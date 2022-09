Na razie na emerytury przechodzą osoby, które przynajmniej kilka lat pracowały w tzw. starym systemie emerytalnym, co jak przypomina bussinesinsider.com.pl, daje im tzw. kapitał początkowy podnoszący świadczenie. Jednak jak spodziewają się specjaliści, duży problem z wysokością świadczenia pojawi się, gdy na emerytury zaczną przechodzić młodsze roczniki.

Jakie będą przyszłe emerytury? Nie wygląda to dobrze. Stopy zastąpienia bardzo się obniżą

— Prawdziwy problem pojawi się, gdy na emerytury zaczną przechodzić osoby urodzone w końcówce lat 70. i latach 80. Wszystko wskazuje na to, że ich stopy zastąpienia obniżą się do poziomu 30 proc., a w przypadku kobiet może być to poziom rzędu ok. 25 proc. — mówił w rozmowie z Business Insider Polska Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Wysokość emerytur w Polsce od lat nie jest satysfakcjonująca, jednak wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze gorzej, ponieważ wysokość emerytur w przyszłości może być drastycznie niska. Dlatego obecni 30-40-latkowie już teraz powinni pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu finansowym na przyszłość.

Przyszłe emerytury. Ekspert podpowiada jak zabezpieczyć się na przyszłość

Jak podkreślają specjaliści od finansów, jedynym rozsądnym wyjściem jest oszczędzanie. I podpowiadają jak to robić.

Osoby aktywne zawodowo, powinny pomyśleć o zabezpieczeniu swojej finansowej przyszłości. W Business Insider Polska, ekonomista Łukasz Kozłowski zwraca uwagę na trzy działania, „które mogą ustrzec przyszłych emerytów przed realną biedą po zakończeniu kariery zawodowej".

Oszczędzanie na przyszłą emeryturę. Jak zacząć oszczędzać?

Ekspert jako najważniejsze zaleca nie przechodzenie na wcześniejszą emeryturę, a raczej wydłużenie lat pracy.

— Stan naszego zdrowia się poprawia, a praca coraz rzadziej powoduje szkody w organizmie uniemożliwiające jej wykonywanie przez 40 lat czy dłużej. Każdy dodatkowy rok pracy to 10-15 proc. wyższa emerytura, co oznacza, że po kilku latach dłuższej pracy można mieć świadczenie wyższe przynajmniej o połowę – wskazuje i zauważa, że w systemie emerytalnym funkcjonują osoby, których zastąpienia przekracza 100 proc. nie za sprawą wysokich składek, ale długiego stażu pracy – czytamy na businessinsider.com.pl.

Drugą radą jest oszczędzanie na przykład w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych.

– Przede wszystkim PPK, które nawet obecnie, gdy rynki finansowe dołują, oferuje stopę zwrotu z każdej wpłaconej przez pracownika złotówki na poziomie niemal 100 proc., za sprawą dopłat otrzymywanych od pracodawcy i od państwa – informuje w dzienniku ekspert.

Kolejną metodą jaką specjalista poleca w ramach zabezpieczenia przyszłej sytuacji finansowej to oszczędzanie bardziej indywidualne.

— IKE lub IKZE, ale też mniej formalne sposoby gromadzenia kapitału na emeryturę, jak choćby nieruchomości. Oczywiście nie jest to rozwiązanie dla każdego, ale jest to również sposób na zapewnienie sobie środków w przyszłości – czytamy w businessinsider.com.pl.