Znalezienie wysokiego oprocentowania na lokacie rocznej czy półrocznej nie jest ostatnio problemem. Jak informuje bankier.pl stawkę w wysokości min. 6 proc. w skali roku oferuje już aż 16 banków. Niektóre banki idą jednak dalej tj. wyżej i proponują swoim klientom lokaty oprocentowane nawet na 8 proc.

Oprocentowanie lokat bankowych. Możliwe regulacje rządowe

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele rządu wrócili do tematu rozbieżności pomiędzy oprocentowanie lokat i kredytów hipotecznych.

- Wraz ze wzrostem stóp procentowych oprocentowanie tych drugich poszło mocno w górę. Oprocentowanie nowych lokat i depozytów początkowo szło w górę dużo wolniej – czytamy na portalu 300gospodarka.pl.

– Oprocentowanie depozytów w bankach już wzrosło w ostatnich miesiącach. Ale nadal nie jest satysfakcjonujące. Jeżeli sektor bankowy nie zareaguje odpowiednio, to rząd rozważy wprowadzenie regulacji na poziomie ustawowym – informował w ubiegły wtorek (13 września), rzecznik rządu, Piotr Müller.

Ranking lokat bankowych. Oprocentowanie

W związku z dynamicznymi zmianami oprocentowania w bankach, portal bankier.pl przygotował zestawienie - ranking aktualnych lokat bankowych.

Na czele tabeli z najlepszymi lokatami półrocznymi stoją dwie oferty z oprocentowaniem 8 proc. w skali roku.

- Jedną z nich jest NOWYdepozyt 6M Gwarantowany od Banku Nowego. Z tej propozycji mogą skorzystać nowi klienci banku, którzy założą rachunek depozytowy. Na jedną lokatę można wpłacić od 1000 do 100 000 zł. Druga oferta z takim oprocentowaniem to Lokata Facto od BFF Banking Group. To kolejna oferta dla osób, które się skuszą na rachunek depozytowy. Wpłaty mogą opiewać na kwoty od 5000 do 12 000 000 zł. Środki wpłacone do BFF Banking Group są chronione przez włoski system gwarantowania depozytów – czytamy na stronach portalu.

Jak czytamy, w zestawieniu na miejscu drugim uplasowały się aż cztery lokaty oprocentowane na 7,50 proc. w skali roku.

- Citi Handlowy taką stawkę oferuje w promocji konta Citigold. Lokata Powitalna to propozycja dla osób, które założą wspomniany rachunek, są nowymi klientami, zaakceptują regulamin i zapewnią saldo na poziomie 450 000 zł. Na lokatę można wpłacić od 20 000 zł do 400 000 zł. Lokata na Nowe Środki od Getin Noble Banku oraz Lokata Lojalna od Inbanku to depozyty z warunkiem wpłaty nowych środków. W przypadku drugiej z wymienionych lokat bank dodaje jeszcze jedno ograniczenie – obniżenie stawki na lokacie do oprocentowania standardowego, jeśli klient zerwie jakikolwiek depozyt przed terminem zapadalności. Środki wpłacone do Inbanku są objęte ochroną estońskiego odpowiednika BFG (Bankowego Funduszu Gwarancyjnego). Na lokatę w Getin Noble Banku można wpłacić do 180 000 zł, a w Inbanku do 50 000 zł – informuje bankier.pl

Lokaty bankowe. Korzystne oprocentowanie dla nowych klientów

Ostatnim z uwzględnionych w rankingu wiceliderem jest lokata Nest Lokata Witaj od Nest Banku. Na tę lokatę nie można wpłacić więcej niż 20 000 zł.

- To oferta dla nowych klientów, którzy założą Nest Konto i będą zapewniali wpływ wynagrodzenia na kwotę min. 2000 zł oraz nie zapomną o realizowaniu wymaganych co miesiąc transakcji. Co więcej, bank sprawdzi, czy klient wyraził zgody marketingowe – czytamy w raporcie portalu.

Szczegółowe zestawienie rankingu lokat bankowych znajdziesz na stronach portalu bankier.pl.