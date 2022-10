Amerykański miliarder Mark Cuban w rozmowie w Grant's Re:Thinking Podcast, na pytanie o to, które pokolenie jest jego zdaniem najlepsze, odpowiedział:

- Pokolenie Z w szczególności. Myślę, że przejdzie do historii jako najwspanialsze pokolenie - stwierdził Mark Cuban, cytowany przez inc.com.

Rynek pracy i Pokolenie Z. To oni uzdrowią relacje między pracownikami a pracodawcami?

- Moment wchodzenia "zetek" na rynek pracy przypada na czas dużych turbulencji, które nim miotają. Pracodawcy w Stanach Zjednoczonych musieli już stawić czoła "wielkiej rezygnacji", czyli exodusowi Amerykanów z dotychczasowych miejsc pracy, co ma związek z wypaleniem zawodowym oraz przewartościowaniem priorytetów pracowników po pandemii koronawirusa – czytamy na money.pl

Młodzi ludzie, nie tylko w Ameryce, wycofują się z aktywności zawodowych. Aktualnie zatrudnienie nie definiuje już przedstawicieli pokolenia wchodzącego na rynek pracy, nazywanego przez socjologów Pokoleniem Z, tak jak było to ze starszymi rocznikami. Teraz młodzi ludzie pracę traktują, jak coś dzięki czemu mogą zdobywać pieniądze na życie, samorozwój, a nie wartość samą w sobie.

I właśnie takie podejście imponuje amerykańskiemu miliarderowi Markowi Cubanowi.

Jak czytamy na money.pl, "Inc.com podkreśla, że coraz powszechniejsze jest poczucie, że pracodawcy wymagają od pracowników zbyt wiele, a w zamian dają zbyt mało".

We współczesnym świecie, pracownicy wielu firm bardzo świadomie przeznaczają coraz więcej uwagi rozwojowi osobistemu, a nie pomnażaniu dochodów przedsiębiorstw czy korporacji, w których są zatrudnieni.

Miliarder uważa, że to jest zdrowe podejście i że właśnie Pokolenie Z ma szansę uzdrowić zaburzone przez lata relacje na rynku pracy – relacje między pracownikami a pracodawcami.

- Kiedy cała twoja uwaga skupia się tylko na pozyskiwaniu akcji lub gotówki - te krótkoterminowe cele w pewnym momencie obrócą się przeciwko tobie. Teraz możesz zarabiać pieniądze. Ale twój poziom stresu na stanowisku CEO, przedsiębiorcy czy członka zarządu będzie tak wysoki, że znalezienie równowagi między psychiką, zdrowiem fizycznym i bezpieczeństwem finansowym nie będzie możliwe - uważa Mark Cuban.

Jak uważa miliarder, rozpraszanie uwagi na zbyt wiele celów, prowadzi do wypalenia życiowego i zawodowego.

- Miliarder podkreślił też, że młodzi są świadomi tego, jak istotne jest ich własne samopoczucie i zdrowie psychiczne, co widzi zresztą u swoich dzieci. I to właśnie, w jego ocenie, zasługuje na określenie "zetek" mianem "najwspanialszego pokolenia" – czytamy w money.pl

- Przy podejmowaniu decyzji biorą pod uwagę wszystkie czynniki. I myślę, że to jest piękne - podsumował Mark Cuban.

Kim jest Mark Cuban?

*** Mark Cuban, miliarder, zajmujący 177 miejsce na liście najbogatszych z majątkiem oszacowanym przez Forbes na 4,8 mld dolarów. Jest właścicielem Dallas Mavericks - drużyny koszykarskiej grającej w NBA oraz współwłaścicielem firmy mediowej 2929 Entertainment. Widzowie w USA znają go z emitowanego w telewizji ABC programu "Shark Tank".

Pokolenie Z. Kim są Zetki? Co ich wyróżnia?

Pokolenie Z – pokolenie ludzi urodzonych od 1995 do ok. 2012 roku. To pierwsze pokolenie dorastające w świecie w pełni scyfryzowanym. Mówi się o nich, że są pokoleniem "urodzonym ze smartfonem w ręku".

- W odróżnieniu od poprzedniej generacji, określanej mianem generacji Y, która stopniowo wkraczała do cyfrowego świata, dla pokolenia Z cyfrowy świat istnieje od zawsze, to pokolenie dorastające już w świecie nowoczesnych technologii. Uznawani są za pokolenie spędzające mało czasu w "realnym" świecie – czytamy w Wikipedii.

