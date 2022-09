Polski Alarm Smogowy apeluje: te gospodarstwa potrzebują większej ochrony

Polski Alarm Smogowy (PAS) wystosował do premiera Mateusza Morawieckiego apel dotyczący objęcia dodatkową ochroną tych gospodarstw domowych, które ogrzewają swoje mieszkania energią elektryczną.

- W swoim wystąpieniu wspomniał Pan, że dla ogrzewających mieszkania energią elektryczną rząd przygotuje dodatek na wzór dodatku węglowego. Jednak takie wsparcie, zaproponowane w ramach prac Senatu nad ustawami o dodatkach (węglowym, pelletowym, itd.) zostało odrzucone przez Sejm – czytamy w apelu do premiera.

Jak zauważają przedstawiciele PAS, zaproponowana we wrześniu przez rząd tarcza solidarnościowa jest niewystarczająca i uderza w te osoby, które ogrzewają mieszkania lub domy prądem. Do tej grupy należą też osoby (gospodarstwa), które skorzystały z rządowej propozycji w ramach programu Czyste Powietrze – chodzi o wymianę starych domowych kopciuchów na pompy ciepła.

- Działanie zaproponowane w tarczy jest zupełnie niezrozumiałe tym bardziej, że w ramach Polskiego Ładu rząd zapowiadał wsparcie dla powszechnego stosowania pomp ciepła – mówi Andrzej Guła w imieniu Polskiego Alarmu Smogowego.

Jak wylicza PAS, w ciągu ostatnich czterech lat od momentu uruchomienia programu Czyste Powietrze wydano na niego zaledwie 3,3 miliardy złotych. Dla porównania – w ciągu miesiąca na dodatek węglowy wydano już ponad 11 miliardów złotych.

Prąd i tarcza solidarnościowa. Pominięto grupę obejmującą nawet milion gospodarstw domowych

Ogłoszona we wrześniu br. przez minister klimatu Annę Moskwę tarcza solidarnościowa w swoich założeniach ma chronić Polaków przed gwałtownymi wzrostami cen energii elektrycznej.

- Tarcza solidarnościowa to rozwiązanie zachęty – nagradza tych, którzy oszczędzają. Gospodarstwom domowym dajemy gwarantowaną cenę energii do 2000 kWh rocznie. Dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi, rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz gospodarstw domowych, prowadzących działalność rolniczą będzie to 2600 kWh – mówiła na konferencji prasowej minister Moskwa.

Jak zauważają przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego, zaproponowana przez rząd, odnosząca się do zużycia prądu tarcza solidarnościowa gwarantuje zbyt niski limit zużycia w przypadku osób ogrzewających mieszkania prądem, w tym pompami ciepła, które są związane z poborem energii elektrycznej.

- Według danych GUS za 2018 rok 5,1% gospodarstw domowych korzystało z energii elektrycznej w celach grzewczych (760 tysięcy). Dodatkowo w ostatnich latach gospodarstwa domowe korzystając z programu Czyste Powietrze zaczęły likwidować stare, niskosprawne kotły na węgiel, zmieniając je na pompy ciepła. (...) Obecnie w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zarejestrowano 260 tysięcy pomp ciepła – czytamy w apelu wysłanym przez Polski Alarm Smogowy do premiera Morawieckiego.

Jak czytamy na stronie Kotly.pl oraz na stronach innych dystrybutorów pomp ciepła - przyjmuje się, że przy typowym budownictwie zapotrzebowanie na prąd dla takiej pompy na każde 100 m2 to 2000-3000 kWh miesięcznie. Wartość ta jest uśredniona i zależy m.in. od temperatury utrzymywanej w danym budynku. Dla standardowego domu o powierzchni 150 m2 wychodzi więc 3000-4500 kwh na samo ogrzewanie. Według Polskiego Alarmu Smogowego, przeciętne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania pompą ciepła w domu jednorodzinnym kształtuje się na jeszcze wyższy poziomie: 5000 kWh/rok (zużycie związane jedynie z ogrzewaniem).

Przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego uważają, że limit objęty osłoną dla osób, które wykorzystują energię elektryczną do ogrzewania domów, powinien wzrosnąć o dodatkowe 4000 kWh/rok - co i tak wydaje się być niewystarczające.

Termomodernizacja budynków to podstawa. PAS: potrzebujemy reformy

Jak zauważają przedstawiciele Polskiego Alarmy Smogowego, priorytetem powinno być dofinansowanie do pomp ciepła i rozwój Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który umożliwi poprawę efektywności energetycznej polskich domów i mieszkań.

- Jest to jedyna skuteczna tarcza, która w najbliższych latach może ochronić gospodarstwa domowe przed skutkami kryzysu energetycznego. Niestety wciąż nie wdrożono niezbędnych reform w programie Czyste Powietrze i Funduszu Termomodernizacji i Remontów – czytamy w apelu wystosowanym do premiera Morawieckiego.

Według PAS dofinansowanie do termomodernizacji budynków mieszkalnych jest konieczne, jeśli chcemy, aby oszczędność energii w polskich domach była skuteczna – bez tego wszelkie dofinansowania do ogrzewania, takie jak tarcza solidarnościowa, są wyrzucaniem pieniędzy w błoto.

- Oczekujemy od rządu odpowiedzialnej postawy, która pozwoli nie tylko ograniczać doraźnie skutki kryzysu energetycznego, ale też usunie przyczyny tego kryzysu, wśród których energochłonność i słaby stan energetyczny polskich domów odgrywają zasadniczą rolę – dodaje Andrzej Guła z PAS.

Polski Alarm Smogowy: skutki działań rządu mogą być opłakane

Jak czytamy w apelu PAS skierowanym do premiera Morawieckiego, "brak osłony dla ogrzewających mieszkania energią elektryczną uderzy w wiele starszych, samotnych osób, emerytów i rencistów, ale również zupełnie zniszczy osiągnięcia programu Czyste Powietrze."

- Istnieje poważne ryzyko rezygnacji z użytkowania zainstalowanych już pomp ciepła oraz całkowite wyhamowanie programu Czyste Powietrze. Takie postępowanie stoi w sprzeczności z Polskim Ładem, w którym zapowiadał Pan wsparcie dla powszechnego stosowania pomp ciepła - dodaje PAS.

Niektóre z osób korzystających z pomp ciepła, zniechęcone sytuacją, w ramach oszczędności mogą się zdecydować na powrót do grzania starymi, trującymi powietrze kopciuchami, uważa Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.