"W niedzielę, 25 września odbędzie się 44. edycja Maratonu Warszawskiego. Kilka tysięcy śmiałków podejmie rywalizację na dystansie 42 km 195 m. Oprócz maratończyków na trasę wybiegną też uczestnicy Bridgestone Sztafety Maratońskiej i Pekao S.A. Warszawskiej Dychy. Ulice na trasie zmagań zostaną zamknięte, a pojazdy Warszawskiego Transportu Publicznego będą kierowane na objazdy" - poinformował stołeczny ratusz.

Trasa tegorocznego maratonu nie uległa znaczącym zmianom. Najwytrwalszych biegaczy będzie można dopingować m.in. na Starym Mieście, Powiślu, Starym Żoliborzu, Marymoncie, w okolicy Stadionu Narodowego i w Łazienkach Królewskich. Nowością jest natomiast bieg na 10 km – Pekao S.A. Warszawska Dycha – którego trasa wieść będzie ulicami Śródmieścia, Żoliborza i Bielan. "Zmagania odbędą się na niemal analogicznych drogach, jak bieg maratoński – by zminimalizować utrudnienia" - przekazał ratusz.

Start wszystkich zawodników zlokalizowany będzie na ul. Konwiktorskiej. Rozpoczęcie zmagań na królewskim dystansie zostało zaplanowane na godz. 9. O tej samej porze wystartują też uczestnicy Bridgestone Sztafety Maratońskiej. Natomiast o godz. 9.30 na starcie pojawią się zawodnicy Pekao S.A. Warszawskiej Dychy. Meta wszystkich dystansów będzie zlokalizowana na Wisłostradzie, na wysokości Multimedialnego Parku Fontann.

Utrudnienia komunikacyjne już od soboty

W czasie 44. Maratonu Warszawskiego z ruchu samochodowego wyłączonych będzie kilkanaście ważnych ciągów komunikacyjnych – w tym fragment Wisłostrady, Traktu Królewskiego czy Al. Jerozolimskich. Na trasy objazdowe kierowane będą również autobusy i tramwaje Warszawskiego Transportu Publicznego. Bez utrudnień będą kursowały obie linie metra.

Od kilku dni na trasie biegów pojawiły się żółte tablice informacyjne, na których umieszczono informacje o maksymalnych godzinach zamknięć poszczególnych dróg.

Pierwsze utrudnienia wystąpią już w sobotę, 24 września, od godz. 21 do niedzieli, 25 września, do godz. 22 zamknięta będzie jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa, na odcinku od ul. Krasińskiego do Nowego Zjazdu. W tym czasie ruch w kierunku południowym powinien odbywać się ulicami położonymi na zachód od Starego i Nowego Miasta. Jezdnia Wisłostrady w kierunku Gdańska będzie cały czas przejezdna.

Także od soboty, od godz. 20, zostaną zamknięte ul. Konwiktorska i Sanguszki. Na obie ruch wróci w niedzielę, odpowiednio o godz. 20 i 22. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na obu ulicach będzie obowiązywał zakaz parkowania i postoju wzdłuż ulicy oraz w zatokach.

Z kolei w niedzielę w godz. 9-15.30 zostanie zamknięta jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od ul. Gwiaździstej do Trasy Armii Krajowej. W tych samych godzinach nie będzie można zjechać z trasy mostu Marii Skłodowskiej-Curie w stronę centrum. Także na tym odcinku Wisłostrada w kierunku Gdańska będzie przejezdna przez cały czas.

Trasa maratonu i informacje o zamkniętych ulicach

Po starcie zawodnicy z ul. Konwiktorskiej pobiegną w kierunku Żoliborza ulicami: Muranowską (jezdnia w kierunku Stawki, zamknięta w godz. 8.30-14.30, brak przejazdu w ul. Międzyparkową), Andersa (zamknięta w godz. 8.30-14.30), Mickiewicza (zamknięta na odcinku Słomińskiego – pl. Wilsona w godz. 8.30-14.30; przejezdny będzie jedynie odcinek między pl. Wilsona a ul. Zajączka w kierunku południowym), pl. Wilsona (w godz. 8.30-14.30 zamknięta zostanie wschodnia połowa skrzyżowania, nie będzie można skręcić w ul. Krasińskiego i Mickiewicza w kierunku Os. Ruda).

Z pl. Wilsona biegacze udadzą się ul. Krasińskiego (zamknięta w godz. 8.30-14.30, jezdnia w kierunku placu będzie przejezdna po godz. 10.30, bez możliwości wjazdu na plac) na Wisłostradę (jezdnią w kierunku Wilanowa) i dalej ulicami: Krajewskiego, Zakroczymską, Szymanowską, Słomińskiego (zamknięte w godz. 8.30-16).

O godz. 9 zamknięte dla ruchu zostaną również ulice Mickiewicza (na północ od pl. Wilsona), Rudzka, Gdańska, Lektykarska i Podleśna, którymi biec będą uczestnicy Warszawskiej Dychy. Później tą trasą biec będą maratończycy, dlatego ulice pozostaną wyłączone z ruchu do godz. 15.

"Wyjazd z domów i bloków położonych w obrębie ulic Mickiewicza, Rudzkiej, Lektykarskiej, Podleśnej, Gwiaździstej, Krasińskiego będzie możliwy od godz. 10.30 ul. Podleśną oraz Gwiaździstą do Wisłostrady w kierunku północnym. Na ul. Podleśnej dodatkowo wydzielony zostanie jeden pas jezdni, aby umożliwić mieszkańcom wyjazd z osiedla. Wjazd na osiedla ul. Podleśną nie będzie możliwy do godz. 15. Dojazd do osiedla będzie z kolei dopuszczony do godz. 9 albo po godz. 10.30 od strony Wybrzeża Gdyńskiego, jezdnią w kierunku Gdańska, następnie zjazdem przy PKOL w ul. Krasińskiego i dalej ul. Gwiaździstą. Dojazd będzie możliwy tylko do skrzyżowania ul. Gwiaździstej z ul. Podleśną" - przekazał ratusz.

Trasę na Pragę maratończycy pokonają mostem Gdańskim (jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta w godz. 8.30-16.30; w stronę Śródmieścia przeprawa będzie cały czas przejezdna). Następnie pobiegną ulicami Starzyńskiego (biegacze poruszać się będą wiaduktem nad rondem Starzyńskiego, jezdnia w kierunku Targówka będzie zamknięta w godz. 8.30-11.30), Namysłowską (zamknięta w godz. 8.30-12), Ratuszową (nieprzejezdna w godz. 8.30-12.), Wybrzeżem Helskim i Wybrzeżem Szczecińskim (zamknięte w godz. 8.30-17), Okrzei, Jagiellońską, Sokolą i Zamoście (wszystkie będą wyłączone z ruchu w godz. 8.30-12). Następnie znów wbiegną na ul. Wybrzeże Szczecińskie, by po pokonaniu niespełna kilometra zawrócić przed łącznicami mostu Poniatowskiego. Dalej maratończycy pobiegną w stronę mostu Świętokrzyskiego.

W rejonie pl. Hallera komunikacja powinna odbywać się z wykorzystaniem przejezdnego przez cały czas ronda Starzyńskiego (z wyjątkiem zjazdu w kierunku ronda Żaba). W godz. 8.30-17 wjazd na ten obszar powinien odbywać się od strony ul. Modlińskiej (z uwagi na zamknięcie wjazdu na Pragę mostem Gdańskim). Wyjazd w kierunku Bródna w godz. 8.30-11.30 będzie możliwy przez ul. Modlińską i Trasę Toruńską.

Z mostu Świętokrzyskiego (zamknięty dla ruchu w godz. 8.30-17) biegacze udadzą się dalej ulicami: Tamka (na odc. Wybrzeże Kościuszkowskie – Kruczkowskiego zamknięta w godz. 8.30-13), Kruczkowskiego (zamknięta w godz. 8.30-13; utrzymany będzie ruch w kierunku północnym od ul. Ludnej do ul. Czerwonego Krzyża), Rozbrat (wyłączona z ruchu w godz. 8.30-13), Myśliwiecką (zamknięta w godz. 9-13) do Łazienek Królewskich. Wybiegną stamtąd w rejonie ul. Parkowej i po chodniku pobiegną ul. Gagarina w stronę Belwederskiej (w godz. 9-13.30 wyłączony będzie skręt z ul. Gagarina w Belwederską; pozostały ruch na skrzyżowaniu będzie utrzymany; zalecany objazd został wyznaczony równoległą ul. Chełmską). Dalej maratończycy będą kontynuowali rywalizację na Trakcie Królewskim, czyli ul. Belwederskiej (zamknięta w godz. 9-13.30), Al. Ujazdowskich, placu Trzech Krzyży i Nowym Świecie (ulice te będą wyłączone z ruchu w godz. 9-14; jednym pasem zostanie dopuszczony ruch od ul. Wilczej do pl. Na Rozdrożu w kierunku południowym; poprzeczne Al. Jerozolimskie będą nieprzejezdne na odcinku Krucza – Wisłostrada, natomiast ul. Świętokrzyska będzie zamknięta na odc. Mazowiecka – Kopernika). Następnie biec będą Krakowskim Przedmieściem i ul. Miodową (zamknięta w godz. 9-14.15), przez pl. Krasińskich, Bonifraterską do Muranowskiej (wyłączone z ruchu w godz. 9-14.30).

Jak zaznaczył ratusz, mieszkańcy chcący przejechać ze wschodniej na zachodnią część Powiśla będą mogli wykorzystać w tym celu most i trasę Łazienkowską. Przeprawa pozwoli także na przedostanie się na drugą stronę Wisły. Przez cały czas przejezdne będą także ul. Wioślarska i Solec. Dostępne również będą wjazdy i zjazdy zarówno z mostu Poniatowskiego, jak i Łazienkowskiego.

Następnie maratończycy wrócą na ulice Andersa i Mickiewicza (ul. Mickiewicza na odcinku od pl. Wilsona od ul. Rudzkiej będzie zamknięta w godz. 9-15; na tym odcinku, jezdnia w kierunku północnym będzie dostępna dla kierowców przez cały czas). Tym razem z pl. Wilsona pobiegną prosto ul. Mickiewicza i dalej ulicami Rudzką, Lektykarską i Podleśną (wyłączone z ruchu w godz. 9-15). Ulicą Gwiaździstą (na północ, zamknięta w na tym odcinku w godz. 9-16) udadzą się na Wisłostradę. Następnie ulicami Krajewskiego, Zakroczymską, Konwiktorską, Bonifraterską, Międzyparkową, Słomińskiego (jezdnia w stronę Pragi) i mostem Gdańskim wrócą na Pragę (jezdnia w kierunku Pragi będzie zamknięta w godz. 8.30-16.30).

Z mostu Gdańskiego maratończycy zbiegną na Wybrzeże Helskie i Wybrzeże Szczecińskie (zamknięte w godz. 8.30-17), by dotrzeć do mostu Świętokrzyskiego (niedostępny dla kierowców w godz. 8.30-17). Dalej ulicami Zajęczą, Dobrą, Karową (zamknięte w 10-17.30) dotrą ponownie do Wisłostrady (jezdnia w kierunku Wilanowa zamknięta od soboty od godz. 21 do niedzieli do godz. 22). Meta zmagań usytuowana będzie na wysokości Multimedialnego Parku Fontann (tuż przed ul. Boleść).

Zmiany w ruchu komunikacji miejskiej

W związku z biegami oprócz zmian w organizacji ruchu wprowadzone zostaną również ograniczenia w parkowaniu. Pierwsze obowiązują od piątku, 23 września. Zakaz parkowania obowiązuje na ul. Boleść (na odcinku od ul. Rybaki, w kierunku Wisłostrady). Zakaz obowiązuje do poniedziałku, 26 września. W weekend, 24 i 25 września, podobne ograniczenia wprowadzone zostaną na ul. Konwiktorskiej, Sanguszki oraz Bonifraterskiej (na odcinku Muranowska-Sapieżyńska, w kierunku Miodowej). W niedzielę zakaz parkowania zostanie wprowadzony na ulicach Szymanowskiej, Okrzei (obustronnie, od ulicy Panieńskiej), Belwederskiej (od skrzyżowania z Gagarina w kierunku centrum) oraz Al. Ujazdowskie (na odcinku Matejki-Wilcza w kierunku centrum).

Od piątku zawieszono funkcjonowanie przystanków Boleść 01 i Podzamcze 01 (w kierunku Mokotowa). W sobotę o godz., 21 kiedy dla ruchu zostanie zamknięta jezdnia Wisłostrady w kierunku Wilanowa, na odc. Krasińskiego – Nowy Zjazd oraz ulice Konwiktorska i Sanguszki na trasy objazdowe zostaną skierowane autobusy linii 118, 178, 185 i 503.

W niedzielę od około godz. 8.30 zamykane będą kolejne ulice na trasie biegów. Kursujące tamtędy autobusy oraz tramwaje, wraz z wyłączaniem kolejnych odcinków dróg i przemieszczaniem się biegaczy, będą kierowane na trasy objazdowe. W miarę zamykania, ale i otwierania ulic, objazdy będą się zmieniały.

Na trasy zmienione będą kierowane tramwaje linii: 6, 7, 9, 15, 20, 22, 24, 25, 28, 36, 78. A także autobusy linii: 100, 102, 106, 107, 108, 109, 111, 114, 116, 117, 118, 121, 122, 125, 127, 131, 135, 146, 147, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 178, 180, 181, 185, 197, 202, 212, 222, 409, 500, 503, 504, 509, 517, 518, 521 i Z-1.

Uruchomiona zostanie linia zastępcza Z70, która zapewni komunikację w rejonie pl. Hallera. Autobusy tej linii będą kursować trasą: pl. Hallera, Jagiellońska, rondo Starzyńskiego, Jagiellońska, pl. Hallera.

Na stronie maratonu dostępne s± szczegółowe informacje dotycz±ce organizacji biegu.