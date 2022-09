Ostrzeżenia władz Tatrzańskiego Parku Narodowego: Zabezpieczyć kompostowniki i śmietniki

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego apelują do mieszkańców, aby zabezpieczać się przed podchodzeniem pod zagrody niedźwiedzi, które o tej porze roku bardzo intensywnie poszukują pożywienia.

- To typowe, że niedźwiedzie o tej porze roku zwiększają aktywność, przygotowując się do zimy — powiedział PAP wicedyrektor TPN i specjalista od tatrzańskiej fauny Filip Zięba. - Są widywane w miejscach przylegających do terenu Tatrzańskiego Parku Narodowego, ale nie tylko. Zbliżają się do ludzkich siedzib, szczególnie tam, gdzie jest dostępność pokarmu, np. drzewa owocowe, kompostowniki czy śmietniki – wyliczał Zięba.

Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego uważają, że ludzie muszą wiedzieć, w jaki sposób mogą uniknąć kontaktu z dzikimi zwierzętami.

- Apelujemy do mieszkańców o usuwanie owoców leżących na ziemi, zabezpieczanie kompostowników oraz śmietników — mówił w rozmowie z PAP wicedyrektor.

Z kolei turyści muszą wiedzieć, żeby podczas wędrówek po górach nie zostawiać śmieci, które mogą zwabić zwierzęta w okolice szlaków turystycznych.

Jak uniknąć konfliktu człowiek — niedźwiedź. Parki narodowe wymieniają się skutecznymi metodami

Jedną ze skutecznych metod odciągania niedźwiedzi, podchodzących do osad ludzkich jest odstraszanie ich gumowymi pociskami. Ta metoda jest używana przez pracowników polskiego parku od sierpnia tego roku.

Wicedyrektor Filip Zięba zapewnił, że władze parku bardzo poważnie podchodzą do kwestii unikania sytuacji konfliktowych na linii człowiek — niedźwiedź.

- Odstraszanie niedźwiedzi problemowych za pomocą kul gumowych jest jednym z wielu działań, które podejmujemy, a które przynoszą efekty i neutralizują sytuacje konfliktowe. W konsekwencji ratują niedźwiedzie przed trafieniem do ogrodów zoologicznych, śmiercią pod kołami samochodów czy uśpieniem — wyjaśnił Zięba.

Szukając najskuteczniejszych metod, wymieniają się doświadczeniami z innymi parkami narodowymi, np. amerykańskim Parkiem Narodowym Yellowstone, gdzie podejmowane są podobne działania.

W projekcie ochrony niedźwiedzi, który realizujemy od lat, przede wszystkim założyliśmy sobie przeciwdziałanie przyczynom, a nie walczenie ze skutkami — wyjaśniał dalej PAP Filip Zięba.

W ramach profilaktyki wymienił:

zabezpieczanie koszy na śmieci,

elektryczne pastuchy zakładane wokół schronisk,

akcje edukacyjne dla mieszkańców i turystów, w tym niezaśmiecanie i niedokarmianie zwierząt.

Co warto wiedzieć o niedźwiedziu brunatnym. W Polsce żyje 80 osobników

Pracownicy parku obserwują ruchy i zwyczaje zwierząt. Aby to robić skuteczniej, niektórym osobnikom zakładane są na szyje obroże telemetryczne. Sam proces założenia takiej obroży jest skomplikowany, bo wymaga trudnego odłowienia drapieżnika. Obecnie więc jedynie pięć osobników nosi takie urządzenia: cztery samice i jeden samiec. Tatrzański Park Narodowy planuje jednak zakładać kolejne obroże.

Obecnie w Tatrach, po stronie polskiej i słowackiej żyje 80 niedźwiedzi, a ich populacja rośnie.

Niedźwiedzie w Polsce objęte są ścisłą ochroną. Żyją głównie w Bieszczadach. Żywią się leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów, ale także padliną.

Jesienią często podchodzą pod siedziby ludzi w poszukiwaniu pożywienia, bo właśnie teraz gromadzą zapasy tłuszczu, które pozwolą im przetrwać zimę. Gdy to się stanie, zwierzęta utworzą gawrę, w której prześpią chłodne miesiące, od listopada do marca.

Na wiosnę, w gawrze samica co dwa lata rodzi od 1 do 3 młodych. Młode niedźwiedzie pozostają pod opieką matki przez półtora roku. Dorosłe, osiągają wagę do 300 kg i żyją do 50 lat.