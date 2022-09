Kiedy strajk klimatyczny 2022? Młodzi znowu wyjdą na ulice, dla klimatu

W piątek, 23 września 2022 roku członkowie i sympatycy Młodzieżowego Strajku Klimatycznego po raz kolejny wyjdą na ulice dużych miast. Chcą wyrazić swoje niezadowolenie dotyczące polskiej polityki klimatycznej i energetycznej.

– My o niebezpieczeństwach związanych z uzależnieniem od paliw kopalnych mówimy od początku naszej działalności, czyli od trzech lat, ale naukowcy ostrzegali przed tym już w latach dziewięćdziesiątych. Decydenci w Polsce i na świecie byli jednak głusi na ich argumenty i to oni są bardziej odpowiedzialni za obecny kryzys energetyczny, niż Władimir Putin. Sytuacja międzynarodowa obnażyła słabość naszego systemu, więc nawet jeżeli wojna skończy się za chwilę, na co liczymy, musimy dążyć do stabilnej, niskoemisyjnej gospodarki bez paliw kopalnych – powiedziała Loren Kamrat, cytowana przez Biznesalert aktywistka działająca w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Gdzie zaplanowano demonstracje?

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny wyjdzie na ulice sześciu polskich miast: Warszawy, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Szczecina i Katowic. Protesty będą miały, jak zwykle, formę marszów i pokojowych wieców. Każdy może do nich dołączyć. Organizatorzy gorąco namawiają do wspólnego zamanifestowania swojego sprzeciwu wobec polityki klimatycznej i energetycznej - "ponad podziałami".

Gdzie odbędą się demonstracje?

Warszawa - Plac Zbawiciela, od godz. 11:00,

Katowice - Rynek Plac nad Rawą, od godz. 13:00,

Gdańsk - Pomnik Jana III Sobieskiego, od godz. 12:00,

Łódź - Plac Wolności, od godz. 13:00,

Wrocław - Plac Wolności, od godz. 10:00,

Szczecin - Plac Solidarności, od godz. 10:00.

"Ta zima będzie ciężka". Młodzieżowy Strajk Klimatyczny ostro krytykuje działania rządu

Jak czytamy w apelu Młodzieżowego Strajku Klimatycznego opublikowanym na Facebooku, aktywiści z tej organizacji są bardzo zaniepokojeni obecną sytuacją i czekającym cały kraj kryzysem energetycznym.

- Dziś, chcemy powiedzieć Wam, że nie musiało tak być. Dekady zaniedbań kolejnych rządzących koalicji, a byli to ludzie od prawa do lewa sceny politycznej, wprowadziły nas do ciemnej d…ziury, w której się teraz znajdujemy.

Strajk klimatyczny: "Tak źle, jak teraz, jeszcze w III Rzeczpospolitej nie było"

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny oskarża polityków o kompletną bierność w kwestiach tak podstawowych, jak "przystosowanie polskiego społeczeństwa i gospodarki do wymogów zmieniającego się klimatu".

- Tak źle, jak teraz, jeszcze w III Rzeczpospolitej nie było. (…) Ta bierność, ICH bierność nas zabija. Pora powiedzieć jej dość! - czytamy w apelu MSK.

Postulaty strajku klimatycznego dotyczą przede wszystkim energetyki niskoemisyjnej i odnawialnej

Według Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, gdyby rozwój energetyki niskoemisyjnej i odnawialnej był odpowiednio wspierany przez ostatnie dziesiątki lat lub lub chociaż nie był blokowany (aktywiści wspominają o tzw. ustawie odległościowej, która uniemożliwiła budowę nowych lądowych farm wiatrowych), to rząd nie musiałby "trwonić czasu i środków na paniczny wykup węgla na drugim końcu świata po niebotycznej cenie", a "ludzie nie musieliby gromadzić śmieci, w obawie o brak opału".

- Tak się jednak nie stało, bo nasi rządzący i rządzące nie zajmowali się kwestią klimatu i transformacji energetycznej należycie, a my, jako obywatele i obywatelki, na to pozwoliliśmy. Teraz myślimy ze strachem o tym, co będzie gdy przyjdzie wybrać: ciepły dom czy ciepły posiłek? – piszą młodzi aktywiści.

To nie koniec ich zarzutów. Młodzież z MSK uważa, że rekordowe ceny za energię stały się pretekstem do większych zarobków dla dużych spółek.

- Obecne, rekordowe ceny energii i jej nośników przyniosły firmom takim jak PGNiG czy Orlen dochód o kilkaset procent większy od tego, który osiągały w tym samym okresie przed wybuchem wojny, także dzięki zwiększeniu marż nakładanych na sprzedawane dobra – jest to jawne żerowanie na zwykłych obywatelach i obywatelkach – czytamy w jednym z oświadczeń strajku klimatycznego.

Co to jest Młodzieżowy Strajk Klimatyczny?

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny to międzynarodowy ruch młodzieży – uczniów i studentów, zainspirowany protestami młodej szwedzkiej aktywistki Grety Thunberg, jakie miały miejsce w 2018 roku. 15 marca 2019 r. uczniowie wyszli na ulice 2 tysięcy miast w 123 państwach, w tym w Polsce. Kolejny duży protest odbył się 20 września 2019 r. - demonstracje odbyły się wtedy w ok.150 krajach (również w naszym) i objęły 73 miasta.

Postulaty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego w Polsce to: