Nowe zarządzenie obowiązuje od dnia 6 października 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59.

REKLAMA

Premier na początku września przedłużył także drugi stopień alarmowy BRAVO na całym terytorium Polski. Obowiązuje on do 30 listopada 2022 r., do godz. 23.59. Zarządzenie zostało wprowadzone w związku z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w regionie i w Ukrainie.

BRAVO – II stopień alarmowy. Co to oznacza?

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności – informuje portal gov.pl

CHARLIE-CRP - III stopień dotyczący cyberbezpieczeństwa

Do 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59, na terenie całego kraju obowiązuje również trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP).

CHARLIE-CRP jest trzecim stopniem określonym w ustawie o działaniach antyterrorystycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa. Jest wprowadzany jeśli wystąpi zdarzenie potwierdzające prawdopodobny atak o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni. Ogłaszany jest też wówczas gdy pojawią się wiarygodne informacje o planowanym zdarzeniu.

CHARLIE-CRP oznacza zadania dla administracji takie jak przegląd zasobów do wykorzystania w przypadku obrony, czy wdrożenie planów ciągłości działania po wystąpieniu ataku.

Jakie są stopnie alarmowe w Polsce? Dotyczą zadań dla administracji, służb i obywateli

Ustawa określa 4 stopnie alarmowe oznaczających zagrożenie atakiem terrorystycznym.

Są to:

ALFA,

BRAVO,

CHARLIE,

DELTA

W każdym z nich obowiązki obywatela zostały określone jednakowo. Każdy mieszkaniec kraju musi:

zachować czujność,

informować służby po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń,

stosować się do poleceń służb.

Z kolei administracja publiczna, w zależności od ogłoszonego alarmu ma zróżnicowane zadania do wykonania.

Zadania administracji w przypadku ogłoszenia alarmu ALFA:

kontrola skupisk ludności i obiektów użyteczności publicznej,

informowanie służb po zaobserwowaniu podejrzanych zdarzeń,

zachowanie zwiększonej czujności,

dostępność członków personelu do wzmocnienia ochrony obiektów,

kontrola łączności, instalacji alarmowych, dróg ewakuacji i monitoringu.

Zadania administracji publicznej w przypadku ogłoszenia alarmu BRAVO:

obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskową,

kontrole osób, pojazdów i budynków w rejonach zagrożonych,

zapewnienie personelu na wypadek zdarzeń terrorystycznych,

zakaz wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym,

zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych regularnie budynków i pomieszczeń,

przegląd zapasów i możliwości ich wykorzystania w przypadku zdarzenia terrorystycznego.

Zadania administracji publicznej w przypadku ogłoszenia alarmu CHARLIE:

całodobowe dyżury we wskazanych urzędach administracji publicznej,

dyżury dla osób funkcyjnych,

kontrola dostępności obiektów na wypadek ewakuacji,

wydawanie broni i amunicji osobom wyznaczonym do zadań ochronnych,

całodobowy nadzór nad miejscami nieobjętymi nadzorem.

Zadania administracji publicznej w przypadku ogłoszenia alarmu DELTA:

ograniczenia komunikacyjne w regionach zagrożonych,

identyfikacja pojazdów znajdujących się w rejonie obiektu,

kontrola pojazdów wjeżdżających na teren obiektu,

kontrola przedmiotów wnoszonych na teren obiektu,

przygotowanie do zapewnienia ciągłości działania w zapasowym miejscu.

4 stopnie alarmowe CRP. Dotyczą cyberataku

Ustawa określa także 4 stopnie alarmowe CRP oznaczające zagrożenie atakiem terrorystycznym w cyberprzestrzeni.

Są to:

ALFA-CRP,

BRAVO-CRP,

CHARLIE-CRP,

DELTA-CRP

alerty RCB GOV.PL, RCB