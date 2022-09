Podwyżki cen energii 2023 dla spółdzielni i wspólnot. RPO: Czy 400 proc. to zasadny wzrost?

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich wystosowało pisma do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Urzędu Regulacji Energetyki. Rzecznik dopytuje w pismach, czy:

stosowanie przez sprzedawców energii podwyższonych cen prądu dla nieruchomości wspólnej we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych jest zasadne?,

użytkownicy lokali mieszkalnych będą chronieni przed podwyżkami? Czy postulaty wspólnot i spółdzielni będą uwzględnione?

Pytania są reakcją na skargi napływające do biura RPO od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które zaczęły dostawać od sprzedawców energii propozycje stawek na 2023 rok. Ceny dotyczą energii dostarczanej do części wspólnych nieruchomości.

400 proc. podwyżki. To nie Urząd Regulacji Energetyki ustala ceny w tym przypadku

Spółdzielnie i wspólnoty kierujące skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich wskazują, że nie obowiązuje ich taryfa ochronna, jak w przypadku gazu, ani taryfy zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Te drugie obowiązują odbiorców indywidualnych.

W rezultacie ceny stosowane dla odbiorców takich jak spółdzielnie mieszkaniowe czy wspólnoty mieszkańców odbiegają od tych akceptowanych przez URE.

Prąd dla spółdzielni będzie więc dużo droższy, choć, jak wskazują w skargach, one jedynie pośredniczą pomiędzy sprzedawcą energii a użytkownikami lokali mieszkalnych. Za energię w częściach wspólnych ostatecznie płacą przecież sami mieszkańcy bloków i kamienic. W skargach do RPO pojawił się więc postulat, aby także ta część energii kierowana do budynków wielorodzinnych była objęta rekompensatami lub taryfami ochronnymi.

RPO otrzymał odpowiedź Urzędu Regulacji Energetyki, w której przedstawiono zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych objętych ochroną. Urząd zwrócił uwagę, że nie we wszystkich przypadkach cenniki i taryfy energii są zatwierdzane przez niego, a w opisanym przypadku nie ma podstaw do interwencji.

Morawiecki: rozwiązaniem będzie inna prezentacja cen. Pieniądze dostaną też samorządy

O ochronę mieszkańców spółdzielni i wspólnot został zapytany podczas briefingu szef rządu. Jak poinformowała Strefabiznesu.pl Mateusz Morawiecki zlecił Ministerstwu Aktywów Państwowych opracowanie nowej metody prezentacji cen energii.

"Nie może być tak, by obecne mechanizmy kalkulowania cen w tak drastyczny sposób podnosiły prognozy i ceny oferowane także samorządom. Spółki muszą być poproszone o inną kalkulację cenową. Mam nadzieję, że prezentacja innych cen będzie wkrótce" - powiedział premier.

Jaki wpływ nowy mechanizm prezentacji cen może mieć na obniżki cen energii dla członków spółdzielni i wspólnot, tego Mateusz Morawiecki nie wyjaśnił.

Wspomniał jednak, że jednym z miejsc wsparcia mieszkańców mogą być samorządy, które mają otrzymać dodatkowe 13,7 mld zł.

"Te pieniądze mogą być wydane w sposób elastyczny, także częściowo mogą pokrywać wzrosty kosztów energii" - wyjaśnił premier.