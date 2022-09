Astronomiczna i kalendarzowa jesień coraz bliżej, a wraz z nią. tradycyjna zmiana czasu na zimowy. Mimo, że od lat trwają dyskusje na temat sensu zmiany czasu w ogóle, to jednak wciąż dwa razy do roku zegarki przestawiamy. Czy w tym roku będziemy spali o godzinę dłużej? A jeśli tak, to kiedy?

2 Fot. ANNA FURTAK / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl