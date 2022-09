Premier Mateusz Morawiecki poinformował ostatnio, że poprosił importerów i Ministerstwo Aktywów Państwowych o zwiększenie ilości węgla, jaki trafia do gospodarstw domowych. Zależało mu, aby m.in. Polska Grupa Energetyczna (PGE) oraz Węglokoks stworzyły pilnie taki system dystrybucji, jaki został stworzony przez Polską Grupę Górniczą (PGG). W związku z tym wzrosło zainteresowanie zakupami w Węglokoksie.

Jak sprzedaje Węglokoks? Komunikaty na każdej stronie

Zainteresowani węglem katowickiego Węglokoksu muszą więc uzbroić się w cierpliwość. Węgiel może być zamawiany telefonicznie, a na połączenie czeka się długo.

Warto wiedzieć, że poszukując kontaktu do Węglokoksu, nie należy wchodzić na stronę Węglokoks.com.pl. Tam można najwyżej znaleźć komunikat: "W związku z ogromnym zainteresowaniem zakupem węgla Węglokoks SA uprzejmie informuje, że nie prowadzi sprzedaży detalicznej tego surowca. W sprawach dotyczących zakupu węgla prosimy o kontakt ze spółką Węglokoks Kraj SA.

To nie jedyny komunikat, który przygotowały dla zdesperowanych klientów spółki z grupy Węglokoks.

Na właściwej już stronie na klientów czekają kolejne porcje ważnych informacji:

o tym, że w związku z ogromnym zainteresowaniem w punkcie KWK Bobrek Piekary Śląskie z zapisami na infolinii pod numerem 32 717 11 00 prowadzona jest reglamentacja węgla do 3 ton na kupującego,

o tym, że spółka Węglokoks kraj SA nie sprzędaje węgla z importu (o którym było ostatnio głośno). Ten rodzaj węgla sprzedaje z kolei Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt SA w Ostrowie Wielkopolskim.

Węglokoks Kraj - sklep. Chcesz tu kupić węgiel? Niezbędny jest telefon i cierpliwość

Śledząc perypetie klientów Węglokoksu oraz wpisy w mediach społecznościowych szczęśliwców, którym udało się dokonać zakupu, wyłania się następujący obraz działania sklepu:

zakupu dokonuje się przez Infolinię,

połączenie z infolinią nie jest równoznaczne z rozpoczęciem rozmowy i złożeniem zamówienia. Od momentu połączenia większość komentatorów podawała czas oczekiwania na przyjęcie zamówienia od 1 do 2 godzin.

jedna osoba może dokonywać zakupu dla kilku osób - dla każdej z nich obowiązują limity.

"Jak się połączysz, to jesteś 20-30 w kolejce jak ktoś zamawia na parę osób, to czas się wydłuża na jedną rozmowę" - instruuje nowicjuszy jeden z internautów. Większość jednak twierdzi, że po połączeniu jest się na 8-10 miejscu w kolejce. Jednak czas oczekiwania i tak trwa minimum godzinę.

Podczas rozmowy ustalany jest termin zakupu i odbioru węgla. Rozmowa — jak informuje Węglokoks nie jest równoznaczna z zakupem na odległość. Zakup odbywa się na miejscu w dniu odbioru, a opłatę można wnieść przelewem, na podane na stronie konto bankowe lub kartą kredytową

W przypadku odbioru węgla przez przewoźnika, w imieniu kupującego, powinien on okazać upoważnienie, a także potwierdzoną urzędowo (lub wydruk z systemu) deklaracji CEEB.

Infolinia przyjmuje telefoniczne zamówienie jedynie dwa razy w tygodniu, we wtorki i czwartki, w godzinach od 8:00 do 11:00.

Czy węgiel będzie tańszy? Tona węgla — cena 2022

We wtorek 27 września 2022 węgiel w Węglokoksie kosztował od 1414,50 zł za kostkę i orzech oraz 1845 zł za ekogroszek workowany. Ceny jednak zmieniają się i spółka w kilku miejscach zaznacza, że klientów obowiązują ceny ustalone dla konkretnego asortymentu w dniu odbioru opały ze składu.

Ceny ok. 1500 - 2000 zł za tonę opału z polskich kopalń to typowy cennik, z którym mają do czynienia klienci zaopatrujący się w paliwo we wrześniu.

Podobne ceny można znaleźć u innych dystrybutorów. I cały czas rosną.

"Wychodząc naprzeciw wyjątkowemu zapotrzebowaniu rynku na węgiel, Polska Grupa Górnicza S.A. podjęła decyzję o zwiększeniu wydobycia w przyszłym roku. W tym celu musi ponieść dodatkowe nakłady inwestycyjne, co skutkuje m.in. korektą cen opału o ok. 20 proc. w sklepie internetowym PGG S.A. od 8 września 2022 r. Ceny węgla opałowego dla gospodarstw domowych nadal należą do najniższych na rynku" - można przeczytać w komunikacie spółki.

Portal slazag.pl zauważył, że grupa już wcześniej dwukrotnie podnosiła ceny. Obecna jest trzecią podwyżką w ciągu kilku tygodni. Za tonę ekologicznego węgla na początku września trzeba było zapłacić 1700 złotych, a po aktualizacji cena wzrosła do 2000 złotych. Jednocześnie, grupa zmniejszyła limity węgla do 1,5 tony na kupującego.

"PGG podnosi ceny węgla i zmniejsza limity. Taki prezent na początek sezonu grzewczego" - informuje slazag.pl