednostek, a nie do rodzin czy gospodarstw domowych i powinno być niezależne o tego, w jaki sposób gospodarstwo domowe jest zbudowane, nie powinno różnić się wysokością. Ma to być świadczenie pieniężne, a nie przekazywane w formie dóbr, usług czy ograniczonych bonów do wykorzystania na konkretne usługi i towary. Powinno to być świadczenie regularne, najczęściej mówi się o wypłacaniu go co miesiąc.

Jednocześnie dochód podstawowy powinien być nie za niski, aby zapewnić każdemu obywatelowi realizację podstawowych potrzeb.

Jakie efekty ma przynieść wprowadzenie dochodu podstawowego?

Są zwolennicy i przeciwnicy wprowadzenia bezwarunkowego dochodu podstawowego.

Zwolennicy - uważają, że to dobry sposób na zmniejszenie nierówności społecznych i aktywizację zawodową. Przeciwnicy - krytykują wysokie koszty. Uważają, że efekt będzie odwrotny: ludziom, którzy dostają pieniądze za nic, nie będzie się chciało pracować.

Takim przeciwnikiem był członek zespołu projektowego dr Maciej Szlinder z Partii Razem. Jednak po poznaniu pierwszych wyników badań przeprowadzonych w innych krajach, zmienił zdanie.

- Jego wprowadzenie bezpośrednio likwiduje ubóstwo, wyraźnie zmniejsza nierówności, zapewnia bezpieczeństwo socjalne, zmniejszając niepewność dochodu. Ponadto wzmacnia pozycję pracowników na rynku pracy, co sprzyja zdobywaniu lepszego zatrudnienia, a także stymuluje gospodarkę - mówił dr Maciej Szlinder w jednym z wywiadów.

Bezwarunkowy dochód podstawowy. Program testowany jest na całym świecie

Testy dochodu podstawowego zostały już przeprowadzone (lub nadal są prowadzone) w kilku krajach.

Indie. Program testowy był prowadzony w Indiach w latach 2011-2012. Objął 5 tys. mieszkańców z ośmiu wsi, którzy co miesiąc otrzymywali stałą kwotę pieniędzy. Zaobserwowano wiele zmian: poprawiła się higiena i zdrowie, mieszkańcy lepiej się odżywiali: częściej jedli warzywa, owoce i mięso, spadło spożycie alkoholu, a to punkt, którego obawiano się wprowadzając pilotaż.

Finlandia. Pilotaż trwał 2 lata, był prowadzony w latach 2017-2018 i objął 2 tys. losowo wybranych bezrobotnych. Rezultaty opisał prof. Guy Standing z Uniwersytetu Londyńskiego: w grupie zaobserwowano poprawę zdrowia i wyższy odsetek zatrudnienia niż w grupie kontrolnej (czyli bliźniaczej grupie, w której nikt nie dostawał jednak darmowych pieniędzy).

Niemcy. Nasi zachodni sąsiedzi rozpoczęli podobny projekt w czerwcu 2021 r. Testy potrwają 3 lata. Uczestnicy otrzymują co miesiąc 1,2 tys. euro. Do tego raz na pół roku wypełniają kwestionariusz, w którym odpowiadają na pytania o życie i samopoczucie.

Bezwarunkowy dochód podstawowy. 1300 zł. dla każdego. Kto sfinansuje program?

W Polsce pilotażowy program będzie prowadzony przez Stowarzyszenie Warmińsko- Mazurskich Gmin Pogranicza. Weźmie w nim udział od 5 do 31 tys. mieszkańców północnej polski, z terenów graniczących z Rosją. Każda z wybranych osób będzie otrzymywała co miesiąc, przez dwa lata kwotę 1300 zł.

Grupa socjologów stanowiąca grupę projektową przedsięwzięcia będzie miała za zadanie zbadać wiele elementów:

aktywność ekonomiczną, społeczną, edukacyjną,

dobrobyt, a w tym strukturę konsumpcji, dochody, oszczędności, sytuację mieszkaniową,

dobrostan mieszkańców, czyli poczucie zadowolenia z życia, sprawstwa, niepewności,

zmiany w relacjach międzyludzkich mierzonych poziomem zaufania społecznego,

kwestie związane z bezpieczeństwem.

Jeśli eksperyment w woj. warmińsko-mazurskim potwierdzi wszystkie założenia, być może następnym krokiem będzie wprowadzenie programu najpierw w najbiedniejszych regionach, a na końcu - w całym kraju.

Czy program ruszy już w tym roku? Wciąż nie wiadomo, gdyż koszty są ogromne, a wciąż nie ma chętnych na sfinansowanie przedsięwzięcia.

- Wstępne koszty programu, w którym wzięłoby udział minimum 5 tys. osób to koszt 156 mln zł. W przypadku maksymalnej liczby 31 tys. osób biorących udział w programie koszt wyniósłby około 1 mld złotych - czytamy na Wyborcza.biz

Jedna z rozważanych opcji to finansowanie rządowe. Pieniądze byłyby wówczas wypłacane z kasy państwa.