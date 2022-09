W weekend zrobi się pogodniej i cieplej, gdyż do Polski zaczęło napływać cieplejsze powietrze z Zachodu.

REKLAMA

IMGW: Pogoda na weekend. Będzie znacznie cieplej

W piątek na znacznym obszarze kraju spodziewane są przejaśnienia. Weekend w całym kraju będzie słoneczny, a lepsza pogoda ma się utrzymać do wtorku.

- Trochę cieplej ma być w niedzielę, poniedziałek i wtorek. Temperatura sięgnie 20 st. C, a lokalnie nawet przekroczy tę wartość - informuje Radosław Droździoł z IMGW.

Jednak już w poniedziałek popołudniu wkroczy do Polski chłodniejszy front, a w środę praktycznie wszędzie ma być maksymalnie 15 stopni C. W przyszłym tygodniu na terenie całego kraju, możliwe są przelotne opady deszczu. Synoptycy natomiast na razie nie przewidują przymrozków. Jeśli takie się pojawią to tylko na terenach górskich i podgórskich.

Ekspert IMGW: Przed nami jesień bez babiego lata

- Według prognoz numerycznych w ciągu nadchodzących dwóch tygodni nie widać jakiegoś większego ocieplenia, nie widać również babiego lata – mówi PAP Radosław Droździoł z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.

Specjalista wyjaśnia, że babie lato pojawia się, kiedy zanikają kontrasty termiczne kontynentu oraz oceanu i następuje względny "spokój" cyrkulacyjny. W Polsce występuje ono najczęściej w okresie 8-17 października. W tym roku jednak, raczej nie zobaczymy babiego lata.

- Mówimy o polskiej złotej jesieni, a tak naprawdę standardem jest to, że jest ona szara, dni słonecznych jest mniej niż pochmurnych – przypomina synoptyk.

Przed nami za to inne piękne zjawiska atmosferyczne związane z jesienią, czyli mgły. Najbardziej zamglonymi miastami (według danych z lat 1981–2010) są Chojnice – 61 dni zamglonych, następnie Zielona Góra – 59 dni z mgłami. W Kielcach 51 dni, a najmniej w Tarnowie – 12 i na Helu – 18.

Prognoza długoterminowa IMGW wskazuje, że temperatury w październiku pozostaną w normie wieloletniej.

- Średnia miesięczna temperatura powietrza dla tego miesiąca wynosi 8,7 st. C, dla listopada – plus 3,8 st. C., a dla grudnia – minus 0,1 – mówi PAP, Radosław Droździoł.

Według synoptyków IMGW, w tym roku grudzień ma być powyżej normy, czyli cieplejszy niż wskazuje na to średnia z ostatnich 30 lat.

Pogoda na weekend. Kiedy spadnie pierwszy śnieg?

Pierwsze opady śniegu w górach mamy już za sobą. Na Kasprowym Wierchu w czwartek było 40 cm śniegu. Maksymalna zanotowana grubość pokrywy śnieżnej na Kasprowym Wierchu we wrześniu wynosi 89 cm.

Na początku października w górach jeszcze śnieg popada. - Na razie nie ma mowy o opadach śniegu na nizinach – dodaje ekspert IMGW.

- Ciężko powiedzieć, jak będzie to wyglądało w grudniu, to trochę takie wróżenie z fusów, bo w prognozach długoterminowych się tych opadów nie uwzględnia. W przybliżeniu można powiedzieć, że jeżeli grudzień ma być z wyższą temperaturą, to zamiast śniegu będzie deszcz, lub deszcz ze śniegiem – tłumaczy.

Jak zaznacza Radosław Droździoł, prognozy modelu amerykańskiego CFS pokazują, że miesiące od października do stycznia będą ze średnią temperaturą powyżej normy. - Czyli Amerykanie prognozują, że w Polsce będzie trochę cieplej – wyjaśnia specjalista.