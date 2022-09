Każdy kto chociaż trochę śledzi sytuację polityczną wie, że zbliża się czas wielkiej próby dla sektora energetyki nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Rządy, również nasz, próbują ratować sytuację. Wprowadzane są liczne ograniczenia zużycia energii w przestrzeni publicznej, a dla obywateli szykowane są liczne dodatki energetyczne, elektryczne, węglowe lub zamrożenia taryf energii elektrycznej. To nie zmienia jednak faktu, że musimy oszczędzać - i energię, i pieniądze.

Ceny prądu. Limit zużycia energii a stawki taryf 2023

W ramach Tarczy Solidarnościowej premier Morawiecki zapowiedział zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych w Polsce.

Wprowadzone zostały jednak limity :

zużycie 2000 kWh rocznie dla gospodarstw domowych,

zużycie 2600 kWh rocznie dla gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny oraz dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby, które nie przekroczą powyższych progów, mogą liczyć na zamrożenie cen energii i stawkę z 2022 roku. Po przekroczeniu limitu cena za 1 kWh będzie liczona według nowych stawek ustalonych na 2023 rok

Jak wysokie będą podwyżki prądu w 2023 roku, jeszcze nie wiadomo. Natomiast jak informuje Rachuneo.pl "prezes URE może zaakceptować podwyżki cen prądu nawet o 180%".

Przy takim wzroście stawek za energię, warto oszczędzać. Postanowiliśmy przyjrzeć się jak to robić skutecznie. Na pierwszy ogień bierzemy kuchnię, ponieważ to właśnie w kuchni znajduje się najwięcej urządzeń elektrycznych, bez których nie wyobrażamy sobie komfortowego funkcjonowania.

Co zrobić, aby oszczędnie gotować? Płyta ceramiczna i indukcyjna

Przy płycie ceramicznej, najlepiej używaj naczyń z płaskim dnem, a to dlatego, że naczynia przylegające całą powierzchnią dna do płyty, są bardziej energooszczędne i zużywają o 50 proc. energii mniej niż naczynia z dnem nieprzylegającym.

Gotując ustaw moc na "maxa", aby szybko uzyskać wymaganą temperaturę, po czym zmniejsz ją do minimalnego poziomu, który umożliwia podtrzymanie temperatury 100 st. C .

Jeśli masz zamiar gotować np. obiad z produktów zamrożonych, rozmroź je najpierw, a dopiero później gotuj na płycie. Jak podpowiada serwis energiadirect.pl najlepiej zamrożone produkty, rozmrażać w lodówce. - W ten sposób zysk jest podwójny, bowiem oprócz oszczędności w trakcie gotowania, produkty zamrożone ochładzają produkty znajdujące się w lodówce. Proste i skuteczne – czytamy.

Gotuj na czystej płycie grzewczej, usuwaj nagary, ponieważ zmniejszają efektywność grzania i zwiększają zużycie energii.

W trakcie gotowania stosuj pokrywki do garnków. Wówczas zużycie energii elektrycznej zmniejsza się aż o 30%.

Zamiast w tradycyjnych garnkach, przynajmniej część potraw gotuj w szybkowarze (garnek ciśnieniowy) - znacznie skraca on czas gotowania (dla przykładu ziemniaki zamiast w 30 min, gotuje w 3-5 minut), a to umożliwia ograniczenie zużycia energii nawet o 60%.

Oszczędzanie energii w domu. Lodówka i zamrażarka

Lodówka i zamrażarka, to jedne z najważniejszych urządzeń elektrycznych w domu, a zarazem najwięksi pożeracze prądu, ponieważ pracują non stop. Tu jest jednak spore pole do popisu, aby zmniejszyć ilość zużywanej przez nie energii, a przez to obniżyć wydatki za prąd.

Lodówka i zamrażarka nie powinny stać w pobliżu piekarnika, pieca, czy kaloryfera. Ustawione blisko źródła ciepła, powodują większe zużycie prądu.

Do lodówki nie wkładaj produktów ciepłych. Poczekaj, aż ostygną do temperatury pokojowej. Inaczej urządzenie będzie pobierać trzy razy więcej prądu, aby szybko je schłodzić.

Produkty w lodówce, układaj w przeznaczonych dla nich strefach temperaturowych. W każdej lodówce jest wyznaczone miejsce do przechowywania mięsa i ryb, mleka i innych napojów czy warzyw oraz owoców. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji sprzętu.

Temperaturę chłodzenia w lodówce ustaw na 6 do 8 stopni C, natomiast w zamrażarce na -18 stopni C. To są energetycznie najbardziej optymalne temperatury.

Drzwi lodówki czy też zamrażarki otwieraj tylko na chwilę.

Regularnie rozmrażaj lodówkę i zamrażarkę, a najlepiej wybieraj urządzenia no frost. Warto pamiętać, że warstwa lodu nie powinna przekraczać 10 mm. Zbyt duża jego ilość powoduje, zwiększenie poboru energii elektrycznej.

Podczas rozmrażania zamrażarki, produkty z niej przełóż do lodówki. - Dzięki temu inne produkty w lodówce będą się schładzać, co będzie skutkować mniejszym zużyciem prądu, a na czas rozmrażania urządzenia produkty nie powinny się odmrozić. Ustaw na ten czas niższą temperaturę w lodówce – poleca energiadirect.pl.

Jeśli uszczelka w drzwiach zamrażarki lub lodówki jest uszkodzona, koniecznie ją wymień.

Oszczędzanie energii. Czajnik elektryczny i gotowanie wody

Gotuj tyle wody, ile potrzebujesz. Jak czytamy na energiadirect.pl obliczono, że w ciągu roku tracimy blisko 30 zł tylko przez to, że za każdym razem gotujemy zupełnie niepotrzebnie większą ilość.

Wybieraj urządzenia, które posiadają wewnątrz teflonową płytę grzewczą – ona zapobiega osadzaniu się kamienia.

Im większa moc czajnika, tym szybsze gotowanie oraz mniejsze straty prądu.

Zamiast czajnika z grzałką, wybierz model z płytką grzejną – umożliwia gotowanie mniejszej ilości wody.

Regularnie odkamieniaj czajnik. Osadzony kamień wydłuża czas gotowania wody oraz zwiększa pobór energii.

Korzystaj z termosu zamiast podgrzewać wodę na każdy kubek herbaty.

Jak oszczędzać prąd w kuchni? Piekarnik

Aby zaoszczędzić aż 20 proc. energii, włączaj termoobieg.

Nie otwieraj drzwiczek piekarnika w trakcie pieczenia, ponieważ ucieka wtedy dużo energii.

Możesz również wyłączać piekarnik kilka minut przed zaplanowanym końcem pieczenia. Temperatura w piekarniku utrzyma się przez ten czas, a zużycie energii spadnie.

Jak oszczędzać prąd używając zmywarki?

Każdorazowo włączaj tylko pełną zmywarkę.

Używaj funkcji ekonomicznego zmywania, a także programów szybkiego mycia (przydatne przy świeżych zanieczyszczeniach).

Postaw w zlewozmywaku pojemnik zbierający wodę z płukania warzyw, owoców czy mycia rąk, a zebraną wodą opłukuj naczynia przed wstawieniem ich do zmywarki. Dzięki temu nawet program szybkiego mycia będzie skuteczny, a oszczędności energii spore.

Jak zaoszczędzić prąd w kuchni? Oświetlenie ma znaczenie